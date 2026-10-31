ONUACHU AÇIKLAMASI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Bordo mavililerde Thomas Reis, sakatlıktan dönen Onuachu hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Sıradaki önemli maçımızı oynayacağız. Son maçtan öğrendiğimiz şeyler oldu. Maçtan sonra takımıma da söyledim. İlk yarıda doğru mantaliteye sahip değildik. İkinci yarıda gösterdiğimiz mantaliteyi bu maçın tamamında göstermemiz gerekiyor."

"SAKATLIKLAR DİĞER OYUNCULAR İÇİN FIRSAT"

"İlginç bir hafta olacak. Bizim için her zaman en önemli maç, oynayacağımız ilk maçtır. Bir sonraki maçı yarın düşüneceğiz. Diğer karşılaşmaları da bu maçtan sonra değerlendireceğiz.

Birkaç sakatlığımız var. Aral ve Dju iyi gidiyorlardı. Ancak her zaman söylediğim gibi, bütün sakatlıklar diğer oyuncular için fırsat olarak değerlendirilmeli. Onuachu geri döndü. Noah için de iyi bir fırsat olacak. Biz bir aile gibiyiz. Sahada oynayan herkes mücadelesini veriyor."

ONUACHU'NUN SON DURUMU

"Göreceğiz. Maalesef sakatlıklar yaşanıyor. Onuachu'nun dönüşü hem bu maç hem de önümüzdeki karşılaşmalar için önemli olacak. Maç içerisinde durumuna göre karar vereceğiz. Geri döndüğü için çok mutluyuz. Bugün 90 dakika oynayıp oynayamayacağını maç içinde göreceğiz." dedi.