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Trabzonspor'a çifte sakatlık şoku! Kanama ve ödem tespit edildi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Trabzonspor'da iki futbolcunun sakatlığıyla ilgili açıklama geldi. Bordo-mavililer, Franculino Dju'nun uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem, Aral Şimşir'in ise baldır bölgesinde kısmi kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

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Trabzonspor'a çifte sakatlık şoku! Kanama ve ödem tespit edildi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da iki futbolcudan sakatlık haberi geldi.

Bordo-mavili kulüp, Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'un açıklamasına göre Franculino Dju'nun uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem tespit edildi.

Franculino Dju sezon başında transfer edildi. (Fotoğraf: AA)Franculino Dju sezon başında transfer edildi. (Fotoğraf: AA)

ARAL ŞİMŞİR'DEN DE KÖTÜ HABER

Bordo-mavililerde sakatlık yaşayan bir diğer futbolcu ise Aral Şimşir oldu.

Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncunun baldır bölgesinde kısmi kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Aral Şimşir'in de Gaziantep FK karşılaşmasındaki durumu merak konusu oldu.

Trabzonspor'da Aral Şimşir de sakatlandı. (Fotoğraf: AA)Trabzonspor'da Aral Şimşir de sakatlandı. (Fotoğraf: AA)

DJU BU SEZON 7 GOL ATTI

Trabzonspor'un sezon başında Danimarka temsilcisi Midtjylland'dan kadrosuna kattığı Franculino Dju, bordo-mavili formayla hücum hattında önemli katkı sağladı.

22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde görev yaptığı toplam 8 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

Dju, Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada da iki kez rakip fileleri havalandırdı.

Franculino Dju attığı gollerle dikkat çekti. (Fotoğraf: AA)Franculino Dju attığı gollerle dikkat çekti. (Fotoğraf: AA)

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta karşılaşması, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Bordo-mavililer, sakatlık gelişmelerinin ardından Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

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