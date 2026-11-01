BU OYUN ŞAMPİYONLUK OYUNU

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Ercan, Trabzonspor'un kötü oyuna rağmen kazandığını belirterek, "Kötü oyunla kazanıyorsan, şampiyon olursun. Bu şampiyonluk oyunudur. Trabzonspor ilk yarıda kötü oynadı deniyor ama bence kötü oynamadı sadece üretmedi. Kafalar biraz da Freiburg maçına kaymış olabilir" ifadelerini kullandı.

Ercan, "Zor oldu kolay olmadı ama sonuçta bu sonuçla 7'de 7 oldu. Eksikleri söylemek gerekir aa sonuçta takım 2-0 kazandı. Trabzonspor sete karşı üretken olamadı ama sıkıntı sakat oyuncuların olmamasından kaynaklandı. Onucahu ile bu iş olmaz. Bu oyun tarzını Onuachu kaldıramıyor. Ama sonuç ne olursa olsun Trabzonspor, Feenrbahçe ile puan farkını açtı ve yoluna doludizgin devam ediyor" şeklinde konuştu.

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