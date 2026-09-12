Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirten Çimşir, maçın henüz başında geriye düşmelerinin ardından istedikleri reaksiyonu gösteremediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor 'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor 'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Hüseyin Çimşir yenilgiye rağmen umutlu konuştu

BASİT TOP KAYIPLARINA VURGU YAPTI

Takımının oyun içinde yaptığı basit top kayıplarına dikkat çeken Çimşir, bu hataların Konyaspor'a geçiş fırsatları verdiğini ifade etti.

Deneyimli teknik adam, "Çok basit top kayıpları sonrasında geçişler yedik. Sonrasında topa sahip olduk ama üçüncü bölgedeki aksiyonlarımız iyi değildi." ifadelerini kullandı.

"BURADAN DA KALKMASINI BİLİRİZ"

Konyaspor karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın bu mağlubiyetin ardından yeniden toparlanacağını vurguladı.

Çimşir, "Beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor olarak buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.