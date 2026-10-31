Trabzonspor - Gaziantep FK maçı CANLI
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Gaziantep FK ile 10. haftada karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer ligde üst üte 5. maçını kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
61'DE MUÇİ SAHNEDE
Trabzonspor ikinci yarıda dakikalar 61'i gösterirken 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Son haftaların yıldızı Ernest Muçi, yaptığı asistten sonra bu kez de kendi sahneye çıktı ve uzaktan attığı golle farkı ikiye çıkardı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Trabzonspor - Gaziantep maçının ikinci devresinde ilk düdük çaldı.
SAVIC ATTI İLK YARI BİTTİ
Trabzonspor ilk devrenin son anlarında 1-0 öne geçti. Kullanılan korner sonrası Muçi'nin kafayla indirdiği topa vuruş yapan Stefan Savic, takımına üstünlüğü getirdi.
Bu golle birlikte ilk devre 1-0 sona erdi.
PAPARA PARK'TA TARAFTAR DESTEĞİ
Trabzonspor taraftarları, Gaziantep FK karşılaşmasına ilgi gösterdi.
Papara Park tribünlerinin büyük bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve mücadele boyunca takımlarına destek verdi.
Az sayıda Gaziantep FK taraftarı da deplasman tribününde yer aldı.
Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ligde yakaladığı dört maçlık galibiyet serisini beşe çıkarmak için sahaya çıktı.
TRABZONSPOR'DA 7 FUTBOLCU FORMA GİYEMEDİ
Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasına önemli eksiklerle çıktı.
Bordo-mavililerde Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.
Teknik direktör Thomas Reis, eksik oyuncuların yokluğunda kadroda farklı isimlere görev verdi.
MUSTAFA ESKİHELLAÇ YEDEK KALDI
Trabzonspor'un Gaziantep FK karşılaşmasındaki dikkat çeken tercihlerinden biri de savunmanın solunda yaşandı.
Sezon başından bu yana düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Mustafa Eskihellaç, bu kez karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Thomas Reis, sol bekte Cabral'a görev verdi.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü böylece sakatlık kaynaklı iki değişikliğin yanı sıra savunma hattında da farklı bir tercihe imza attı.
ARAL ŞİMŞİR'İN YERİNE SAVIOLO
Trabzonspor'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sakatlık yaşayan bir diğer oyuncu Aral Şimşir oldu.
Bordo-mavili kulübün sağlık açıklamasında genç futbolcunun baldır bölgesinde kısmi kanama ve ödem tespit edildiği duyurulmuştu.
Thomas Reis, Aral'ın yokluğunda Saviolo'yu ilk 11'e yerleştirdi.
PAUL ONUACHU İKİ MAÇLIK ARANIN ARDINDAN DÖNDÜ
Trabzonspor'da sakatlık sürecini geride bırakan Paul Onuachu, Gaziantep FK karşılaşmasında yeniden ilk 11'de görev aldı.
Nijeryalı santrfor, son olarak Samsunspor karşılaşmasında 12 dakika süre almıştı.
Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında görev yapamayan 32 yaşındaki golcü, Franculino Dju'nun yokluğunda yeniden formasına kavuştu.
Geçen sezon bordo-mavili takımın gol yollarındaki önemli isimlerinden olan Onuachu, Gaziantep FK karşısında takımının hücumdaki en önemli kozlarından biri olarak sahaya çıktı.
THOMAS REIS'TAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK karşılaşmasına farklı bir kadro tercih ederek çıktı.
Alman çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Franculino Dju'nun yerine Paul Onuachu'yu ilk 11'e dahil etti.
Aral Şimşir'in yokluğunda hücum hattında Saviolo'ya şans veren Reis, savunmanın solunda ise Mustafa Eskihellaç'ı yedek kulübesine çekerek Cabral'ı tercih etti.
Böylece bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasının başlangıç kadrosuna göre üç değişiklikle sahada yer aldı.
İLK DÜDÜK ÇALDI
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı başladı. İki takım da 3 puan için sahada...
ONUACHU AÇIKLAMASI
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Bordo mavililerde Thomas Reis, sakatlıktan dönen Onuachu hakkında konuştu.
İŞTE O SÖZLERİ
"Sıradaki önemli maçımızı oynayacağız. Son maçtan öğrendiğimiz şeyler oldu. Maçtan sonra takımıma da söyledim. İlk yarıda doğru mantaliteye sahip değildik. İkinci yarıda gösterdiğimiz mantaliteyi bu maçın tamamında göstermemiz gerekiyor."
"SAKATLIKLAR DİĞER OYUNCULAR İÇİN FIRSAT"
"İlginç bir hafta olacak. Bizim için her zaman en önemli maç, oynayacağımız ilk maçtır. Bir sonraki maçı yarın düşüneceğiz. Diğer karşılaşmaları da bu maçtan sonra değerlendireceğiz.
