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Fırtına'nın yeni orta sahası Almanya'dan! İşte bonservis ücreti

Trabzonspor, savunma ve orta sahada yaşanan sakatlıkların ardından ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden biri Stuttgart forması giyen 29 yaşındaki Atakan Karazor oldu. Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli oyuncunun transferi için 3,5-4 milyon euroluk bonservis bedeli konuşuluyor.

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Fırtına'nın yeni orta sahası Almanya'dan! İşte bonservis ücreti

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Hücum hattında önemli bir sorun yaşamayan bordo-mavililer, savunma ve orta sahadaki sakatlıklar nedeniyle oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşıyor.

Karadeniz temsilcisi, bu nedenle ocak ayında önceliğini orta saha transferine verecek.

Trabzonspor'da transfer önceliği orta sahada - 1

THOMAS REIS'IN İLK TERCİHİ ATAKAN KARAZOR

Trabzonspor yönetiminin orta saha takviyesi için yerli ve yabancı, genç ve tecrübeli 10'dan fazla oyuncuyla temas halinde olduğu belirtildi.

Teknik Direktör Thomas Reis'in ise kulübün bütçesini zorlamayacak, tecrübesiyle takıma doğrudan katkı sağlayabilecek bir oyuncu istediği ifade edildi.

Alman teknik adamın transfer listesindeki öncelikli isimlerden birinin Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor olduğu öne sürüldü.

Thomas Reis'in ilk tercihi Atakan Karazor - 2

STUTTGART'TA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Stuttgart'taki ilk 11'deki yerini kaybetti.

Maç kadrolarında bulunmasına rağmen teknik heyetin oyuncu değişikliklerinde de tercih etmediği Atakan Karazor'un, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Daha önce Stuttgart'tan ayrılmayı düşünmeyen deneyimli futbolcunun, yaşadığı bu süreç nedeniyle ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmek istediği aktarıldı.

Atakan Karazor Stuttgart'ta forma şansı bulamıyor - 3

BONSERVİSİ İÇİN 4 MİLYON EURO GÜNDEMDE

Trabzonspor'un Atakan Karazor transferini 3,5-4 milyon euro aralığında bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme ihtimali bulunuyor.

Asıl mevkisi ön libero olan 29 yaşındaki oyuncunun stoperde de görev yapabilmesi, bordo-mavililerin transfer planlamasında önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Karazor için 4 milyon euro masada - 4
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