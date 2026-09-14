Fenerbahçe Mason Greenwood'u Marsilya'dan transfer etti

BENATIA: DAHA YÜKSEK BİR FİYATA SATILABİLİRDİ

Marsilya'nın eski futbol direktörü Medhi Benatia da Greenwood için alınan 39 milyon euroluk bonservis bedelinin düşük kaldığını düşündüğünü açıkladı.

Canal Football Club'da danışmanlık yapan Benatia, Top Mercato'da yer alan habere göre İngiliz futbolcunun transfer sürecinde farklı seçeneklerin bulunduğunu söyledi.

Benatia, "Mason, Fenerbahçe'ye gitmeyi çok çabuk kabul etti. Satışı ben yapmadım, denetim kurulunun talebiydi. Bazı adımlar atmaya başlamıştık. Atletico Madrid, Al-Ahli ve Fenerbahçe'den ilgili menajerlerle iletişime geçtim. Onlar transferi gerçekleştirdiler. Eğer oyuncu o sırada biraz daha açık olsaydı, onu daha yüksek bir fiyata ve kendisi için biraz daha uygun bir ligde satabilirlerdi." dedi.