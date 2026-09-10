Trabzonspor Arda Turan için devrede! B planı Şenol Güneş

ŞENOL GÜNEŞ B PLANI

Trabzonspor, Arda Turan ile yürütülecek sürecin uzaması veya görüşmelerde pürüz çıkması ihtimaline karşı ikinci planını da hazır tutuyor. Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden Şenol Güneş'in listenin en güçlü diğer adayı olduğu ifade edildi.

Trabzon'u, camiayı ve kulüp yapısını çok iyi tanıyan tecrübeli teknik adamın isminin yönetim kurulunda ciddi şekilde değerlendirildiği belirtildi. Şenol Güneş'in özellikle baskı ortamını yönetme tecrübesi ve Trabzonspor'u yakından tanıması nedeniyle güçlü bir alternatif olarak masada kaldığı öne sürüldü.