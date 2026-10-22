Trabzonspor'un yıldızı kaza geçirdi! Maç sonu eve giderken büyük şok yaşadı
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Hearts maçının ardından Yomra'da zincirleme kazaya karıştı. Onana ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından evine dönerken trafik kazası geçirdi. Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme kazaya karışan yıldız futbolcunun ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ONANA'NIN ARACINA ARKADAN ÇARPTILAR
61saat'in haberine göre, Papara Park'ta oynanan Hearts karşılaşmasının ardından evine gitmek üzere yola çıkan Andre Onana, Trabzon'un Yomra ilçesinde zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kamerunlu kalecinin kullandığı araca, seyir halindeyken arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Onana'nın aracı da önünde bulunan otomobile çarparak zincirleme kazaya karıştı.
ONANA VE AİLESİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazanın ardından Andre Onana ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiler geldi.
Kaza sırasında Onana'nın ailesinin de araçta bulunduğu, Kamerunlu kaleci ve aile üyelerinin yaşanan olaydan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.
Yıldız kaleci ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
TRABZONSPOR YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ
Kazanın ardından Trabzonspor yetkilileri de olay yerine geldi.
Bordo-mavili kulübün yetkilileri, Andre Onana'nın sağlık durumuyla yakından ilgilenerek Kamerunlu futbolcuya destek oldu.
Kazayla ilgili ilk bilgilerde Onana ve ailesinin herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi.
HEARTS MAÇINDA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ekim Perşembe günü İskoçya temsilcisi Hearts'ı Papara Park'ta konuk etti.
Bordo-mavililer, Muhammed Salah'ın 32. dakikada penaltıdan ve Franculino Dju'nun 58. dakikada attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Andre Onana, 90 dakika boyunca kalesini gole kapattı.
Trabzonspor, bu galibiyetle UEFA Konferans Ligi'nde iki maç sonunda 6 puana ulaştı.
Kamerunlu kaleci ise karşılaşmanın ardından evine dönüş yolunda trafik kazasına karıştı.