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Reis istedi yönetim harekete geçti! Trabzonspor'a tanıdık orta saha

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Spartak Moskova'dan ayrılmayı planlayan Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Teknik direktör Thomas Reis'ın da onay verdiği Portekizli futbolcu için Rus ekibi 18 milyon euro talep ediyor.

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Reis istedi yönetim harekete geçti! Trabzonspor'a tanıdık orta saha

Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını orta saha bölgesine yoğunlaştırdı.

Kadroda bu bölgede sayısal olarak yeterli oyuncu bulunmasına rağmen alınan verimin düşük kalması, bordo-mavili yönetimi yeni bir transfer için harekete geçirdi.

Teknik direktör Thomas Reis'ın talebi doğrultusunda orta sahaya takviye yapılması planlanıyor.


Trabzonspor orta sahaya takviye için harekete geçti - 1

GEDSON FERNANDES LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

Karadeniz ekibinin transfer listesinde birden fazla aday bulunuyor.

Midtjylland forması giyen Phillip Billing de güçlü seçeneklerden biri olurken, Trabzonspor'un gündemine gelen isimlerden biri Gedson Fernandes oldu.

27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun Spartak Moskova'dan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Gedson Fernandes transferinde sıcak gelişme - 2

Trabzonspor yönetimi, Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle Gedson Fernandes transferine sıcak bakıyor.

Thomas Reis'ın da oyuncunun transferine onay vermesinin ardından bordo-mavililerin kısa süre içerisinde Spartak Moskova ile görüşmelere başlaması planlanıyor.

Thomas Reis'tan Gedson Fernandes'e onay - 3

SPARTAK MOSKOVA'NIN TALEBİ 18 MİLYON EURO

Rus ekibinin Gedson Fernandes için 18 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.

Trabzonspor ise oyuncunun ayrılma talebini pazarlıklarda avantaj olarak kullanarak transferi daha düşük bir rakama tamamlamayı hedefliyor.

Gedson Fernandes'in de kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin sonucunu takip ettiği ifade ediliyor.

Spartak Moskova 18 milyon euro istiyor - 4

Trabzonspor'un Portekizli futbolcuya yönelmesindeki önemli faktörlerden biri de Türkiye ve Süper Lig tecrübesi.

Gedson Fernandes, Türkiye kariyerinde Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formalarını giydi.

Gedson Fernandes'in Süper Lig tecrübesi avantaj - 5
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