Birkaç sakatlığımız var. Aral ve Dju iyi gidiyorlardı. Ancak her zaman söylediğim gibi, bütün sakatlıklar diğer oyuncular için fırsat olarak değerlendirilmeli. Onuachu geri döndü. Noah için de iyi bir fırsat olacak. Biz bir aile gibiyiz. Sahada oynayan herkes mücadelesini veriyor."
ONUACHU'NUN SON DURUMU
"Göreceğiz. Maalesef sakatlıklar yaşanıyor. Onuachu'nun dönüşü hem bu maç hem de önümüzdeki karşılaşmalar için önemli olacak. Maç içerisinde durumuna göre karar vereceğiz. Geri döndüğü için çok mutluyuz. Bugün 90 dakika oynayıp oynayamayacağını maç içinde göreceğiz." dedi.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Salah, Muci, Saviolo, Onuachu.
GAZİANTEP FK: Ataberk, Perez, Camara, Efe, Bacuna, Gidado, Stewart, Kozlowski, Sorescu, Sylla, Kerim
GAZİANTEP FK TRABZON'DA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Gaziantep FK, Trabzonspor karşısında hem genel rekabetteki hem de deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Karadeniz ekibi, Gaziantep deplasmanında oynadığı 7 lig maçında da yenilgi yaşamadı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Dış sahadaki maçlarda Trabzonspor 10, Gaziantep FK ise 4 gol kaydetti.
PAPARA PARK'TA 6 GALİBİYET, 1 BERABERLİK
Trabzonspor, Gaziantep FK'yi sahasında konuk ettiği 7 lig maçında da mağlup olmadı.
Bordo-mavililer, bu mücadelelerde 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Trabzonspor, evindeki 7 maçta 19 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
İki takımın Trabzon'daki ilk altı lig karşılaşması bordo-mavililerin galibiyetiyle tamamlandı. Gaziantep FK, geçen sezon oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede deplasmanda ilk puanını aldı.
TRABZONSPOR RAKİBİNE HİÇ YENİLMEDİ
Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne kadar oynanan 14 lig karşılaşmasında bordo-mavililerin önemli bir üstünlüğü bulunuyor.
Karadeniz temsilcisi, söz konusu mücadelelerin 9'unu kazanırken 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep FK ise rakibine karşı henüz galibiyet elde edemedi.
Trabzonspor, 14 maçta 29 gol kaydederken Gaziantep FK, bordo-mavili fileleri 12 kez havalandırdı.
GAZİANTEP FK 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Gaziantep FK, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Sekiz puanı bulunan kırmızı-siyahlılar, son galibiyetini ligin 4. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek aldı.
Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK; Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1 ve Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup oldu.
Son 4 maçından puan çıkaramayan Gaziantep temsilcisi, galibiyet elde edemediği 5 maçlık süreçte 2 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
TRABZONSPOR 5'TE 5 PEŞİNDE
Süper Lig'de teknik direktör Thomas Reis yönetiminde son 4 maçını kazanan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında da üç puan arayacak.
Ligde geride kalan 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 19 puan topladı.
Karadeniz ekibi, taraftarı önünde galip gelerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Teknik Direktör Thomas Reis'in Gaziantep FK karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şu şekilde:
Onana – Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa – Fabinho, Folcarelli (Melih) – Salah, Muçi, Saviolo – Onuachu
GAZİANTEP FK'DE DE 7 EKSİK
Trabzonspor'un rakibi Gaziantep FK de kritik mücadeleye eksik kadroyla çıkacak.
Kırmızı-siyahlılarda savunma oyuncusu Myenty Abena, Erzurumspor FK karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Gaziantep temsilcisinde Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek'in ise sakatlıkları bulunuyor.
Böylece karşılaşma öncesinde Trabzonspor'da 7, Gaziantep FK'de 7 olmak üzere toplam 14 oyuncunun eksikliği gündeme geldi.
TRABZONSPOR'DA 7 FUTBOLCU SAKAT
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasına önemli eksiklerle hazırlanıyor.
Bordo-mavililerde Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.
Özellikle hücum hattında bu sezon etkili bir performans sergileyen Franculino Dju'nun yaşadığı sakatlık, Thomas Reis'in kadro planlamasını etkiliyor.
Trabzonspor'un geniş bir oyuncu grubundan yararlanamayacak olması nedeniyle Alman teknik adamın ilk 11 tercihleri merak ediliyor.
14 EKSİK VAR!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
1 Kasım Pazar günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligde son 4 maçını kazanan Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet serisini 5'e çıkarmayı hedefliyor. Gaziantep FK ise 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak.
İki takımın mücadelesi öncesinde toplam 14 futbolcunun sakatlık ve ceza problemleri nedeniyle eksik olması dikkat çekiyor.