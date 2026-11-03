Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyet, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Bordo-mavililer, orta saha transferinde önceliği İsveç Ligi ekibi Häcken'in 19 yaşındaki yıldızı Abdoulaye Doumbia'ya verdi.Yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta içinde Häcken yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Trabzonspor, ara transfer dönemi için vites yükseltti. Bordo-mavili yönetim, orta saha, forvet ve savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Trabzonspor'un radarındaki bir diğer isim ise Eddy Doue. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için de ara transfer döneminde yeni bir hareketlilik bekleniyor. Doue, şu ana kadar CF Estrela Amadora formasıyla 9 karşılaşmada görev yaptı ve 3 asistlik katkı sağladı. Fırtına'nın orta sahadaki ilk hedefi 19 yaşındaki Abdoulaye Doumbia oldu. Yönetici İbrahim Şahinkaya'nın İsveç ekibi Häcken ile bu hafta görüşmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un forvet hattı için yıldız adaylarından biri ise Brezilyalı Richarlison. İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham'ın U23 takımına gönderdiği Brezilyalı yıldız için istediği bonservis ve kiralama rakamlarını yarı yarıya düşürmesinin ardından oyuncunun menajerinden yeni bir görüşme talebi geldi.