Bordo-mavililer, Konyaspor karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini hedefliyor. TRABZONSPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan topladı. Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken, Amed Sportif Faaliyetler'e dış sahada 2-1 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi Konyaspor karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. TRABZONSPOR'DA 4 SAKAT Bordo-mavili ekipte Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Trabzonspor, Konyaspor ile oynadığı 50 lig maçının 25'inden galibiyetle ayrıldı. GÖZLER PAUL ONUACHU'DA Trabzonspor'da TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının en çok dikkat çeken isimlerinden biri Paul Onuachu olacak. Gençlerbirliği karşısında attığı 2 golle 155 günlük gol suskunluğunu sona erdiren Nijeryalı santrfor, Konyaspor'a karşı sergilediği performansla da öne çıkıyor. Geçen sezon Süper Lig'i 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Onuachu, bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaydettiği golün ardından ligde 9 maç boyunca fileleri havalandıramadı. Onuachu, Gençlerbirliği karşısında 2 kez gol sevinci yaşayarak bu seriyi sona erdirdi. KONYASPOR'A 4 MAÇTA 6 GOL Paul Onuachu, TÜMOSAN Konyaspor karşısında bugüne kadar çıktığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti. Nijeryalı futbolcu, bu maçların üçünde 2'şer gol atarken yalnızca bir karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Onuachu, Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunda sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golünü de kaydetti. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Bir sezonluk aranın ardından yeniden Trabzonspor'a dönen golcü futbolcu, 2025-2026 sezonunda bordo-mavililerin sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada ise gol kaydedemedi.