Muhammed Salah Trabzonspor'daki performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı GÜNEY SUDAN MAÇINDA FORMA GİYMEYECEK Mısır Milli Takımı'nın Kahire'deki kampından ayrılan Muhammed Salah, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nin ikinci haftasında oynanacak Güney Sudan karşılaşmasında görev yapmayacak. Mısır basınındaki habere göre yıldız futbolcunun yapay çim sahada oynanan maçlara çıkmaması, geçmişte de uygulanan bir karar. Salah, daha önce Moritanya ile oynanan karşılaşmada da aynı gerekçeyle forma giymemişti.

Muhammed Salah Süper Lig'in ilk 6 haftasında attığı 7 golle zirveyi Gift Orban ile paylaşıyor ANGOLA MAÇINDA 61 DAKİKA SAHADA KALDI Mısır'ın Angola ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Muhammed Salah, teknik direktör Hossam Hassan tarafından 61. dakikada oyundan alındı. Karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmelerin kamuoyuna yansımasıyla Salah'ın milli takımdaki durumu tartışma konusu oldu.

Muhammed Salah'ın dinlendirileceği duyuruldu EKİM AYINDA MİLLİ TAKIMA DÖNEBİLİR Muhammed Salah'ın Güney Sudan karşılaşmasının ardından yeniden milli takıma katılması gündemde. Yıldız futbolcunun ekim ayında Güney Afrika ile oynanması planlanan hazırlık maçında Mısır Milli Takımı kadrosuna dönme ihtimali bulunuyor.