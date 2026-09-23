Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Franculino Dju'nun transfer maliyetinde önemli bir gelişme yaşandı. Transfermarkt'ın verilerine göre Midtjylland ile yapılan anlaşmadaki sportif başarıya bağlı koşulların gerçekleşmesiyle 8 milyon euroluk bonus devreye girdi. Bordo-mavililerin 17 milyon euroya transfer ettiği 22 yaşındaki golcünün kesinleşen bonservis bedeli 25 milyon euroya ulaştı.

Trabzonspor'un Midtjylland'dan transfer ettiği Franculino Dju'nun bonservis bedeli yükseldi. 8 MİLYON EUROLUK BONUS DEVREYE GİRDİ Trabzonspor'un Midtjylland ile yaptığı anlaşmada yer alan 8 milyon euroluk bonusun şartları gerçekleşti. Transfermarkt'a göre bordo-mavililerin Danimarka ekibine ödeyeceği toplam tutar 25 milyon euroya yükseldi. Böylece Franculino Dju, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcuları arasına girdi.