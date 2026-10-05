Trabzonspor değerini 1150'ye katlayan genç yıldızı istiyor! Transferde sürpriz hamle
Trabzonspor'un yazın 4 milyon euro teklif ettiği Eddy Doue için yeniden harekete geçtiği iddia edildi. 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri yüzde 1150 artarak 5 milyon euroya yükseldi.
Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Eddy Doue için yeniden harekete geçti. Bordo-mavililerin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için ocak ayında Estrela Amadora'nın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi. Trabzonspor'un yaz döneminde 4 milyon euro teklif ettiği genç futbolcunun piyasa değeri ise gösterdiği performansın ardından 400 bin eurodan 5 milyon euroya yükseldi.
TRABZONSPOR YAZIN İSTEDİ
Trabzonspor'un Eddy Doue ilgisi yaz transfer döneminin son günlerine dayanıyor. Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Estrela Amadora'da forma giyen genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimde bulundu.
Trabzonspor'un 20 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro teklif ettiği, Estrela Amadora'nın ise 5 milyon euro talep ettiği iddia edildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sonuçlanmayınca transfer gerçekleşmedi.
Bordo-mavililer buna rağmen Doue'yi takip etmeyi bırakmadı.
OCAK AYINDA YENİ TEKLİF
Portekiz basınından Record'un haberine göre Trabzonspor, ara transfer döneminde Eddy Doue için yeniden Estrela Amadora'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavililerin genç futbolcunun sezon başından bu yana gösterdiği performansı yakından takip ettiği ve bu kez daha yüksek bir teklifle masaya oturabileceği iddia edildi.
Trabzonspor'un planları arasında Doue'nin bonservisini aldıktan sonra sezon sonuna kadar Estrela Amadora'da kiralık bırakılması seçeneği de bulunuyor. Böylece genç futbolcunun düzenli forma giymeye devam etmesi ve yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor.
PİYASA DEĞERİ YÜZDE 1150 ARTTI
Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Eddy Doue'nin piyasa değerindeki yükseliş dikkat çekti.
Transfermarkt'ın son güncellemesine göre sezon başında 400 bin euro piyasa değerine sahip olan genç orta sahanın değeri 5 milyon euroya çıktı.
Böylece Doue'nin piyasa değeri kısa sürede yüzde 1150 artarken 20 yaşındaki futbolcu Estrela Amadora'nın en değerli oyuncusu konumuna yükseldi.
7 MAÇTA 3 ASİST
Ön libero ve merkez orta sahada görev yapabilen Eddy Doue, Estrela Amadora formasıyla bu sezon Portekiz Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 3 asist yaptı.
Genç futbolcunun yükselen performansı milli takım kapısını da açtı. Doue, Fildişi Sahili A Milli Takımı'na ilk kez davet edildi.
TRABZONSPOR TAKİBİ BIRAKMADI
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı transfer için ocak ayında yeniden masaya oturması bekleniyor.
Ancak genç futbolcunun piyasa değerinin 400 bin eurodan 5 milyon euroya yükselmesi, bordo-mavililerin önündeki transfer tablosunu da değiştirdi.
Yaz döneminde 4 milyon euro seviyesinde teklif yaptığı iddia edilen Trabzonspor'un, Estrela Amadora'yı ikna etmek için bu kez daha yüksek bir rakama çıkabileceği belirtiliyor.
EDDY DOUE KİMDİR?
Eddy Gueladan Doue, 11 Aralık 2005 tarihinde Fildişi Sahili'nin Bangolo kentinde dünyaya geldi. 20 yaşındaki futbolcu 1.80 metre boyunda.
Orta sahada görev yapan Doue, özellikle ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağ ayağını kullanan genç futbolcu kariyerini Portekiz ekibi Estrela Amadora'da sürdürüyor.
FRANSA'DA FUTBOLA BAŞLADI
Eddy Doue, futbol gelişimini Fransa'da sürdürdü. Genç futbolcu Entente SSG ve Dunkerque altyapılarında forma giydikten sonra Paris Saint-Germain'in dikkatini çekti.
Doue, 2024 yılında PSG altyapısına katıldı. Fransız devinin genç takımlarında forma giyen orta saha oyuncusu, PSG ile profesyonel sözleşmeye kadar yükseldi.
PSG'DEN ESTRELA AMADORA'YA
Eddy Doue'nin kariyerindeki önemli adımlardan biri 2026 yılında geldi.
Portekiz ekibi Estrela Amadora, genç futbolcuyu PSG'den kadrosuna kattı. Doue, yeni takımına katılmasının ardından kısa sürede düzenli forma şansı bulmaya başladı.
20 yaşındaki futbolcunun Estrela Amadora ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
PORTEKİZ'DE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Eddy Doue, 2026-2027 sezonunda Estrela Amadora'nın orta sahadaki önemli isimlerinden biri haline geldi.
Genç futbolcu Portekiz Ligi'nde sezonun ilk 7 karşılaşmasının tamamında forma giydi. Doue bu süreçte 3 asistlik katkı sağladı.
Özellikle orta sahadaki mücadele gücü ve takımının hücum organizasyonlarına verdiği katkıyla dikkat çeken Doue'nin performansı transfer piyasasındaki değerini de yükseltti.
FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI
Eddy Doue'nin Portekiz'deki performansı milli takım seviyesinde de karşılık buldu.
20 yaşındaki futbolcu, Fildişi Sahili A Milli Takımı'na ilk kez davet edildi. Daha önce Fildişi Sahili'nin alt yaş milli takımında da yer alan Doue, böylece A Milli Takım seviyesine yükseldi.