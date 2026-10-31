Trabzonspor'un savunma için Virgil van Dijk seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. (Fotoğraf: AFP) VIRGIL VAN DIJK İÇİN SEZON SONU PLANI Trabzonspor'un transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen bir diğer isim ise Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk oldu. Bordo-mavililerin tecrübeli stoperi sezon sonuna yönelik bir seçenek olarak değerlendirdiği iddia edildi. Savunmanın merkezinde liderlik özellikleri ve uluslararası tecrübesiyle öne çıkan Van Dijk'ın ara transfer döneminde kadroya katılmasının oldukça zor olduğu belirtildi. Karadeniz ekibinin bu nedenle Hollandalı futbolcu için sezon sonundaki şartları takip edebileceği öne sürüldü.

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki konumuna göre transfer bütçesini değerlendirebileceği belirtildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) RICHARLISON DEVRE ARASINDA GÜNDEME GELEBİLİR Trabzonspor'un hücum hattına yönelik transfer planlamasında ise Tottenham forması giyen Richarlison'un ismi yer alıyor. Brezilyalı futbolcunun İngiliz ekibinde yeterince süre bulamadığı iddia edilirken bordo-mavililerin şartların oluşması halinde oyuncuyu yeniden gündemine alabileceği belirtildi. Hem santrfor hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Richarlison'un transferi, Trabzonspor'un hücum rotasyonunu güçlendirmeye yönelik seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.