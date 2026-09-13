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Hedef Galatasaray derbisi! Trabzonspor o isimle görüşüyor

Süper Lig'de Konyaspor'a 1-0 yenilen Trabzonspor, gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Bordo-mavililer, zorlu randevuya yeni teknik direktörüyle çıkmayı hedefliyor. Gündeme gelen son isim ise Stefano Pioli oldu ve görüşmeler başladı.

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Hedef Galatasaray derbisi! Trabzonspor o isimle görüşüyor

Trabzonspor'da teknik direktör gündemi bir hayli sıcak. Çok sayıda adayı listesinde bulunduran bordo-mavililerde ağırlık, yabancı bir ismin gelmesi yönünde. Ernesto Valverde'yi gözüne kestiren yönetim, diğer yandan Stefano Pioli ile de görüşme halinde.

Trabzonspor Konyaspor'a 1-0 yenildiTrabzonspor Konyaspor'a 1-0 yenildi

KONYASPOR KAYBI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Fatih Tekke'nin görevden ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir'i geçici olarak koltuğa oturtan Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 5-0 yenince süreç ağırdan alınmış ve hatta Galatasaray karşısına da aynı şekilde çıkılması planlanmıştı. Ancak Fırtına'nın hem Konyaspor'a yenilmesi hem de oyun anlamında beklentilerin çok altında kalması yönetimi harekete geçirdi.

Trabzonspor'u yeni bir teknik direktör gelene kadar Hüseyin Çimşir yönetiyorTrabzonspor'u yeni bir teknik direktör gelene kadar Hüseyin Çimşir yönetiyor

SON ADAY STEFANO PIOLI

Başkan Ertuğrul Doğan'ın bizzat yürüttüğü teknik direktör görüşmelerinde gündeme gelen son isim Stefano Pioli oldu. İtalyan çalıştırıcıyla ileriye dönük bir plan yapan Doğan, kısa süre içerisinde imzanın atılmasını ve yeni dönemin başlamasını hedefliyor.

Trabzonspor, Konyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör arayışlarına hız verdi ve Stefano Pioli seçeneğini gündemine aldı.Trabzonspor, Konyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör arayışlarına hız verdi ve Stefano Pioli seçeneğini gündemine aldı.

STEFANO PIOLI'NİN KARİYER KARNESİ!

İtalyan teknik direktör Stefano Pioli, uzun yıllara yayılan kariyerinde Milan, Inter, Lazio, Fiorentina ve Al-Nassr gibi önemli kulüplerin başında görev yaptı. A takım seviyesindeki kulüp görevlerinde toplam 929 karşılaşmaya çıkan 60 yaşındaki çalıştırıcı, Milan ile 2021-2022 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadı.

60 YAŞINDA VE ŞU ANDA KULÜPSÜZ

20 Ekim 1965'te İtalya'nın Parma kentinde dünyaya gelen Stefano Pioli, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe yöneldi.

UEFA Pro Lisans sahibi olan İtalyan teknik adam, son olarak Fiorentina'yı çalıştırdı. Pioli, 12 Temmuz 2025'te ikinci kez başına geçtiği Fiorentina'da 14 karşılaşmada görev yaptı. Serie A'daki ilk 10 maçında galibiyet alamayan Fiorentina, 4 Kasım 2025'te Pioli'nin görevine son verdi. Deneyimli çalıştırıcı şu anda herhangi bir kulübün başında bulunmuyor.

Bordo-mavili yönetim, Galatasaray derbisine yeni teknik direktörle çıkabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.Bordo-mavili yönetim, Galatasaray derbisine yeni teknik direktörle çıkabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MILAN'DA 240 MAÇLIK DÖNEM

Stefano Pioli'nin kariyerindeki en önemli dönemlerden biri Milan'da geçti. 9 Ekim 2019'da kırmızı-siyahlı ekibin başına geçen İtalyan teknik adam, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar görevini sürdürdü. Pioli, Milan'ın başında tüm kulvarlarda 240 resmi karşılaşmaya çıktı.

11 YILLIK ŞAMPİYONLUK HASRETİ BİTTİ

Pioli yönetimindeki Milan, 2021-2022 sezonunda Serie A'yı 86 puanla zirvede tamamladı. Kırmızı-siyahlılar böylece kulüp tarihindeki 19. Serie A şampiyonluğunu kazanırken 2010-2011 sezonundan sonra ilk kez ligde mutlu sona ulaştı. Milan'ın 11 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Pioli, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Serie A zaferini elde etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın teknik direktör adayları arasında Stefano Pioli de bulunuyor.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın teknik direktör adayları arasında Stefano Pioli de bulunuyor.

