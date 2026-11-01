Trabzonspor - Gaziantep FK maçı Libero'da yorumlandı: Bu oyun şampiyonluk oyunu
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırıldı. Serkan Korkmaz, Ulaş Özdemir ve Abdullah Ercan, mücadeleyi değerlendirdi. Ercan, bordo-mavililerin ortaya koyduğu performansın şampiyonluk oyunu olduğunu söyledi.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında Papara Park'ta oynanan karşılaşma, Libero'nun canlı yayınında ele alındı.
SERKAN KORKMAZ, ULAŞ ÖZDEMİR VE ABDULLAH ERCAN YORUMLADI
Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Ulaş Özdemir ve Abdullah Ercan, Trabzonspor-Gaziantep FK mücadelesini canlı yayında değerlendirdi.
Karşılaşmadaki kritik pozisyonlar, futbolcuların performansları, teknik direktörlerin taktiksel tercihleri ve sahadaki gelişmeler Libero ekranlarında analiz edildi.
TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇININ TÜM DETAYLARI LİBERO'DA
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısındaki mücadelesi, Libero'nun gündeminde yer aldı.
Futbolseverler, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmeleri ve deneyimli yorumcuların analizlerini Libero'nun YouTube kanalındaki canlı yayından takip edebiliyor.
BU OYUN ŞAMPİYONLUK OYUNU
Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Ercan, Trabzonspor'un kötü oyuna rağmen kazandığını belirterek, "Kötü oyunla kazanıyorsan, şampiyon olursun. Bu şampiyonluk oyunudur. Trabzonspor ilk yarıda kötü oynadı deniyor ama bence kötü oynamadı sadece üretmedi. Kafalar biraz da Freiburg maçına kaymış olabilir" ifadelerini kullandı.
Ercan, "Zor oldu kolay olmadı ama sonuçta bu sonuçla 7'de 7 oldu. Eksikleri söylemek gerekir aa sonuçta takım 2-0 kazandı. Trabzonspor sete karşı üretken olamadı ama sıkıntı sakat oyuncuların olmamasından kaynaklandı. Onucahu ile bu iş olmaz. Bu oyun tarzını Onuachu kaldıramıyor. Ama sonuç ne olursa olsun Trabzonspor, Feenrbahçe ile puan farkını açtı ve yoluna doludizgin devam ediyor" şeklinde konuştu.
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