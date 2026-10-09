Karadeniz temsilcisi, bu nedenle ocak ayında önceliğini orta saha transferine verecek.

Hücum hattında önemli bir sorun yaşamayan bordo-mavililer, savunma ve orta sahadaki sakatlıklar nedeniyle oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşıyor.

THOMAS REIS'IN İLK TERCİHİ ATAKAN KARAZOR

Trabzonspor yönetiminin orta saha takviyesi için yerli ve yabancı, genç ve tecrübeli 10'dan fazla oyuncuyla temas halinde olduğu belirtildi.

Teknik Direktör Thomas Reis'in ise kulübün bütçesini zorlamayacak, tecrübesiyle takıma doğrudan katkı sağlayabilecek bir oyuncu istediği ifade edildi.

Alman teknik adamın transfer listesindeki öncelikli isimlerden birinin Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor olduğu öne sürüldü.