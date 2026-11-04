Thomas Reis ve Ozan Tufan Freiburg maçı için konuştu! Sakatlık ve forvet açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bordo-mavili futbolcu Ozan Tufan, Freiburg maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkili, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trabzonspor'un Freiburg ile oynayacağı karşılaşma öncesinde teknik direktör Thomas Reis ve futbolculardan Ozan Tufan basın toplantısı düzenledi.
SAKATLIKLAR İÇİN AÇIKLAMA
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alman ekibinin önde baskı yapan oyun anlayışına dikkat çeken Reis, rakibe karşı doğru çözümleri bulmaları gerektiğini vurguladı. Bordo-mavili takımın sakatlık sorunlarına da değinen deneyimli teknik adam, Franculino ve Aral'ın milli araya kadar forma giyemeyeceğini açıkladı.“Milli araya kadar yoklar”
"FREIBURG ÇOK İYİ BİLDİĞİM TAKIMLARDAN BİRİSİ"
"Freiburg çok iyi bildiğim takımlardan birisi. İyi bir baskı stiline sahip olan, önde pres yapan bir takım. Her zaman önce aktif şekilde pres yapmaya çalışıyorlar. Doğru çözümleri bulmamız gerekiyor, her zaman yaptığımız gibi. Daha önce de Samsunspor'da çalışırken bir Alman takımıyla karşılaştık. Sonuç beni mutlu etmemişti o maçta ama umarım bu kez olumlu olacak. Umarım sonucu iyi olacak."
"FRANCULINO VE ARAL MİLLİ ARAYA KADAR BİZİMLE OLMAYACAK"
"Franculino ve Aral, milli araya kadar bizimle birlikte olmayacak. Sonrasında bakacağız."
"ELİMİZDE ÇOK FAZLA OFANS OYUNCUSU YOK"
"Bizimle olmayacak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Bütün odağım, oynayabilecek oyuncularımız. Birkaç sakatlığımız var, bunlardan dolayı mutsuzum ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bir sakatlık olduğunda diğer oyuncular için fırsat olacaktır. Bunu da bu şekilde değerlendirmemiz lazım.
Elimizde çok fazla ofans oyuncusu yok. Belki 3-4 oyuncumuz var elimizde. A-B-C opsiyonlarımız elimizde olacak. En iyi kadroyu çıkarıp puan ya da puanlarla ayrılacağız diye düşünüyorum."
"HER MAÇTA AYNI MENTALİTEYİ GÖSTERMELİYİZ"
"Elbette iyi sonuçlar her zaman size yardımcı olurlar, rakiplerinize de mesaj vermiş olursunuz. Başarının, maç kazanmanın böyle bir yönü de var. Ama şunu söylemeliyim, bizim yapmamız gereken her maçta aynı mentaliteyi göstermek. Son maçlarda bu zor oldu ama son maçlarda çözümleri devre aralarında bulduk. Her maçın hikayesi farklı, yapmanız gereken her maçta en iyisini göstermek."
"UMARIM DOLU BİR STADYUMDA OYNAYACAĞIZ"
"Taraftarımızla ilgili şunu söylemem gerekiyor, umarım yine dolu bir stadyumda oynayacağız. Her zaman taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Bizim de yapmamız gerekenler var. Bizim de iyi performans göstermemiz gerekiyor. Umuyorum yarın hep birlikte olacağız ve güzel bir galibiyeti kutlayacağız."
"İYİ BİR SEVİYEYE GELDİK"
"İyi bir seviyeye geldik, oyuncularımın çoğu iyi seviyede. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar."
MİLLİ TAKIM ARZUSU
Trabzonspor'un Freiburg ile oynayacağı karşılaşma öncesinde teknik direktör Thomas Reis ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Ozan Tufan, önemli açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımın son dönemdeki performansını değerlendiren deneyimli orta saha oyuncusu, teknik heyetin başarılardaki rolüne dikkat çekti. Freiburg karşısında taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini belirten Ozan Tufan, A Milli Takım'a yeniden seçilme arzusunu da dile getirdi.
"THOMAS HOCA GELDİKTEN SONRA ÇOK İYİ BİR SERİMİZ VAR"
"Thomas Hoca geldikten sonra çok iyi bir serimiz var. Maç maç bakıyoruz. Yoğun ve tempolu bir programımız var, bunun meyvelerini alıyoruz diyebilirim. Çok güçlü oyuncularımız var. Herkes birbirine yardım ettikten sonra bu tablo ortaya çıktı. Biz de bu durumdan dolayı çok mutluyuz."
"HOCANIN GELMESİYLE BÜYÜK BİR İVME YAKALADIK"
"Hocanın gelmesiyle büyük bir ivme yakaladık. Yardımcılarının da büyük payı var bunda. Bizi çok iyi hazırlıyorlar, analizleri çok iyi yapıyorlar. Biz şu anda halimizden çok memnunuz. Yarın da kazanmak için sahada olacağız. İnşallah bu neşe, mutluluk yarın da devam eder."
"BU KULÜBÜ ÇOK SEVİYORUM"
"İsimler her zaman gelip geçici, önemli olan kulübün varlığıdır. Ben de kulübe bağlılığımı ortaya koymaya çalışıyorum. Bu kulübü çok seviyorum ve burada oynamaktan çok memnunum."
"TARAFTARIMIZA GALİBİYET ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"
"Yarın zor bir maç olacak ama Alman ekolünü iyi bilen birisi de hocamızdır. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Takımda sakat, yorgun arkadaşlarımız var ama bu bir engel değil. Her zamanki gibi kazanmak için sahada olacağız. Taraftarımıza yarın güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz."
"MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNMEK İSTİYORUM"
"Daha önce de söyledim, her oyuncunun hayalidir milli takımda olmak. Ben de o futbolculardan birisi olmak istiyorum. Milli takıma geri dönmek istiyorum. Sergen Hoca ile iletişimimiz olmadı ama beklentim var. İnşallah o forma yeniden nasip olur. Cuma günü alarmı kurduk (gülerek). Bekliyoruz."