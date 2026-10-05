SPARTAK MOSKOVA'NIN TALEBİ 18 MİLYON EURO

Rus ekibinin Gedson Fernandes için 18 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.

Trabzonspor ise oyuncunun ayrılma talebini pazarlıklarda avantaj olarak kullanarak transferi daha düşük bir rakama tamamlamayı hedefliyor.

Gedson Fernandes'in de kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin sonucunu takip ettiği ifade ediliyor.