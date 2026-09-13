İtalyan teknik adam, Milan'ın 11 yıllık Serie A şampiyonluğu özlemine son veren isim oldu.

A TAKIM SEVİYESİNDE 929 KARŞILAŞMA

Stefano Pioli'nin A takım seviyesindeki kulüp görevlerinin toplamı 929 karşılaşmaya ulaşıyor. Deneyimli çalıştırıcı en fazla maça Milan'ın başında çıktı. Pioli; Milan'da 240, Bologna'da 97, Lazio'da 91, Fiorentina'daki iki döneminde toplam 88, Modena'daki iki döneminde ise toplam 87 karşılaşmada görev yaptı. Salernitana'da 51, Sassuolo'da 47, Al-Nassr'da 44, Piacenza'da 43, Chievo Verona'da 41, Grosseto'da 39, Parma'da 32, Inter'de 27 ve Palermo'da 2 maça çıkan Pioli'nin A takım seviyesindeki toplam maç sayısı 929 oldu.

FUTBOLCULUK KARİYERİNİ 1999'DA NOKTALADI

Stefano Pioli, teknik direktörlük öncesinde savunma oyuncusu olarak uzun yıllar profesyonel futbol oynadı. Parma'da başlayan kariyerinde Juventus, Hellas Verona, Fiorentina, Padova, Pistoiese, Fiorenzuola ve Colorno formalarını giyen Pioli, 1999 yılında aktif futbolculuk kariyerine son verdi. Futbolculuk sonrası antrenörlüğe yönelen İtalyan futbol adamı, 25 yılı aşan teknik direktörlük kariyerinde İtalya'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan'da da görev yaptı.