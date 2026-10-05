Reis istedi yönetim harekete geçti! Trabzonspor'a tanıdık orta saha
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Spartak Moskova'dan ayrılmayı planlayan Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Teknik direktör Thomas Reis'ın da onay verdiği Portekizli futbolcu için Rus ekibi 18 milyon euro talep ediyor.
Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını orta saha bölgesine yoğunlaştırdı.
Kadroda bu bölgede sayısal olarak yeterli oyuncu bulunmasına rağmen alınan verimin düşük kalması, bordo-mavili yönetimi yeni bir transfer için harekete geçirdi.
Teknik direktör Thomas Reis'ın talebi doğrultusunda orta sahaya takviye yapılması planlanıyor.
GEDSON FERNANDES LİSTEDE ÖNE ÇIKTI
Karadeniz ekibinin transfer listesinde birden fazla aday bulunuyor.
Midtjylland forması giyen Phillip Billing de güçlü seçeneklerden biri olurken, Trabzonspor'un gündemine gelen isimlerden biri Gedson Fernandes oldu.
27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun Spartak Moskova'dan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdiği öğrenildi.
Trabzonspor yönetimi, Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle Gedson Fernandes transferine sıcak bakıyor.
Thomas Reis'ın da oyuncunun transferine onay vermesinin ardından bordo-mavililerin kısa süre içerisinde Spartak Moskova ile görüşmelere başlaması planlanıyor.
SPARTAK MOSKOVA'NIN TALEBİ 18 MİLYON EURO
Rus ekibinin Gedson Fernandes için 18 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.
Trabzonspor ise oyuncunun ayrılma talebini pazarlıklarda avantaj olarak kullanarak transferi daha düşük bir rakama tamamlamayı hedefliyor.
Gedson Fernandes'in de kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin sonucunu takip ettiği ifade ediliyor.
Trabzonspor'un Portekizli futbolcuya yönelmesindeki önemli faktörlerden biri de Türkiye ve Süper Lig tecrübesi.
Gedson Fernandes, Türkiye kariyerinde Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formalarını giydi.