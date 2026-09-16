Trabzonspor'da fırtına hızında ayrılık! 2 isim topun ağzında
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın transfer mesajı gözleri bordo-mavili takımdaki isimlere çevirdi. Yeni teknik direktör Thomas Reis'e rahat çalışma alanı yaratmak isteyen Başkan Doğan kadroda yer açmayı planlıyor. Yaz transfer döneminde ayrılıkları gündeme gelen Benjamin Bouchouari ile Batista Mendy'nin geleceği yeniden merak konusu oldu. İki futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Oyuncuların toplam piyasa değeri 12 milyon euroyu buluyor. Beklenen teklifler gelirse değerlendirmeye alınacak ve kolaylık sağlanacak.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da bordo-mavili takımın kadro yapılanması ve transfer planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Transfer konusunda ince bir çizgide hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, teknik heyetin kararlarına müdahale etmeyeceğinin altını çizdi.
Doğan, "Sonuçta başkan sahaya çıkıp 'Bu oyuncu oynasın' diye yorumda bulunmuyor. Takımda kariyer anlamında çok değerli arkadaşlarımız var ancak genel olarak söylemek gerekirse iki veya üç önemli transfere ihtiyacımız var. Benim gözümde orta sahanın daha baskılı, stoperlerin daha güçlü ve santrforun daha yıpratıcı olması gerekiyor." dedi.
Başkan Doğan'ın özellikle orta saha ve stoper hattına yaptığı vurgu sonrasında bordo-mavili takımın mevcut oyuncularının geleceği de yeniden gündeme geldi.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR THOMAS REIS
Fırtına, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'i getirdi. Savunma konusundaki başarısıyla dikkat çeken Alman çalıştırıcının kadrosunu oluşturabilmesi için tüm imkanlar sağlanacak.
GÖZLER BOUCHOUARI VE MENDY'DE
Trabzonspor'da yaz transfer döneminde Benjamin Bouchouari ile Batista Mendy'nin takımdan ayrılması gündeme gelmişti.
Bouchouari için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in kiralama girişiminde bulunduğu ancak transferin gerçekleşmediği, Faslı orta sahanın daha sonra yeniden takıma döndüğü basına yansımıştı.
Batista Mendy konusunda ise ayrılık ihtimali çok daha uzun süredir gündemde. Fransız futbolcuya sezon öncesinde transfer görüşmeleri yapması için izin verilirken Getafe ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Daha sonra Celta Vigo ve Başakşehir'in de Mendy'nin durumunu takip ettiği haberleri gündeme geldi.
Doğan'ın son açıklamalarının ardından iki futbolcunun durumu, yeni teknik heyetin oluşturacağı kadro planlamasında takip edilecek başlıklardan biri haline geldi.
BOUCHOUARI 189 DAKİKA SAHADA KALDI
Benjamin Bouchouari, 2026-2027 sezonunda Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 4 resmi karşılaşmada görev yaptı.
24 yaşındaki orta saha Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 kez sahaya çıktı. Toplam 189 dakika forma giyen Bouchouari, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Bouchouari'nin güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro. Trabzonspor, Faslı orta sahayı Eylül 2025'te Saint-Etienne'den 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Futbolcunun bordo-mavililerle sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
MENDY BU SEZON FORMA GİYEMEDİ
Batista Mendy ise geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçirdikten sonra Trabzonspor'a döndü.
26 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesinde bordo-mavili takımın ayrılık planlamasında yer alan isimlerden biri oldu. Avusturya kampına da transfer görüşmeleri yapması için verilen izin nedeniyle götürülmeyen Mendy, transferin gerçekleşmemesinin ardından yeniden takımla çalışmaya başladı.
Mendy bu sezon Trabzonspor'un resmi karşılaşmalarında henüz süre alamadı. Son lig maçlarında da kadro dışında kalan Fransız futbolcunun piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Ön libero mevkisinin yanı sıra stoper ve merkez orta sahada da görev yapabilen 1.91 boyundaki Mendy'nin Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
TOPLAM DEĞERLERİ 12 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Bouchouari'nin 4.5 milyon euro, Batista Mendy'nin ise 7.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. İki futbolcunun toplam değeri böylece 12 milyon euroya ulaşıyor.
Trabzonspor'da yeni teknik heyetin orta saha ve savunma hattında vereceği kararların ardından Bouchouari ile Mendy'nin geleceğinin de netlik kazanması bekleniyor.