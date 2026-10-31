Trabzonspor'dan 3'lü transfer paketi! 2'si ocak ayında biri sezon sonunda
Trabzonspor, şampiyonluk yarışı doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin gündeminde Corentin Tolisso, Virgil van Dijk ve Richarlison'un bulunduğu öne sürüldü. Orta saha, savunma ve hücum hattını dünya çapında isimlerle güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibinin, devre arasında ve sezon sonunda önemli hamleler yapabileceği iddia edildi. İşte üç yıldızla ilgili transfer planının ayrıntıları...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Trabzonspor'da transfer gündemi hareketleniyor.
Bordo-mavili yönetimin, takımın zirve yarışındaki iddiasını koruması halinde transfer bütçesini artırarak kadroya önemli takviyeler yapmayı değerlendirdiği öne sürüldü.
Karadeniz ekibinin transfer planlamasında üç yıldız futbolcunun ismi dikkat çekti.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil van Dijk ve Tottenham'ın Brezilyalı hücum oyuncusu Richarlison'un bordo-mavililerin gündeminde bulunduğu iddia edildi.
TRABZONSPOR'DA 3 YILDIZLI TRANSFER PLANI
Trabzonspor, devre arasında doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek üst düzey bir orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor.
Bordo-mavililerin savunma ve hücum hattı için de uluslararası tecrübeye sahip isimleri değerlendirdiği belirtildi.
Bu doğrultuda Corentin Tolisso ve Richarlison'un ara transfer dönemi için, Virgil van Dijk'ın ise sezon sonuna yönelik transfer seçenekleri arasında yer aldığı öne sürüldü.
CORENTIN TOLISSO İÇİN 8-10 MİLYON EURO DETAYI
Trabzonspor'un orta saha adayları arasında Lyon forması giyen Corentin Tolisso'nun öne çıktığı iddia edildi.
32 yaşındaki Fransız futbolcunun hem savunma hem de hücum organizasyonlarında görev yapabilmesi, bordo-mavililerin aradığı oyuncu profiline uygun görülüyor.
Trabzonspor'un orta sahada daha fazla dinamizm, dikine oyun ve hücum katkısı sağlayabilecek bir isme yöneldiği belirtildi.
Haberde Lyon'un Tolisso için 8 ila 10 milyon euro arasında bonservis beklentisi bulunduğu öne sürüldü.
Fransız futbolcunun yıllık ücretinin de transferin ekonomik koşullarında belirleyici olacağı ifade edildi.
Lyon ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek Tolisso'nun transferinde kulübünün tutumu ve oyuncunun kararı önem taşıyor.
VIRGIL VAN DIJK İÇİN SEZON SONU PLANI
Trabzonspor'un transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen bir diğer isim ise Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk oldu.
Bordo-mavililerin tecrübeli stoperi sezon sonuna yönelik bir seçenek olarak değerlendirdiği iddia edildi.
Savunmanın merkezinde liderlik özellikleri ve uluslararası tecrübesiyle öne çıkan Van Dijk'ın ara transfer döneminde kadroya katılmasının oldukça zor olduğu belirtildi.
Karadeniz ekibinin bu nedenle Hollandalı futbolcu için sezon sonundaki şartları takip edebileceği öne sürüldü.
RICHARLISON DEVRE ARASINDA GÜNDEME GELEBİLİR
Trabzonspor'un hücum hattına yönelik transfer planlamasında ise Tottenham forması giyen Richarlison'un ismi yer alıyor.
Brezilyalı futbolcunun İngiliz ekibinde yeterince süre bulamadığı iddia edilirken bordo-mavililerin şartların oluşması halinde oyuncuyu yeniden gündemine alabileceği belirtildi.
Hem santrfor hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Richarlison'un transferi, Trabzonspor'un hücum rotasyonunu güçlendirmeye yönelik seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.
TRANSFER BÜTÇESİNDE ŞAMPİYONLUK DETAYI
Trabzonspor yönetiminin ara transfer dönemindeki ekonomik planlamasında takımın Süper Lig'deki konumunun etkili olabileceği öne sürüldü.
Bordo-mavililerin şampiyonluk yarışını sürdürmesi halinde özellikle orta saha transferi için bütçesini artırabileceği belirtildi.
Tolisso'nun bonservis bedeli ve yıllık ücreti, Richarlison'un olası transfer koşulları ve Van Dijk'ın sezon sonundaki durumu ise üç ayrı transfer ihtimalinin önündeki başlıca konular arasında yer alıyor.
GÖZLER OCAK AYINA VE SEZON SONUNA ÇEVRİLDİ
Trabzonspor'un transfer planlamasında farklı bölgeler için üç önemli futbolcunun ismi gündeme gelirken olası hamlelerin zamanlaması da dikkat çekti.
Corentin Tolisso ve Richarlison için ocak ayındaki şartların değerlendirilebileceği, Virgil van Dijk seçeneğinin ise sezon sonuna yönelik olduğu öne sürüldü.