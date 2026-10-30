Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da iki futbolcudan sakatlık haberi geldi.

Bordo-mavili kulüp, Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor'un açıklamasına göre Franculino Dju'nun uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem tespit edildi.