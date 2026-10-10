MELİH KABASAKAL'DAN ÖZÜR MESAJI Melih Kabasakal, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kırmızı kartın herhangi bir mazereti olmadığını belirten deneyimli futbolcu, takımını eksik bıraktığı için üzgün olduğunu söyledi. Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördüğünü belirten Kabasakal, hatasından ders çıkaracağını ve bundan sonraki maçlarda daha kontrollü olacağını vurguladı.

Melih Kabasakal Samsunspor maçına ilk 11'de başladı. (Fotoğraf: AA)

"HİÇBİR AÇIKLAMASI VE MAZERETİ OLAMAZ"

Melih Kabasakal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Samsunspor maçında gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz.

Kariyerimde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maça olan yüksek motivasyonum ve kazanma hırsımın etkisiyle bir anlık kontrolsüz hareketim, hem benim hem de takımım adına kabul edilemez bir sonuç doğurdu.

Takımımı sahada eksik bıraktığım için kendime duyduğum kızgınlık kolay kolay geçmeyecek. Ancak bu olaydan gereken dersi çıkaracağım ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için çok daha dikkatli ve kontrollü olacağım.

Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve Büyük Trabzonspor Taraftarından içtenlikle özür diliyorum.

Bu formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Bundan sonra sahada göstereceğim mücadele, disiplin ve özveriyle bu hatamı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."