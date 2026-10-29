Trabzonspor transferde yeni yıldızını buldu! İsveç basını duyurdu
Trabzonspor'un ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için İsveç ekibi BK Häcken'de forma giyen 19 yaşındaki Abdoulaye Doumbia'yı gündemine aldığı iddia edildi. İsveç basını, bordo-mavililerin Fildişi Sahilli futbolcu için 5 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğunu yazdı. Genç oyuncunun kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar sürerken İsveç basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Bordo-mavililerin BK Häcken forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdoulaye Doumbia'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü.
İsveç basınında yer alan habere göre Karadeniz temsilcisi, genç futbolcunun transferi için görüşmeleri yoğunlaştırmayı planlıyor. Trabzonspor'un Doumbia'yı kadrosuna katmak amacıyla ilk teklifini hazırladığı iddia edildi.
5 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Bordo-mavililerin Abdoulaye Doumbia için 5 milyon euro, yaklaşık 55 milyon İsveç kronu tutarında bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Trabzonspor'un yaz transfer döneminden bu yana takip ettiği iddia edilen Fildişi Sahilli futbolcu için ara transfer döneminde girişimlerini hızlandırmayı planladığı belirtildi.
KULÜBÜNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI
BK Häcken Sportif Direktörü Erik Friberg'in daha önce Doumbia'nın transfer durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
Genç futbolcuya yoğun ilgi olduğunu ancak somut bir teklif almadıklarını belirten Friberg, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok sayıda talep geldi. Ancak doğrudan somut bir teklif yok. İstediğimiz rakamı söylediğimizde onu transfer edebilecek çok fazla kulüp kalmıyor."
24 MAÇTA 5 GOLE KATKI
İsveç Allsvenskan'da bu sezon BK Häcken formasıyla 24 karşılaşmada görev yapan Abdoulaye Doumbia, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, bu maçların 23'üne ilk 11'de başladı ve toplam 2 bin 89 dakika sahada kaldı.