Trabzonspor , yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Eddy Doue için yeniden harekete geçti. Bordo-mavililerin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için ocak ayında Estrela Amadora'nın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi. Trabzonspor'un yaz döneminde 4 milyon euro teklif ettiği genç futbolcunun piyasa değeri ise gösterdiği performansın ardından 400 bin eurodan 5 milyon euroya yükseldi.

Bordo-mavililer buna rağmen Doue'yi takip etmeyi bırakmadı.

Trabzonspor'un 20 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro teklif ettiği, Estrela Amadora'nın ise 5 milyon euro talep ettiği iddia edildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sonuçlanmayınca transfer gerçekleşmedi.

20 yaşındaki futbolcu kariyerini Estrela Amadora'da sürdürüyor.

OCAK AYINDA YENİ TEKLİF

Portekiz basınından Record'un haberine göre Trabzonspor, ara transfer döneminde Eddy Doue için yeniden Estrela Amadora'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavililerin genç futbolcunun sezon başından bu yana gösterdiği performansı yakından takip ettiği ve bu kez daha yüksek bir teklifle masaya oturabileceği iddia edildi.

Trabzonspor'un planları arasında Doue'nin bonservisini aldıktan sonra sezon sonuna kadar Estrela Amadora'da kiralık bırakılması seçeneği de bulunuyor. Böylece genç futbolcunun düzenli forma giymeye devam etmesi ve yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor.