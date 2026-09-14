Abdullah Avcı'dan Trabzonspor hazırlığı! İki isimle görüştü
Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı sürerken Abdullah Avcı cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgilere göre tecrübeli teknik adam, bordo-mavili kulüpten gelebilecek olası teklif öncesinde hazırlığını yaptı. Avcı'nın teknik ekibine dahil etmek için Marek Hamsik ve Bruno Peres ile görüştüğü öğrenildi.
Trabzonspor'da teknik direktörlük için farklı seçenekler üzerinde çalışmalar sürerken Abdullah Avcı da olası bir dönüş ihtimaline karşı planını şekillendirdi. Avcı'nın, Trabzonspor'da birlikte çalıştığı iki eski futbolcu Marek Hamsik ve Bruno Peres ile temasa geçtiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın iki ismi de teknik ekibine dahil etmek istediği ve bu yönde görüşmeler yaptığı belirtildi.
YENİ BİR TRABZONSPOR MACERASINA HAZIR
Abdullah Avcı'nın yakın çevresinden edinilen bilgiler de tecrübeli çalıştırıcının Trabzonspor'a bakışında yeni bir döneme işaret ediyor. Avcı'nın bordo-mavili kulüpteki ikinci döneminde yaşadığı süreçlerden gereken dersleri çıkardığı, mental olarak yenilendiği ve yeni bir Trabzonspor macerası için kendisini hazır hissettiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın kendisine görev verilmesi halinde nasıl bir teknik ekip ve çalışma modeliyle hareket edeceği konusunda da belirli bir hazırlığının bulunduğu konuşuluyor.
FATİH TEKKE SONRASI TAKIM ÇİMŞİR'E EMANET
Trabzonspor'da teknik direktör arayışı Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından başladı. Bordo-mavili yönetim, yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürürken takımı geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet etti. Çimşir, yeni teknik direktör kararı verilene kadar takımın başındaki görevini sürdürüyor.
PIOLI VE ŞENOL GÜNEŞ DE GÜNDEMDE
Trabzonspor yönetiminin teknik direktör için değerlendirdiği isimler Abdullah Avcı ile sınırlı değil. Bordo-mavililerde son olarak Stefano Pioli ve Şenol Güneş isimleri de yeniden gündeme geldi.
İtalyan teknik adam Pioli konusunda temasların sürdüğü haberleri gündemdeki yerini korurken, Trabzonspor'u daha önce farklı dönemlerde çalıştıran Şenol Güneş de seçenekler arasında bulunuyor.