Trabzonspor'da Paul Onuachu şaşkınlığı! Sıfır çekti
Trabzonspor’un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Konyaspor deplasmanında hücumda etkisiz kaldı. 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, mücadeleyi gol ve şut katkısı veremeden tamamladı.
Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Konyaspor karşısında beklentilerin uzağında bir performans sergiledi.
Bordo-mavili takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı forvet, 90 dakika görev yaptığı karşılaşmada skor üretmeyi başaramadı.
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Onuachu, ligin ilk üç haftasında gol katkısı verememişti.
Nijeryalı futbolcu, 4. haftada Gençlerbirliği karşısında attığı iki golle yeniden formuna kavuştuğunun sinyalini verse de Konyaspor karşısında aynı performansı ortaya koyamadı.
GOLE YAKLAŞAMADI
Konyaspor deplasmanında 90 dakika sahada kalan Onuachu, karşılaşmayı 0 gol, 0 şut ve 0 isabetli şut ile tamamladı.
Nijeryalı oyuncu ayrıca mücadele boyunca 2 kez ofsayta düştü. Bu tablo, Trabzonspor'un hücum hattında yaşadığı üretkenlik sorununu da ortaya koydu.
Onuachu, bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmanın 6'sında gol sevinci yaşayamadı.
Sezon genelinde yalnızca 2 golü bulunan tecrübeli forvet, Konyaspor maçında ise rakip kaleye şut dahi çekemedi.
DİĞER HAMLE DE SONUÇ VERMEDİ
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, hücum hattındaki etkisizliği değiştirmek amacıyla 69. dakikada yeni transfer Dju'yu oyuna sürdü.
Ancak bu değişiklik de Trabzonspor'un skor üretmesine yetmedi.
Sezonun ilk haftalarında beklentilerin altında kalan Onuachu'nun 4. haftadaki iki gollü performansının ardından yeniden etkisiz kalması, bordo-mavili takımın hücum planında forvet oyuncusunun önemini bir kez daha ortaya çıkardı.
Nijeryalı futbolcu, 7 resmi maç sonunda 2 golde kaldı.