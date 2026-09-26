Trabzonspor'un yıldızı milli takım kampından ayrıldı! Federasyondan açıklama geldi
Trabzonspor'un deneyimli sağ kanat oyuncusu milli takım kampından ayrıldı. Yıldız futbolcunun teknik direktör Hossam Hassan ile yaşadığı gerilim nedeniyle bu kararı aldığı iddia edildi. Mısır Milli Takımı Medya Sorumlusu Muhammed Murad ise Salah'ın ayrıldığını doğrularken kriz iddialarını reddetti. Murad, tecrübeli oyuncunun yapay çim sahada oynanacak Güney Sudan maçında forma giymeyeceği için teknik heyetle anlaşarak kamptan ayrıldığını açıkladı.
Mısır Milli Takımı'nda Muhammed Salah'ın kamptan ayrılması gündeme oturdu. 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nin ilk maçında Angola ile 0-0 berabere kalan Mısır'da yıldız futbolcunun, karşılaşmanın ardından teknik direktör Hossam Hassan ile yaşanan gerilim nedeniyle kampı terk ettiği iddia edildi. Mısır basınında geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından milli takımın medya sorumlusu Muhammed Murad açıklama yaparak Salah'ın ayrılığını doğruladı ancak kriz iddialarını reddetti.
SALAH KRİZ OLASILIĞINA SET ÇEKTİ
Mısır basınının haberine göre Muhammed Salah, Angola karşılaşmasının ardından soyunma odasında yaşanan gerginlik üzerine milli takım kampından ayrılma kararı aldı. Yıldız futbolcunun, Hossam Hassan'ın maç sonundaki açıklamalarından rahatsız olduğu ve takım içerisinde yeni bir krizin yaşanmasını istemediği için kamptan sessizce ayrılmayı tercih ettiği iddia edildi.
MISIR MİLLİ TAKIMI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA
Mısır Milli Takımı Medya Sorumlusu Muhammed Murad, Mısır basınına yaptığı açıklamada Salah'ın kamptan ayrıldığını doğruladı. Ancak yıldız futbolcunun teknik direktör Hossam Hassan ile sorun yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti.
Murad, "Muhammed Salah, herhangi bir öfke yaşamadan ve Hossam Hassan ile anlaşarak kamptan ayrıldı. Yapay çim sahada oynanan maçlarda forma giymiyor. Bu karar bütün tarafların anlaşmasıyla alındı" dedi.
GÜNEY SUDAN MAÇINDA FORMA GİYMEYECEK
Mısır Milli Takımı'nın Kahire'deki kampından ayrılan Muhammed Salah, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nin ikinci haftasında oynanacak Güney Sudan karşılaşmasında görev yapmayacak. Mısır basınındaki habere göre yıldız futbolcunun yapay çim sahada oynanan maçlara çıkmaması, geçmişte de uygulanan bir karar. Salah, daha önce Moritanya ile oynanan karşılaşmada da aynı gerekçeyle forma giymemişti.
ANGOLA MAÇINDA 61 DAKİKA SAHADA KALDI
Mısır'ın Angola ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Muhammed Salah, teknik direktör Hossam Hassan tarafından 61. dakikada oyundan alındı. Karşılaşmanın ardından yaşanan gelişmelerin kamuoyuna yansımasıyla Salah'ın milli takımdaki durumu tartışma konusu oldu.
EKİM AYINDA MİLLİ TAKIMA DÖNEBİLİR
Muhammed Salah'ın Güney Sudan karşılaşmasının ardından yeniden milli takıma katılması gündemde. Yıldız futbolcunun ekim ayında Güney Afrika ile oynanması planlanan hazırlık maçında Mısır Milli Takımı kadrosuna dönme ihtimali bulunuyor.
TEKNİK KARAR AÇIKLAMASI
Maçın ardından Muhammed Salah'ın neden oyundan alındığıyla ilgili bir soru Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan'a yöneltildi. Hassan, bu değişikliğin sebebinin taktiksel olduğunu ve herhangi bir sakatlık olmadığını belirtti. Salah'la ilgili açıklamasında, "Hayır, sakat değil. Muhammed Salah'ın oyundan çıkarılması tamamen teknik bir karara dayanıyor ve bu maçın gerekliliklerine göre teknik ekibin doğal hakkıdır."
MISIR FUTBOL FEDERASYONU DİNLENDİRİLECEĞİNİ DUYURDU
Öte yandan Mısır Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Salah'ın bir sonraki maçta da dinlendirileceği açıklandı.
"Muhammed Salah, saha zemini nedeniyle Güney Sudan maçında dinlendirilecek.
Hossam Hassan liderliğindeki Mısır A Milli Futbol Takımı teknik ekibi, 29 Eylül'de oynanacak Güney Sudan maçı öncesinde, maçın oynanacağı 'tartan' zemin nedeniyle Muhammed Salah'ı dinlendirmeye karar verdi.
Milli takım teknik kadrosu ile Muhammed Salah arasında, Angola maçı öncesinde Güney Sudan maçında oynamaması konusunda bir anlaşmaya varıldı ve teknik kadro, oyuncuyu korumak amacıyla bu kararı tercih etti."