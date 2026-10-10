Yıldız futbolcu derbide cezalı! Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi kötü haber!
Trabzonspor'da Melih Kabasakal, Samsunspor deplasmanında gördüğü doğrudan kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Melih Kabasakal, Trabzonspor'un Samsunspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada doğrudan kırmızı kart gördü. Tecrübeli orta saha oyuncusu kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK
Samsunspor karşılaşmasında oyundan atılan Melih Kabasakal, cezası nedeniyle Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek. Bordo-mavililer böylece kritik Beşiktaş karşılaşması öncesinde orta sahadaki önemli isimlerinden birinden yararlanamayacak.
MELİH KABASAKAL'DAN ÖZÜR MESAJI
Melih Kabasakal, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kırmızı kartın herhangi bir mazereti olmadığını belirten deneyimli futbolcu, takımını eksik bıraktığı için üzgün olduğunu söyledi. Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördüğünü belirten Kabasakal, hatasından ders çıkaracağını ve bundan sonraki maçlarda daha kontrollü olacağını vurguladı.
"HİÇBİR AÇIKLAMASI VE MAZERETİ OLAMAZ"
Melih Kabasakal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Samsunspor maçında gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz.
Kariyerimde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maça olan yüksek motivasyonum ve kazanma hırsımın etkisiyle bir anlık kontrolsüz hareketim, hem benim hem de takımım adına kabul edilemez bir sonuç doğurdu.
Takımımı sahada eksik bıraktığım için kendime duyduğum kızgınlık kolay kolay geçmeyecek. Ancak bu olaydan gereken dersi çıkaracağım ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için çok daha dikkatli ve kontrollü olacağım.
Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve Büyük Trabzonspor Taraftarından içtenlikle özür diliyorum.
Bu formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Bundan sonra sahada göstereceğim mücadele, disiplin ve özveriyle bu hatamı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."