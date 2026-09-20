Trabzonspor'un yıldızı dünyayı salladı! Dünya gündemine oturdu
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşma Türkiye sınırlarını aştı. Fransa'dan İspanya'ya, Portekiz'den Brezilya'ya kadar birçok yabancı medya kuruluşu bordo-mavililerin farklı galibiyetine geniş yer ayırdı. Avrupa basınının ortak noktası, 3 gol ve 1 asistle maça damga vuran Muhammed Salah oldu.
Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray karşısında unutulmaz bir gece yaşadı. Bordo-mavililer güçlü rakibini 4-0 mağlup ederken Muhammed Salah attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle galibiyetin başrolüne yerleşti.
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un zaferi dünyanın farklı bölgelerindeki önemli spor gazeteleri ve futbol portallarında manşetlere taşındı.
FRANSA'DA SALAH MANŞETİ
Fransız spor gazetesi L'Equipe, Trabzonspor'un galibiyetini Muhammed Salah üzerinden okuyucularına sundu. Fransız gazete, Mısırlı yıldızın 3 gol ve 1 asistle Galatasaray karşısındaki 4 golün tamamına doğrudan katkı yaptığına dikkat çekti.
L'Equipe, Salah'ın performansı için "hat-trick ve devasa etki" vurgusunu kullanırken Galatasaray'ın ligde sezonun ilk yenilgisini Trabzonspor karşısında aldığına yer verdi.
Fransa merkezli Foot Mercato da karşılaşmaya geniş yer ayıran yayınlardan biri oldu. Fransız futbol sitesi, Trabzonspor'un 4-0'lık zaferinde Salah'ın hat-trick'ini başlığa taşıdı.
PORTEKİZ BASININDAN ÇARPICI BAŞLIK
Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Trabzonspor'un galibiyetini "Galatasaray'ı küçük düşürdü" ifadesiyle okuyucularına duyurdu.
A Bola, Salah'ın 3 gol ve 1 asistlik performansının yanı sıra Noah Saviolo'nun da skora yaptığı katkıyı öne çıkardı. Portekiz U21 Milli Takımı oyuncusu Saviolo'nun Galatasaray ağlarını havalandırması, Portekiz basınının karşılaşmaya ilgisini artıran detaylardan biri oldu.
Haberde Galatasaray forması giyen Rafael Leao'nun da ilk 11'de olduğu ancak sarı-kırmızılıların Trabzonspor karşısındaki farklı yenilginin önüne geçemediği vurgulandı.
İSPANYOLLAR SALAH VE LEAO'YU KARŞI KARŞIYA GETİRDİ
İspanyol basını da Papara Park'taki sonucu yakından takip etti.
Mundo Deportivo, "İnanamayan Rafa Leao'nun karşısında Salah'tan hat-trick" başlığıyla karşılaşmayı okuyucularına taşıdı.
İspanyol gazete, Trabzonspor'un Galatasaray karşısında kusursuz bir maç çıkardığını yazarken Muhammed Salah'ın 3 gol ve 1 asistlik performansına geniş yer ayırdı. Rafael Leao'nun Galatasaray formasıyla sahada bulunması da haberin ana unsurlarından biri oldu.
İspanya'nın bir diğer önemli spor gazetesi AS da karşılaşmayı Salah'ın gösterisi üzerinden gördü ve Mısırlı yıldızın hat-trick'ini öne çıkardı.
GOAL'DEN SALAH'A ÖZEL DOSYA
Uluslararası futbol sitesi GOAL ise Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını tek bir içerikle sınırlı tutmadı.
GOAL, maçın ardından "Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk hat-trick'ini yaptı; Trabzonspor Galatasaray'ı farklı mağlup etti" başlıklı geniş bir haber hazırladı.
Haberde Salah'ın 4-0'lık galibiyette 3 gol ve 1 asist yaptığına vurgu yapılırken Mısırlı yıldızın Trabzonspor kariyerindeki performansı da mercek altına alındı.
GOAL'un farklı yayınlarında Salah için "muhteşem" ve "dominant" ifadeleri kullanılırken yeni teknik direktör Thomas Reis'in Trabzonspor'daki ilk maçına 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladığına dikkat çekildi.
BREZİLYA'DA DA GÜNDEM SALAH
Brezilya'nın büyük internet portallarından UOL Esporte de Trabzonspor'un 4-0'lık Galatasaray galibiyetini gündemine aldı.
Brezilya basını Salah'ın hat-trick'ini öne çıkarırken Mısırlı yıldızın Galatasaray karşısındaki performansı Güney Amerika'da da karşılık buldu.
ARAP BASININDA GENİŞ YANKI
Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının en geniş yankı bulduğu bölgelerden biri ise Arap dünyası oldu.
Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Muhammed Salah'ın Galatasaray karşısında 3 gol ve 1 asist üretmesi, Mısır ve Orta Doğu basınında çok sayıda haberin hazırlanmasına neden oldu.
Mısır futbolunu yakından takip eden KingFut, Trabzonspor'un galibiyetini "Salah'ın hat-trick'i Trabzonspor'u Galatasaray karşısında 4-0'lık zafere taşıdı" başlığıyla okuyucularına sundu.
Al Jazeera da karşılaşmaya geniş yer ayırarak Salah'ın Galatasaray karşısındaki performansını ve ulaştığı istatistikleri ayrı içeriklerde işledi.
Al Arabiya ve Al Hadath'ın yayınlarında da Mısırlı yıldızın hat-trick'i ön plana çıktı. Lübnan merkezli Annahar, Salah'ın Türkiye'deki ilk hat-trick'ine vurgu yaparken Suudi Arabistan gazetesi Okaz da yıldız futbolcunun gollerini ve maçtaki performansını okuyucularına taşıdı.
MISIR'DA SALAH FIRTINASI
Mısır medyasındaki ilgi ise tek bir maç haberinin çok ötesine geçti.
El Watan ve Btolat gibi ülkede geniş okuyucu kitlesine sahip spor portalları Salah'ın ilk golünden hat-trick'ine, maç içindeki performansından istatistiklerine kadar Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili birçok farklı içerik hazırladı.
Böylece Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki 4-0'lık galibiyeti yalnız Türkiye'de değil, Avrupa'dan Güney Amerika'ya ve Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada ses getirirken yabancı basındaki manşetlerin ortak ismi Muhammed Salah oldu.