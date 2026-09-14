Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Konyaspor karşısında beklentilerin uzağında bir performans sergiledi.

Bordo-mavili takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı forvet, 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada skor üretmeyi başaramadı.