Trabzonspor , ara transfer dönemi öncesinde orta saha için çalışmalarına başladı. Bordo-mavililerin, sezon başında Aral Şimşir ve Franculino Dju'yu kadrosuna kattığı Midtjylland'dan bu kez Philip Billing'i gündemine aldığı iddia edildi. 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun, teknik direktör Thomas Reis'in orta sahada aradığı profile uygun isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor'un bu doğrultuda gündemine aldığı isimlerden biri Midtjylland forması giyen Philip Billing oldu. Danimarkalı futbolcunun fiziksel özellikleri ve birden fazla orta saha rolünde görev yapabilmesi nedeniyle transfer listesinde değerlendirildiği öne sürüldü.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da öncelikli bölgelerden biri orta saha. Bordo-mavililer, fizik gücü yüksek, savunma ve hücum arasında bağlantı kurabilecek ve skor katkısı sağlayabilecek bir 8 numara arayışını sürdürüyor.

Trabzonspor orta sahaya fizik gücü yüksek bir 8 numara takviyesi yapmak istiyor. (Fotoğraf: Getty Images)

Philip Billing'in çok yönlü oyun yapısının Thomas Reis'in sistemine uygun olduğu değerlendiriliyor. (Footğraf: Sosyal medya)

THOMAS REIS'İN SİSTEMİNE UYGUN

1.93 metre boyundaki Billing, merkez orta sahanın yanı sıra daha geride ve hücuma dönük orta saha rollerinde de görev yapabiliyor. Güçlü fiziği, ikili mücadelelerdeki etkinliği, ceza sahasına yaptığı koşular ve uzaktan şutlarıyla öne çıkan 30 yaşındaki futbolcunun Thomas Reis'in oyun planına uygun bir profil olduğu değerlendiriliyor.

Trabzonspor'un devre arasında orta sahadaki fizik gücünü ve hücum etkinliğini artırmak istediği, Billing'in de bu nedenle takip edilen alternatiflerden biri olduğu belirtiliyor.