İKİ TAKIM DA İLK PEŞİNDE Samsunspor, bu sezon sahasında oynadığı 3 lig maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-beyazlılar 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle iç sahada 1 puan topladı. Trabzonspor da deplasmanda galibiyetle tanışamadı. Bordo-mavililer dış sahadaki 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Süper Lig'in ilk 6 haftasının ardından Trabzonspor 10 puanla 7. sırada, Samsunspor ise 4 puanla 16. basamakta yer aldı.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Karadeniz derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Murat Altın ve Gökhan Barcın yapacak.

Samsunspor ile Trabzonspor Süper Lig tarihinde 57. kez karşı karşıya gelecek. (Fotoğraf: DHA) FINK: DERBİLERİN KURALLARI FARKLIDIR Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Trabzonspor karşılaşması öncesinde takımının hazırlık sürecini değerlendirdi. Milli arada çalışma fırsatı bulduklarını belirten Alman teknik adam, Jaures Assoumou dışında sakat oyuncuların takıma döndüğünü ve kadro seçeneklerinin arttığını söyledi.

Fink, Trabzonspor'un kadro kalitesine dikkat çekerken derbiye farklı baktıklarını belirterek, "Trabzonspor'un kadro kalitesi bizden iyi olabilir ancak derbilerin kuralları farklıdır. Derbiler özeldir. Karşılaşmanın önemini biliyor ve ona göre oynayacağız." dedi.

Trabzonspor iki takım arasında oynanan 56 lig maçının 33'ünü kazandı. (Fotoğraf: AA) MUHAMMED SALAH İÇİN ÖZEL UYARI Thorsten Fink, Trabzonspor'un hücum hattında Muhammed Salah'a ayrıca dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Alman teknik adam, Muhammed Salah'ın hem geçiş oyununda hem de topa sahip olunan bölümlerde tehlike oluşturabildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Muhammed Salah çok gol atan, kontra ataklarda etkili olan bir oyuncu. Ancak yalnızca kontra ataklarda değil, topla oynadıklarında da alan ve zaman verdiğinizde tehlikeli olabilir. Fink, oyuncularından karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren konsantrasyon istedi.