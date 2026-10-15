Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oldu. Tampere kentindeki Tammelan Stadı'nda saat 19.45'te başlayan mücadeleye Paul Onuachu ilk 11'de çıktı. Bordo-mavililer, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Nijeryalı futbolcunun golüyle öne geçti. Ancak Onuachu, golün ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.