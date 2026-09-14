Greenwood itirafı! Fenerbahçe'den alınan bonservis az geldi
Fenerbahçe'nin 2026 yaz transfer döneminde Marsilya'dan 39 milyon euroya kadrosuna kattığı Mason Greenwood, Fransa'da pişmanlık konusu oldu. Marsilya'nın eski futbol direktörü Medhi Benatia, İngiliz forvetin daha yüksek bir bonservis bedeliyle satılabileceğini savunarak transfer sürecinde Atletico Madrid ve Al-Ahli ile de temas kurduklarını açıkladı.
UEFA'nın mali kısıtlamaları nedeniyle oyuncu satışı yapmak ve maaş bütçesini hafifletmek zorunda kalan Marsilya, 2026 yazında önemli ayrılıklardan birini Mason Greenwood ile yaşadı.
2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda 45 maçta 26 gol atan İngiliz forvet, Temmuz ayında 39 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Ancak Fransız kulübüne yakın çevrelerde Greenwood'un daha yüksek bir bedelle satılabileceği görüşü öne çıktı.
BENATIA: DAHA YÜKSEK BİR FİYATA SATILABİLİRDİ
Marsilya'nın eski futbol direktörü Medhi Benatia da Greenwood için alınan 39 milyon euroluk bonservis bedelinin düşük kaldığını düşündüğünü açıkladı.
Canal Football Club'da danışmanlık yapan Benatia, Top Mercato'da yer alan habere göre İngiliz futbolcunun transfer sürecinde farklı seçeneklerin bulunduğunu söyledi.
Benatia, "Mason, Fenerbahçe'ye gitmeyi çok çabuk kabul etti. Satışı ben yapmadım, denetim kurulunun talebiydi. Bazı adımlar atmaya başlamıştık. Atletico Madrid, Al-Ahli ve Fenerbahçe'den ilgili menajerlerle iletişime geçtim. Onlar transferi gerçekleştirdiler. Eğer oyuncu o sırada biraz daha açık olsaydı, onu daha yüksek bir fiyata ve kendisi için biraz daha uygun bir ligde satabilirlerdi." dedi.
ATLETICO MADRID VE AL-AHLI DETAYI
Benatia'nın açıklamasına göre Greenwood için Fenerbahçe dışında Atletico Madrid ve Al-Ahli ile de temas kuruldu.
Ancak İngiliz futbolcunun tercihini kısa sürede Fenerbahçe'den yana kullanmasıyla birlikte transfer 39 milyon euro karşılığında tamamlandı.
Eski Marsilya yöneticisi, farklı seçeneklerin daha uzun süre değerlendirilmesi halinde Greenwood için daha yüksek bir bonservis geliri elde edilebileceğini savundu.
FENERBAHÇE'DE 11 MAÇTA 4 GOL
Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla sezonun ilk bölümünde tüm kulvarlarda 11 karşılaşmada 4 gol kaydetti.
Ayrıca 3 de asist yaptı ve toplamda 7 kez skor tabelasının değişmesinde rol oynadı. 714 dakika sahada kalarak sarı-laciverlti formayla ter döktü. 2 sarı kart gördü.