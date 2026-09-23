Trabzonspor'dan rekor transfer! Genç yıldız en pahalı 10 isim arasına girdi
Trabzonspor'un sezon başında Midtjylland'dan 17 milyon euro karşılığında transfer ettiği Franculino Dju'nun 8 milyon euroluk bonusu devreye girdi. Böylece 22 yaşındaki futbolcunun kesinleşen bonservis bedeli 25 milyon euroya yükseldi. Dju, bu rakamla Süper Lig tarihinin en pahalı 10 transferi arasına girdi.
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Franculino Dju'nun transfer maliyetinde önemli bir gelişme yaşandı. Transfermarkt'ın verilerine göre Midtjylland ile yapılan anlaşmadaki sportif başarıya bağlı koşulların gerçekleşmesiyle 8 milyon euroluk bonus devreye girdi. Bordo-mavililerin 17 milyon euroya transfer ettiği 22 yaşındaki golcünün kesinleşen bonservis bedeli 25 milyon euroya ulaştı.
8 MİLYON EUROLUK BONUS DEVREYE GİRDİ
Trabzonspor'un Midtjylland ile yaptığı anlaşmada yer alan 8 milyon euroluk bonusun şartları gerçekleşti. Transfermarkt'a göre bordo-mavililerin Danimarka ekibine ödeyeceği toplam tutar 25 milyon euroya yükseldi. Böylece Franculino Dju, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcuları arasına girdi.
MALİYETİ 30 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR
Franculino Dju'nun sözleşmesinde 5 milyon euroluk ek bonus da bulunuyor. Oyuncunun bireysel performansı ve Trabzonspor'un sportif sonuçlarına bağlı daha zorlu koşulların gerçekleşmesi durumunda bu ödeme de devreye girecek. Söz konusu şartların yerine getirilmesi halinde 22 yaşındaki futbolcunun toplam bonservis bedeli 30 milyon euroya ulaşabilecek.
SÜPER LİG TARİHİNİN EN PAHALI 10 TRANSFERİ
Franculino Dju'nun kesinleşen bonservis bedelinin 25 milyon euroya yükselmesiyle Süper Lig'in en pahalı transferleri listesi de değişti. Trabzonspor'un golcüsü, Aleksey Batrakov ile aynı bonservis bedeline ulaşarak ilk 10 arasına girdi.
1-) Victor Osimhen: 75 milyon euro
2-) Mason Greenwood: 39 milyon euro
3-) Rafael Leao: 38 milyon euro
4-) Wilfried Singo: 30,7 milyon euro
5-) Orkun Kökçü: 30 milyon euro
6-) Uğurcan Çakır: 30 milyon euro
7-) Matteo Guendouzi: 28 milyon euro
8-) Aleksey Batrakov: 25 milyon euro
9-) Franculino Dju: 25 milyon euro
10-) Kerem Aktürkoğlu: 22,5 milyon euro