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Trabzonspor'da Onuachu şoku! 10. dakikada oyundan çıktı

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor'un KuPS Kuopio ile oynadığı karşılaşmada Paul Onuachu sakatlandı. Muhammed Salah'ın asistinde 3. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Nijeryalı golcü, gol sevincinin ardından sakatlık yaşadı. Onuachu, 10. dakikada yerini Franculino Dju'ya bıraktı.

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Trabzonspor'da Onuachu şoku! 10. dakikada oyundan çıktı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu. Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda saat 19.45'te başlayan mücadeleye Paul Onuachu ilk 11'de çıktı. Bordo-mavililer, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Nijeryalı futbolcunun golüyle öne geçti. Ancak Onuachu, golün ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu. (Fotoğraf: AA)Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu. (Fotoğraf: AA)

MUHAMMED SALAH HAZIRLADI, ONUACHU ATTI

Trabzonspor, karşılaşmaya golle başladı. Mücadelenin 3. dakikasında Muhammed Salah'ın pasında topla buluşan Paul Onuachu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Nijeryalı santrforun golüyle bordo-mavililer, KuPS deplasmanında 1-0 üstünlük sağladı.

Paul Onuachu, mücadelenin 3. dakikasında Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. (Fotoğraf: AA)Paul Onuachu, mücadelenin 3. dakikasında Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. (Fotoğraf: AA)

GOL SEVİNCİNİN ARDINDAN SAKATLANDI

Paul Onuachu, attığı golün ardından sakatlık yaşadı. Gol sevincinin sonrasında sekmeye başlayan tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 6. dakikasında kendisini yere bıraktı. Onuachu, sağlık durumunun oyuna devam etmesine engel olması üzerine kenara değişiklik işareti yaptı.

Paul Onuachu, KuPS deplasmanında yalnızca 10 dakika sahada kalabildi. (Fotoğraf: AA)Paul Onuachu, KuPS deplasmanında yalnızca 10 dakika sahada kalabildi. (Fotoğraf: AA)

10. DAKİKADA FRANCULINO DJU OYUNA GİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Paul Onuachu'nun sakatlığı üzerine zorunlu oyuncu değişikliğine gitti. Nijeryalı golcü, karşılaşmanın 10. dakikasında sahadan ayrıldı. Onuachu'nun yerine yeni transfer Franculino Dju oyuna dahil oldu. Böylece Trabzonspor, KuPS karşısında takımını öne geçiren golcüsünü mücadelenin ilk 10 dakikasında kaybetti.

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