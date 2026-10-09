Fırtına'nın yeni orta sahası Almanya'dan! İşte bonservis ücreti
Trabzonspor, savunma ve orta sahada yaşanan sakatlıkların ardından ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden biri Stuttgart forması giyen 29 yaşındaki Atakan Karazor oldu. Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli oyuncunun transferi için 3,5-4 milyon euroluk bonservis bedeli konuşuluyor.
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Hücum hattında önemli bir sorun yaşamayan bordo-mavililer, savunma ve orta sahadaki sakatlıklar nedeniyle oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşıyor.
Karadeniz temsilcisi, bu nedenle ocak ayında önceliğini orta saha transferine verecek.
THOMAS REIS'IN İLK TERCİHİ ATAKAN KARAZOR
Trabzonspor yönetiminin orta saha takviyesi için yerli ve yabancı, genç ve tecrübeli 10'dan fazla oyuncuyla temas halinde olduğu belirtildi.
Teknik Direktör Thomas Reis'in ise kulübün bütçesini zorlamayacak, tecrübesiyle takıma doğrudan katkı sağlayabilecek bir oyuncu istediği ifade edildi.
Alman teknik adamın transfer listesindeki öncelikli isimlerden birinin Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor olduğu öne sürüldü.
STUTTGART'TA FORMA ŞANSI BULAMIYOR
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Stuttgart'taki ilk 11'deki yerini kaybetti.
Maç kadrolarında bulunmasına rağmen teknik heyetin oyuncu değişikliklerinde de tercih etmediği Atakan Karazor'un, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
Daha önce Stuttgart'tan ayrılmayı düşünmeyen deneyimli futbolcunun, yaşadığı bu süreç nedeniyle ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmek istediği aktarıldı.
BONSERVİSİ İÇİN 4 MİLYON EURO GÜNDEMDE
Trabzonspor'un Atakan Karazor transferini 3,5-4 milyon euro aralığında bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme ihtimali bulunuyor.
Asıl mevkisi ön libero olan 29 yaşındaki oyuncunun stoperde de görev yapabilmesi, bordo-mavililerin transfer planlamasında önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.