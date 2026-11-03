Trabzonspor transfer harekatında vites yükseltti! Richarlison, Doumbia ve Doue gündemde
Karadeniz Fırtınası, devre arası transfer döneminde kadrosunu daha da güçlen dirmeyi planlıyor. Orta saha için Doumbia ve Eddy Doue isimleri ön planda. Çilek transferi için ise Richarlison ismi yeniden gündemde...
Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyet, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Bordo-mavililer, orta saha transferinde önceliği İsveç Ligi ekibi Häcken'in 19 yaşındaki yıldızı Abdoulaye Doumbia'ya verdi.Yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta içinde Häcken yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un radarındaki bir diğer isim ise Eddy Doue. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için de ara transfer döneminde yeni bir hareketlilik bekleniyor. Doue, şu ana kadar CF Estrela Amadora formasıyla 9 karşılaşmada görev yaptı ve 3 asistlik katkı sağladı.
Trabzonspor'un forvet hattı için yıldız adaylarından biri ise Brezilyalı Richarlison. İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham'ın U23 takımına gönderdiği Brezilyalı yıldız için istediği bonservis ve kiralama rakamlarını yarı yarıya düşürmesinin ardından oyuncunun menajerinden yeni bir görüşme talebi geldi.
Sezon başında da görüşülen oyuncunun şartlarına bakılacağı, ancak devre arasına kadar resmî maç oynayamayacak olması nedeniyle temposunun da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin savunma hattına da takviye yapma planı bulunuyor.
BOŞA ÇIKIYOR
29 yaşındaki golcü Richarlison'un kulübü Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Brezilyalı yıldız, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor.
Haber: Yunus Emre Sel