Trabzonspor'da teknik direktörlük için farklı seçenekler üzerinde çalışmalar sürerken Abdullah Avcı da olası bir dönüş ihtimaline karşı planını şekillendirdi. Avcı'nın, Trabzonspor'da birlikte çalıştığı iki eski futbolcu Marek Hamsik ve Bruno Peres ile temasa geçtiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın iki ismi de teknik ekibine dahil etmek istediği ve bu yönde görüşmeler yaptığı belirtildi.

Abdullah Avcı Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı YENİ BİR TRABZONSPOR MACERASINA HAZIR Abdullah Avcı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiler de tecrübeli çalıştırıcının Trabzonspor'a bakışında yeni bir döneme işaret ediyor. Avcı'nın bordo-mavili kulüpteki ikinci döneminde yaşadığı süreçlerden gereken dersleri çıkardığı, mental olarak yenilendiği ve yeni bir Trabzonspor macerası için kendisini hazır hissettiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın kendisine görev verilmesi halinde nasıl bir teknik ekip ve çalışma modeliyle hareket edeceği konusunda da belirli bir hazırlığının bulunduğu konuşuluyor.