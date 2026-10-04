Trabzonspor'a aynı takımdan 3. transfer! 2 rekor sonrası sürpriz imza
Trabzonspor transfer çalışmalarında Philip Billing'i gündemine aldı. Aral Şimşir ve Franculino Dju sonrası Midtjylland'dan 3. transfer gelebilir. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un Midtjylland forması giyen 30 yaşındaki Philip Billing'i transfer listesine aldığı iddia edildi.
Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesinde orta saha için çalışmalarına başladı. Bordo-mavililerin, sezon başında Aral Şimşir ve Franculino Dju'yu kadrosuna kattığı Midtjylland'dan bu kez Philip Billing'i gündemine aldığı iddia edildi. 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun, teknik direktör Thomas Reis'in orta sahada aradığı profile uygun isimlerden biri olduğu belirtiliyor.
ORTA SAHAYA 8 NUMARA ARANIYOR
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da öncelikli bölgelerden biri orta saha. Bordo-mavililer, fizik gücü yüksek, savunma ve hücum arasında bağlantı kurabilecek ve skor katkısı sağlayabilecek bir 8 numara arayışını sürdürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor'un bu doğrultuda gündemine aldığı isimlerden biri Midtjylland forması giyen Philip Billing oldu. Danimarkalı futbolcunun fiziksel özellikleri ve birden fazla orta saha rolünde görev yapabilmesi nedeniyle transfer listesinde değerlendirildiği öne sürüldü.
THOMAS REIS'İN SİSTEMİNE UYGUN
1.93 metre boyundaki Billing, merkez orta sahanın yanı sıra daha geride ve hücuma dönük orta saha rollerinde de görev yapabiliyor. Güçlü fiziği, ikili mücadelelerdeki etkinliği, ceza sahasına yaptığı koşular ve uzaktan şutlarıyla öne çıkan 30 yaşındaki futbolcunun Thomas Reis'in oyun planına uygun bir profil olduğu değerlendiriliyor.
Trabzonspor'un devre arasında orta sahadaki fizik gücünü ve hücum etkinliğini artırmak istediği, Billing'in de bu nedenle takip edilen alternatiflerden biri olduğu belirtiliyor.
MIDTJYLLAND'DAN 3. TRANSFER OLABİLİR
Philip Billing transferinin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor, kısa süre içerisinde Midtjylland'dan üçüncü futbolcusunu kadrosuna katmış olacak.
Bordo-mavililer, 2026 yaz transfer döneminde önce Aral Şimşir'i Danimarka temsilcisinden renklerine bağladı. Trabzonspor daha sonra yine Midtjylland forması giyen Franculino Dju'nun transferini tamamladı.
Yönetimin Billing için de harekete geçmesi halinde iki kulüp arasındaki transfer trafiğine yeni bir halka eklenmiş olacak.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Philip Billing, Ağustos 2025'te Bournemouth'tan ayrılarak Midtjylland'a transfer oldu. Danimarka ekibi deneyimli orta saha oyuncusuyla 2030 yazına kadar sözleşme imzaladı.
Kariyerinin önemli bölümünü İngiltere'de geçiren Billing; Huddersfield Town ve Bournemouth formalarını giydi. Danimarkalı futbolcu, 2024-2025 sezonunun ikinci bölümünde ise kiralık olarak Napoli'de görev yaptı.
30 yaşındaki orta saha daha sonra ülkesine dönerek Midtjylland'ın kadrosuna katıldı.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Philip Billing'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Danimarka Milli Takımı'nda da forma giyen deneyimli orta saha, sol ayağını kullanıyor.
Trabzonspor'un Billing için henüz resmi bir transfer girişimi açıklanmazken, bordo-mavililerin devre arası planlamasında oyuncunun durumunu değerlendirdiği iddia ediliyor.