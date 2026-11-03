Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! İşte o isimler
UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 5 Kasım Perşembe günü Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş'ın Celtic ile mücadelesini Alman Sascha Stegemann, Trabzonspor'un Freiburg karşılaşmasını ise Estonyalı Kristo Tohver yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ile Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki maçlarının hakemleri belli oldu.
UEFA, iki Türk temsilcisinin 5 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmalar için hakem atamalarını duyurdu.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇINDA ALMAN HAKEM
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacağı mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann yönetecek.
Celtic Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Martin Petersen olacak.
TRABZONSPOR'UN MAÇINA ESTONYALI HAKEM
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Freiburg'u ağırlayacağı karşılaşmada ise Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak.
Papara Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadelede Tohver'in yardımcılıklarını Estonya Futbol Federasyonundan Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kevin Kaivoja görev alacak.
Böylece 5 Kasım Perşembe günü Avrupa kupalarında sahaya çıkacak iki Türk temsilcisinin hakem ekipleri netleşti. Trabzonspor, Freiburg'u saat 20.45'te konuk ederken Beşiktaş, Celtic deplasmanında TSİ 23.00'te sahaya çıkacak.
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