Trabzonspor, geçen sezon ligin aynı bölümünde oynadığı ilk 3 deplasman maçından 6 puan çıkarmıştı. Bordo-mavililer, bu sezon yaşadığı 3 deplasmanda 1 puanlık tabloyu en son 2018-2019 sezonunda görmüştü. Karadeniz ekibi o sezon ilk 3 dış saha maçında Başakşehir ve Alanyaspor'a mağlup olmuş, Ankaragücü ile berabere kalarak yine yalnızca 1 puan toplamıştı.

Trabzonspor 'un dış sahadaki puan kayıpları sezonun ilk haftalarından itibaren başladı. Sezona Kasımpaşa deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan bordo-mavililer, ardından Amedspor karşısında sahadan puansız ayrıldı. Konyaspor deplasmanında da istediği sonucu alamayan Trabzonspor, 3 dış saha karşılaşmasında yalnızca 1 puan toplayabildi.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de çıktığı üç deplasman karşılaşmasında yalnızca 1 puan toplayabildi.

KONYA'DAKİ KÖTÜ SERİ SÜRDÜ

Trabzonspor'un son yıllarda Konyaspor deplasmanında yaşadığı puan kayıplarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Antalya'da karşılaştığı Konyaspor'u mağlup ederek kupaya uzanan bordo-mavililer, ligde ise Konya deplasmanlarında istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Konyaspor deplasmanlarından puansız ayrılırken bu sezon da kötü seriyi sona erdiremedi.

MUHAMMED SALAH BU KEZ SKORA KATKI YAPAMADI

Sezona etkili bir başlangıç yapan Muhammed Salah, Konyaspor karşısında skor katkısı üretemedi. Mısırlı futbolcu, Süper Lig'deki ilk 4 maçında 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu. Konyaspor deplasmanında hücumdaki etkinliğini gösteremeyen Salah'ın skor katkısından uzak kalması Trabzonspor'un üretkenliğini de etkiledi.