Trabzonspor'un Papara Park'taki tarihi gecesi, Avrupa basınında skor kadar Muhammed Salah'ın bireysel performansıyla da öne çıktı. GOAL'DEN SALAH'A ÖZEL DOSYA Uluslararası futbol sitesi GOAL ise Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını tek bir içerikle sınırlı tutmadı. GOAL, maçın ardından "Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk hat-trick'ini yaptı; Trabzonspor Galatasaray'ı farklı mağlup etti" başlıklı geniş bir haber hazırladı. Haberde Salah'ın 4-0'lık galibiyette 3 gol ve 1 asist yaptığına vurgu yapılırken Mısırlı yıldızın Trabzonspor kariyerindeki performansı da mercek altına alındı. GOAL'un farklı yayınlarında Salah için "muhteşem" ve "dominant" ifadeleri kullanılırken yeni teknik direktör Thomas Reis'in Trabzonspor'daki ilk maçına 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladığına dikkat çekildi.

İspanyol spor basınında gecenin en fazla konuşulan ismi, 4 golün tamamına doğrudan katkı yapan Salah oldu. BREZİLYA'DA DA GÜNDEM SALAH Brezilya'nın büyük internet portallarından UOL Esporte de Trabzonspor'un 4-0'lık Galatasaray galibiyetini gündemine aldı. Brezilya basını Salah'ın hat-trick'ini öne çıkarırken Mısırlı yıldızın Galatasaray karşısındaki performansı Güney Amerika'da da karşılık buldu.