SEZONUN TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLDİ

Stefano Pioli, Milan'ı şampiyonluğa taşıdığı 2021-2022 sezonundaki performansıyla bireysel ödülün de sahibi oldu. İtalyan çalıştırıcı, Serie A'da Sezonun Teknik Direktörü seçildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL

Pioli yönetimindeki Milan, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükseldi. Kırmızı-siyahlılar böylece 16 yıl sonra Devler Ligi'nde son 4 takım arasına girdi. Milan'ın Avrupa macerası yarı finalde Inter karşısında sona erdi.

60 yaşındaki Stefano Pioli, kariyerinde Milan, Inter, Lazio ve Fiorentina gibi önemli İtalyan kulüplerini çalıştırdı.60 yaşındaki Stefano Pioli, kariyerinde Milan, Inter, Lazio ve Fiorentina gibi önemli İtalyan kulüplerini çalıştırdı.

AL-NASSR'DA 44 KARŞILAŞMA

Milan'dan ayrılmasının ardından kariyerinde ilk kez İtalya dışında görev alan Pioli, 18 Eylül 2024'te Al-Nassr'ın başına geçti. İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan temsilcisinde 44 karşılaşmada görev yaptı. Pioli yönetimindeki Al-Nassr, 2024-2025 sezonunda AFC Champions League Elite'te yarı finale kadar yükseldi. Deneyimli çalıştırıcının Al-Nassr macerası 25 Haziran 2025'te sona erdi.

FIORENTINA'DA İKİ AYRI DÖNEM

Stefano Pioli, Fiorentina'nın başında iki farklı dönemde görev yaptı. İtalyan çalıştırıcı, 2017-2019 yılları arasındaki ilk döneminde 74 karşılaşmada takımın başında yer aldı. Pioli, 12 Temmuz 2025'te yeniden Fiorentina'nın teknik direktörlüğüne getirildi. İkinci döneminde 14 karşılaşmaya çıkan deneyimli teknik adamın görevine 4 Kasım 2025'te son verildi.

Pioli, Milan'ı 2021-2022 sezonunda 86 puanla Serie A şampiyonluğuna taşıdı.Pioli, Milan'ı 2021-2022 sezonunda 86 puanla Serie A şampiyonluğuna taşıdı.

INTER VE LAZIO'DA DA GÖREV YAPTI

Pioli'nin kariyerindeki önemli duraklar arasında Inter ve Lazio da bulunuyor. İtalyan teknik adam, Inter'in başında 27 karşılaşmaya çıktı. Lazio'da ise 91 maçta görev yapan Pioli, başkent ekibini 2014-2015 sezonunda Serie A'da 3. sıraya taşıdı.

BOLOGNA'DA 97 MAÇ

Stefano Pioli'nin uzun süre görev yaptığı kulüplerden biri de Bologna oldu. İtalyan çalıştırıcı, 2011-2014 yılları arasındaki Bologna döneminde 97 karşılaşmada takımının başında yer aldı. Pioli ayrıca kariyerinde Palermo, Chievo Verona, Sassuolo, Piacenza, Grosseto, Parma, Modena ve Salernitana gibi takımları da çalıştırdı.

İtalyan teknik adam, Milan'ın 11 yıllık Serie A şampiyonluğu özlemine son veren isim oldu.İtalyan teknik adam, Milan'ın 11 yıllık Serie A şampiyonluğu özlemine son veren isim oldu.

A TAKIM SEVİYESİNDE 929 KARŞILAŞMA

Stefano Pioli'nin A takım seviyesindeki kulüp görevlerinin toplamı 929 karşılaşmaya ulaşıyor. Deneyimli çalıştırıcı en fazla maça Milan'ın başında çıktı. Pioli; Milan'da 240, Bologna'da 97, Lazio'da 91, Fiorentina'daki iki döneminde toplam 88, Modena'daki iki döneminde ise toplam 87 karşılaşmada görev yaptı. Salernitana'da 51, Sassuolo'da 47, Al-Nassr'da 44, Piacenza'da 43, Chievo Verona'da 41, Grosseto'da 39, Parma'da 32, Inter'de 27 ve Palermo'da 2 maça çıkan Pioli'nin A takım seviyesindeki toplam maç sayısı 929 oldu.

FUTBOLCULUK KARİYERİNİ 1999'DA NOKTALADI

Stefano Pioli, teknik direktörlük öncesinde savunma oyuncusu olarak uzun yıllar profesyonel futbol oynadı. Parma'da başlayan kariyerinde Juventus, Hellas Verona, Fiorentina, Padova, Pistoiese, Fiorenzuola ve Colorno formalarını giyen Pioli, 1999 yılında aktif futbolculuk kariyerine son verdi. Futbolculuk sonrası antrenörlüğe yönelen İtalyan futbol adamı, 25 yılı aşan teknik direktörlük kariyerinde İtalya'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan'da da görev yaptı.

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