Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da bordo-mavili takımın kadro yapılanması ve transfer planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transfer konusunda ince bir çizgide hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, teknik heyetin kararlarına müdahale etmeyeceğinin altını çizdi.

Doğan, "Sonuçta başkan sahaya çıkıp 'Bu oyuncu oynasın' diye yorumda bulunmuyor. Takımda kariyer anlamında çok değerli arkadaşlarımız var ancak genel olarak söylemek gerekirse iki veya üç önemli transfere ihtiyacımız var. Benim gözümde orta sahanın daha baskılı, stoperlerin daha güçlü ve santrforun daha yıpratıcı olması gerekiyor." dedi.

Başkan Doğan'ın özellikle orta saha ve stoper hattına yaptığı vurgu sonrasında bordo-mavili takımın mevcut oyuncularının geleceği de yeniden gündeme geldi.