"Bizimle olmayacak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Bütün odağım, oynayabilecek oyuncularımız. Birkaç sakatlığımız var, bunlardan dolayı mutsuzum ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bir sakatlık olduğunda diğer oyuncular için fırsat olacaktır. Bunu da bu şekilde değerlendirmemiz lazım.

"Freiburg çok iyi bildiğim takımlardan birisi. İyi bir baskı stiline sahip olan, önde pres yapan bir takım. Her zaman önce aktif şekilde pres yapmaya çalışıyorlar. Doğru çözümleri bulmamız gerekiyor, her zaman yaptığımız gibi. Daha önce de Samsunspor'da çalışırken bir Alman takımıyla karşılaştık. Sonuç beni mutlu etmemişti o maçta ama umarım bu kez olumlu olacak. Umarım sonucu iyi olacak."

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alman ekibinin önde baskı yapan oyun anlayışına dikkat çeken Reis, rakibe karşı doğru çözümleri bulmaları gerektiğini vurguladı. Bordo-mavili takımın sakatlık sorunlarına da değinen deneyimli teknik adam, Franculino ve Aral'ın milli araya kadar forma giyemeyeceğini açıkladı.

Thomas Reis her maçta aynı oyunu ortaya koymaları gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: AA)

Elimizde çok fazla ofans oyuncusu yok. Belki 3-4 oyuncumuz var elimizde. A-B-C opsiyonlarımız elimizde olacak. En iyi kadroyu çıkarıp puan ya da puanlarla ayrılacağız diye düşünüyorum."

"HER MAÇTA AYNI MENTALİTEYİ GÖSTERMELİYİZ"

"Elbette iyi sonuçlar her zaman size yardımcı olurlar, rakiplerinize de mesaj vermiş olursunuz. Başarının, maç kazanmanın böyle bir yönü de var. Ama şunu söylemeliyim, bizim yapmamız gereken her maçta aynı mentaliteyi göstermek. Son maçlarda bu zor oldu ama son maçlarda çözümleri devre aralarında bulduk. Her maçın hikayesi farklı, yapmanız gereken her maçta en iyisini göstermek."

"UMARIM DOLU BİR STADYUMDA OYNAYACAĞIZ"

"Taraftarımızla ilgili şunu söylemem gerekiyor, umarım yine dolu bir stadyumda oynayacağız. Her zaman taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Bizim de yapmamız gerekenler var. Bizim de iyi performans göstermemiz gerekiyor. Umuyorum yarın hep birlikte olacağız ve güzel bir galibiyeti kutlayacağız."

"İYİ BİR SEVİYEYE GELDİK"

"İyi bir seviyeye geldik, oyuncularımın çoğu iyi seviyede. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar."