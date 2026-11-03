UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ile Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki maçlarının hakemleri belli oldu.

UEFA, iki Türk temsilcisinin 5 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmalar için hakem atamalarını duyurdu.