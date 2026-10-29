Abdoulaye Doumbia Hacken forması giyiyor. (Fotoğraf: Hacken)

KULÜBÜNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

BK Häcken Sportif Direktörü Erik Friberg'in daha önce Doumbia'nın transfer durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Genç futbolcuya yoğun ilgi olduğunu ancak somut bir teklif almadıklarını belirten Friberg, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok sayıda talep geldi. Ancak doğrudan somut bir teklif yok. İstediğimiz rakamı söylediğimizde onu transfer edebilecek çok fazla kulüp kalmıyor."