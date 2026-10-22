61saat'in haberine göre, Papara Park'ta oynanan Hearts karşılaşmasının ardından evine gitmek üzere yola çıkan Andre Onana, Trabzon'un Yomra ilçesinde zincirleme trafik kazasına karıştı.

Trabzonspor 'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana , UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından evine dönerken trafik kazası geçirdi. Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme kazaya karışan yıldız futbolcunun ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıldız kaleci ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında Onana'nın ailesinin de araçta bulunduğu, Kamerunlu kaleci ve aile üyelerinin yaşanan olaydan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Andre Onana evine giderken kaza geçirdi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

TRABZONSPOR YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kazanın ardından Trabzonspor yetkilileri de olay yerine geldi.

Bordo-mavili kulübün yetkilileri, Andre Onana'nın sağlık durumuyla yakından ilgilenerek Kamerunlu futbolcuya destek oldu.

Kazayla ilgili ilk bilgilerde Onana ve ailesinin herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi.

HEARTS MAÇINDA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ekim Perşembe günü İskoçya temsilcisi Hearts'ı Papara Park'ta konuk etti.

Bordo-mavililer, Muhammed Salah'ın 32. dakikada penaltıdan ve Franculino Dju'nun 58. dakikada attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Andre Onana, 90 dakika boyunca kalesini gole kapattı.

Trabzonspor, bu galibiyetle UEFA Konferans Ligi'nde iki maç sonunda 6 puana ulaştı.

Kamerunlu kaleci ise karşılaşmanın ardından evine dönüş yolunda trafik kazasına karıştı.