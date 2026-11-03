UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Trabzonspor transfer harekatında vites yükseltti! Richarlison, Doumbia ve Doue gündemde

Karadeniz Fırtınası, devre arası transfer döneminde kadrosunu daha da güçlen dirmeyi planlıyor. Orta saha için Doumbia ve Eddy Doue isimleri ön planda. Çilek transferi için ise Richarlison ismi yeniden gündemde...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trabzonspor transfer harekatında vites yükseltti! Richarlison, Doumbia ve Doue gündemde

Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyet, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Bordo-mavililer, orta saha transferinde önceliği İsveç Ligi ekibi Häcken'in 19 yaşındaki yıldızı Abdoulaye Doumbia'ya verdi.Yönetici İbrahim Şahinkaya'nın bu hafta içinde Häcken yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Trabzonspor, ara transfer dönemi için vites yükseltti. Bordo-mavili yönetim, orta saha, forvet ve savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Trabzonspor, ara transfer dönemi için vites yükseltti. Bordo-mavili yönetim, orta saha, forvet ve savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Trabzonspor'un radarındaki bir diğer isim ise Eddy Doue. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için de ara transfer döneminde yeni bir hareketlilik bekleniyor. Doue, şu ana kadar CF Estrela Amadora formasıyla 9 karşılaşmada görev yaptı ve 3 asistlik katkı sağladı.Fırtına'nın orta sahadaki ilk hedefi 19 yaşındaki Abdoulaye Doumbia oldu. Yönetici İbrahim Şahinkaya'nın İsveç ekibi Häcken ile bu hafta görüşmesi bekleniyor.Fırtına'nın orta sahadaki ilk hedefi 19 yaşındaki Abdoulaye Doumbia oldu. Yönetici İbrahim Şahinkaya'nın İsveç ekibi Häcken ile bu hafta görüşmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un forvet hattı için yıldız adaylarından biri ise Brezilyalı Richarlison. İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham'ın U23 takımına gönderdiği Brezilyalı yıldız için istediği bonservis ve kiralama rakamlarını yarı yarıya düşürmesinin ardından oyuncunun menajerinden yeni bir görüşme talebi geldi.

Richarlison'un şartlarını yeniden değerlendirecek. Brezilyalı golcünün maç temposu transfer kararında belirleyici olacak.Richarlison'un şartlarını yeniden değerlendirecek. Brezilyalı golcünün maç temposu transfer kararında belirleyici olacak.

Sezon başında da görüşülen oyuncunun şartlarına bakılacağı, ancak devre arasına kadar resmî maç oynayamayacak olması nedeniyle temposunun da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin savunma hattına da takviye yapma planı bulunuyor.

BOŞA ÇIKIYOR

29 yaşındaki golcü Richarlison'un kulübü Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Brezilyalı yıldız, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor.

Haber: Yunus Emre Sel

Ernest Muçi Trabzonspor'daki performansıyla Beşiktaş dönemine fark attı
SONRAKİ HABER

Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası devam ediyor
Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Trabzonspor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler