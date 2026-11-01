Ernest Muçi Trabzonspor'daki performansıyla Beşiktaş dönemine fark attı
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Ernest Muçi, bordo-mavili formayla performansını başka bir seviyeye taşıdı. Siyah-beyazlı takımda 61 resmi maçta 11 gol ve 3 asist üreten Arnavut futbolcu, Karadeniz ekibindeki ikinci sezonunda da yükselişini sürdürdü. Muçi, 2026-2027 sezonunda çıktığı 12 resmi karşılaşmada 3 gol ve 7 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Trabzonspor'un hücum hattında önemli bir rol üstlenen Ernest Muçi, bordo-mavili takımda ortaya koyduğu performansla Beşiktaş dönemini geride bıraktı.
2025 yılının eylül ayında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a kiralanan, ardından bonservisi alınan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Karadeniz temsilcisinde hem gol hem de asist üretimini artırdı.
BEŞİKTAŞ'TA 61 MAÇTA 14 GOLE KATKI
Beşiktaş'a 2023-2024 sezonunun devre arasında transfer olan Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla çıktığı 61 resmi karşılaşmada 11 gol ve 3 asist kaydetti.
Arnavut futbolcunun Beşiktaş'taki maç başına doğrudan gol katkısı ortalaması 0,23 olarak gerçekleşti.
Muçi, Trabzonspor'da ise daha az karşılaşmaya çıkmasına rağmen bu rakamların üzerine çıktı.
TRABZONSPOR'DAKİ İLK SEZONUNDA 22 GOLE KATKI
Bordo-mavili formayla 2025-2026 sezonunda etkili bir performans sergileyen Muçi, 35 resmi karşılaşmada 15 gol ve 7 asist kaydetti.
Süper Lig'de 26 maçta 11 gol ve 3 asist üreten yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 8 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
İlk sezonundaki 22 gollük katkısıyla Beşiktaş'taki toplam üretimini geride bırakan Arnavut yıldız, Trabzonspor'un hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlendi.
2026-2027 SEZONUNA DA DAMGA VURDU
Ernest Muçi, Trabzonspor'daki ikinci sezonunda gol yollarındaki etkinliğini sürdürürken asistleriyle de ön plana çıktı.
25 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı ilk 12 resmi maçta 3 gol ve 7 asist kaydetti. Böylece doğrudan 10 gole katkıda bulunan Muçi, maç başına 0,83 gol katkısı ortalamasına ulaştı.
Süper Lig'de 9 karşılaşmada 3 gol ve 6 asist üreten yıldız futbolcu, Avrupa kupalarında da takım arkadaşlarına gol fırsatı hazırladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2, UEFA Konferans Ligi'nde ise 1 karşılaşmada forma giyen Muçi, Konferans Ligi'nde yaptığı 1 asistle toplam gol katkısını çift hanelere taşıdı.
LİGDE GOLLER GENÇLERBİRLİĞİ, SAMSUNSPOR VE GAZİANTEP FK'YE
Muçi, yeni sezondaki ilk Süper Lig golünü Trabzonspor'un 6 Eylül'de Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetti.
Arnavut futbolcu, 10 Ekim'de Samsunspor deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyette de rakip fileleri havalandırdı.
Yıldız oyuncu, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım'da oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında ise sezonun ligdeki üçüncü golüne ulaştı.
Mücadelenin 61. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandıran Muçi, Trabzonspor'un skoru 2-0'a taşımasını sağladı.
RİZE'DE 3 ASİSTLİK ŞOV
Muçi'nin bu sezonki çıkışında özellikle asist performansı belirleyici oldu.
Bordo-mavili futbolcu, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında birer asist yaparak takımının hücum üretimine katkıda bulundu.
Ancak Arnavut yıldızın en dikkat çekici performanslarından biri Çaykur Rizespor deplasmanında geldi.
Trabzonspor'un 26 Ekim'de rakibini 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 3 asist yapan Muçi, bordo-mavililerin geri dönüşünde başrol oynadı.
49. dakikada Melih Kabasakal'ın, 51. dakikada Aral Şimşir'in ve 83. dakikada Franculino Djú'nun gollerinde son pası veren yıldız oyuncu, tek karşılaşmada 3 asistlik performans ortaya koydu.
Muçi, bu maçın ardından ligdeki toplam asist sayısını 5'e yükselterek asist sıralamasında zirveye yerleşti.
GAZİANTEP FK KARŞISINDA HEM GOL HEM ASİST
Arnavut yıldız, Gaziantep FK karşısında da hücumdaki etkisini sürdürdü.
Mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında Stefan Savić'in attığı golün asistini yapan Muçi, ikinci yarıda bu kez golcü kimliğiyle sahneye çıktı.
61. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen 25 yaşındaki futbolcu, karşılaşmada bir gol ve bir asiste imza attı.
Bu performansla Süper Lig'deki gol sayısını 3'e, asist sayısını ise 6'ya yükseltti.
AVRUPA'DA DA ASİST KATKISI
Muçi, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında da bordo-mavili formayı giydi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 karşılaşmada görev alan Arnavut futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde ise KuPS deplasmanında oynanan mücadelede takımının gollerinden birinin hazırlayıcısı oldu.
Avrupa kupalarındaki 3 karşılaşmada 1 asist üreten Muçi, Süper Lig performansıyla birlikte sezon genelinde 10 gole doğrudan katkı sağladı.
HÜCUMDA SADECE GOL VE ASİSTLE SINIRLI KALMADI
Muçi'nin yeni sezondaki performansı gelişmiş hücum istatistiklerine de yansıdı.
Gaziantep FK karşılaşması öncesindeki ilk 8 Süper Lig maçında toplam 23 şut çeken futbolcu, bunların 11'inde isabet buldu.
Aynı süreçte 14 kilit pas veren ve 7 başarılı çalım gerçekleştiren Muçi, yaklaşık yüzde 80 pas isabet oranıyla oynadı.
Arnavut futbolcu, 8 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlarken 557 dakika sahada kaldı.
Bu rakamlar, Muçi'nin yalnızca son vuruşlarda değil, pozisyon hazırlama ve hücum organizasyonlarını yönlendirme konusunda da önemli sorumluluk üstlendiğini gösterdi.
BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR ARASINDAKİ FARK
Ernest Muçi'nin iki takımda sergilediği performans arasındaki değişim, istatistiklere de yansıdı.
Beşiktaş'ta 61 resmi karşılaşmada 11 gol ve 3 asist üreten yıldız futbolcu, Trabzonspor'daki ilk sezonunda 35 maçta 15 gol ve 7 asist kaydetti.
İkinci sezonunda da çıkışını sürdüren Muçi, ilk 12 resmi maçında 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Böylece Arnavut futbolcunun bordo-mavili formayla iki sezondaki toplamı 47 resmi karşılaşmada 18 gol ve 14 asiste yükseldi.
Beşiktaş'ta maç başına 0,23 olan doğrudan gol katkısı ortalaması, Trabzonspor'da yaklaşık 0,68'e çıktı.
Muçi, bordo-mavili takımda maç başına gol katkısını Beşiktaş dönemine göre yaklaşık üç kat artırarak kariyerindeki yükselişi rakamlarla ortaya koydu.