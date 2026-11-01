Trabzonspor'un hücum hattında önemli bir rol üstlenen Ernest Muçi, bordo-mavili takımda ortaya koyduğu performansla Beşiktaş dönemini geride bıraktı. 2025 yılının eylül ayında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a kiralanan, ardından bonservisi alınan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Karadeniz temsilcisinde hem gol hem de asist üretimini artırdı.

BEŞİKTAŞ'TA 61 MAÇTA 14 GOLE KATKI Beşiktaş'a 2023-2024 sezonunun devre arasında transfer olan Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla çıktığı 61 resmi karşılaşmada 11 gol ve 3 asist kaydetti. Arnavut futbolcunun Beşiktaş'taki maç başına doğrudan gol katkısı ortalaması 0,23 olarak gerçekleşti. Muçi, Trabzonspor'da ise daha az karşılaşmaya çıkmasına rağmen bu rakamların üzerine çıktı.