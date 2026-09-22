Trabzonspor 'un Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyette üç gol atan Muhammed Salah , performansıyla Avrupa futbolunun önemli isimlerinin de değerlendirmesine konu oldu.

Muhammed Salah Galatasaray maçında 3 gol 1 asist yaptı.

HENRY'DEN SALAH'A ÖVGÜ

Salah'ın Türkiye'deki ilk hat-trick'ini Galatasaray karşısında yaptığını belirten Henry, Mısırlı yıldızın kariyerine ve başarılarına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Fransız eski golcü, "Türkiye ligindeki ilk hat-trick'inizi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı attığınızı hayal edin. Onun adına ve başardıklarına saygı duymak zorundasınız" ifadelerini kullandı.