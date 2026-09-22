Henry'den Salah sözleri! Öve öve bitiremedi
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Muhammed Salah'ın performansı Avrupa basınında konuşulmaya devam ediyor. Thierry Henry, Mısırlı yıldızın Liverpool'dan ayrılığında sorunun futbolcudan kaynaklanmadığını savundu. Henry, Salah'tan 'Mısır Kralı' olarak bahsederken "Saygı duymak zorundasınız" dedi.
Trabzonspor'un Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyette üç gol atan Muhammed Salah, performansıyla Avrupa futbolunun önemli isimlerinin de değerlendirmesine konu oldu.
Thierry Henry, Topskills Sports UK'e verdiği röportajda Mısırlı futbolcunun Trabzonspor formasıyla Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick'e dikkat çekti.
HENRY'DEN SALAH'A ÖVGÜ
Salah'ın Türkiye'deki ilk hat-trick'ini Galatasaray karşısında yaptığını belirten Henry, Mısırlı yıldızın kariyerine ve başarılarına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.
Fransız eski golcü, "Türkiye ligindeki ilk hat-trick'inizi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı attığınızı hayal edin. Onun adına ve başardıklarına saygı duymak zorundasınız" ifadelerini kullandı.
LIVERPOOL'DAKİ AYRILIĞI GÜNDEMDE
Liverpool formasıyla 442 resmi karşılaşmaya çıkan Salah, bu süreçte 257 gol ve 123 asist üretti.
İngiliz ekibiyle 1 Şampiyonlar Ligi ve 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki futbolcunun ayrılığı sonrasında kulüp ile yıldız oyuncu arasındaki süreç tartışma konusu olmuştu.
Henry ise yaşananların merkezinde Salah'ın bulunmadığını söyledi.
Fransız futbol adamı, "Muhammed Salah'ın Liverpool'da yaşananların hiçbir zaman kaynağı olmadığını artık net şekilde görebiliyorsunuz. Belki kulüp yöneticileri arasında bazı problemler vardı ancak bunun Mısır Kralı ile kesinlikle bir ilgisi yoktu" dedi.
TRABZONSPOR'DA 8 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Premier Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını elinde bulunduran Salah, Trabzonspor kariyerine de etkili bir başlangıç yaptı.
Bordo-mavili formayla 8 maça çıkan Mısırlı yıldız, 7 gol atarken 2 asist yaptı. Salah'ın Galatasaray karşısındaki üç golü de bu performansın önemli bölümünü oluşturdu.