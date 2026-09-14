Trabzonspor'un kaybı büyük! 3 maçta 1 puan topladı
Süper Lig'de iç sahada hata yapmayan Trabzonspor, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 3 dış saha maçında yalnızca 1 puan toplayabildi. Son olarak Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, deplasmanda galibiyetle tanışamazken zirve yarışında önemli puanlar bıraktı.
Trabzonspor'un dış sahadaki puan kayıpları sezonun ilk haftalarından itibaren başladı. Sezona Kasımpaşa deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan bordo-mavililer, ardından Amedspor karşısında sahadan puansız ayrıldı. Konyaspor deplasmanında da istediği sonucu alamayan Trabzonspor, 3 dış saha karşılaşmasında yalnızca 1 puan toplayabildi.
GEÇEN SEZON 6 PUAN TOPLAMIŞTI
Trabzonspor, geçen sezon ligin aynı bölümünde oynadığı ilk 3 deplasman maçından 6 puan çıkarmıştı. Bordo-mavililer, bu sezon yaşadığı 3 deplasmanda 1 puanlık tabloyu en son 2018-2019 sezonunda görmüştü. Karadeniz ekibi o sezon ilk 3 dış saha maçında Başakşehir ve Alanyaspor'a mağlup olmuş, Ankaragücü ile berabere kalarak yine yalnızca 1 puan toplamıştı.
KONYA'DAKİ KÖTÜ SERİ SÜRDÜ
Trabzonspor'un son yıllarda Konyaspor deplasmanında yaşadığı puan kayıplarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Antalya'da karşılaştığı Konyaspor'u mağlup ederek kupaya uzanan bordo-mavililer, ligde ise Konya deplasmanlarında istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Konyaspor deplasmanlarından puansız ayrılırken bu sezon da kötü seriyi sona erdiremedi.
MUHAMMED SALAH BU KEZ SKORA KATKI YAPAMADI
Sezona etkili bir başlangıç yapan Muhammed Salah, Konyaspor karşısında skor katkısı üretemedi. Mısırlı futbolcu, Süper Lig'deki ilk 4 maçında 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu. Konyaspor deplasmanında hücumdaki etkinliğini gösteremeyen Salah'ın skor katkısından uzak kalması Trabzonspor'un üretkenliğini de etkiledi.
ANDRE ONANA KURTARIŞ YÜZDESİNDE ZİRVEDE
Trabzonspor'un bu sezon öne çıkan isimlerinden Andre Onana, kurtarış yüzdesiyle Süper Lig'in zirvesine çıktı. Kamerunlu kaleci, ligde tüm maçlarda süre alan file bekçileri arasında yüzde 80'lik kurtarış oranına ulaştı. Onana'yı yüzde 71'lik oranla Fenerbahçe kalecisi Ederson takip etti.
YÜZDE 71.4 TOPA SAHİP OLDU
Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, skor üstünlüğünü yakalayamasa da topa sahip olma konusunda rakibinin önüne geçti. Bordo-mavililer karşılaşmayı yüzde 71.4 topa sahip olma oranıyla tamamlarken 524 başarılı pas yaptı. Ancak Trabzonspor bu üstünlüğünü yeterli sayıda net gol pozisyonuna ve skora çeviremedi.
27 ORTANIN SADECE 5'İ HEDEFİ BULDU
Trabzonspor'un hücumdaki verimsizliği orta istatistiklerine de yansıdı. Bordo-mavililer Konyaspor karşısında 27 orta yaparken bunların yalnızca 5'inde isabet sağladı. Konyaspor ise 11 orta denemesinin 5'inde isabet buldu. Muhammed Salah'ın yaptığı 6 ortanın yalnızca biri hedefini buldu.
SAVIC'TEN 105 İSABETLİ PAS
Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic, Konyaspor karşısındaki pas performansıyla dikkat çekti. Savic, 112 pas denemesinin 105'inde isabet sağlayarak karşılaşmanın en fazla başarılı pas yapan oyuncusu oldu. Bordo-mavililerde Nwa iwu 69 pasın 64'ünde, Mustafa Eskihellaç 66 pasın 63'ünde, Fabinho ise 53 pasın 48'inde isabet sağladı.
ORTA SAHADA FABINHO ETKİSİ
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Fabinho, kısa sürede orta sahanın önemli isimlerinden biri haline geldi. Brezilyalı futbolcu Konyaspor karşısında 3 kez top kazanırken bir şutu direkten döndü. Fabinho'nun bir başka şutunda ise Konyaspor kalecisi gole izin vermedi. Savunma ve hücumdaki katkısıyla dikkat çeken Fabinho, Andre Onana ile birlikte Trabzonspor'un Konyaspor karşısında öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı.