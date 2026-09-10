Trabzonspor Arda Turan için devrede! B planı Şenol Güneş
Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Bordo-mavili yönetimin yabancı adaylarla yaptığı görüşmelerde istediği ilerlemeyi sağlayamaması sonrası rota yeniden yerli teknik adamlara çevrildi. Listenin ilk sırasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan yer alırken, Şenol Güneş'in de güçlü alternatif olarak masada olduğu öne sürüldü.
Karadeniz ekibinde yeni teknik direktör konusunda sıcak saatler yaşanırken yönetimin, takımı kısa sürede toparlayabilecek ve kulübün hedeflerine uyum sağlayabilecek bir isim üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Arda Turan için yeni ve somut bir hamle yapılmasına karar verilirken operasyonun takvimi de belirlendi.
LİSTE BAŞI ARDA TURAN
Trabzonspor yönetiminin yerli teknik direktör adayları arasında ilk sıraya Arda Turan'ı aldığı belirtildi. Shakhtar Donetsk'in başında görev yapan 39 yaşındaki teknik adamın oynattığı modern futbol, genç oyuncularla kurduğu yapı ve kariyer hedeflerinin bordo-mavili yönetimin dikkatini çektiği ifade edildi.
Trabzonspor kurmaylarının Arda Turan dosyasını yeniden açtığı ve genç teknik adam için somut girişimde bulunma kararı aldığı öne sürüldü. Bordo-mavililerin bu hamleyi kısa süre içerisinde daha ileri bir aşamaya taşımayı planladığı belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI BEKLENİYOR
Arda Turan operasyonunda kritik takvimin Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına göre şekillendiği ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin Ukrayna temsilcisinin Devler Ligi'ndeki maçını beklediği ve karşılaşmanın hemen ardından temasları resmi boyuta taşımayı planladığı öne sürüldü.
Bordo-mavili yönetimin bu süreçte Arda Turan'ın durumunu yakından takip ettiği ve ilk hedef olarak genç teknik adam üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.
ŞENOL GÜNEŞ B PLANI
Trabzonspor, Arda Turan ile yürütülecek sürecin uzaması veya görüşmelerde pürüz çıkması ihtimaline karşı ikinci planını da hazır tutuyor. Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden Şenol Güneş'in listenin en güçlü diğer adayı olduğu ifade edildi.
Trabzon'u, camiayı ve kulüp yapısını çok iyi tanıyan tecrübeli teknik adamın isminin yönetim kurulunda ciddi şekilde değerlendirildiği belirtildi. Şenol Güneş'in özellikle baskı ortamını yönetme tecrübesi ve Trabzonspor'u yakından tanıması nedeniyle güçlü bir alternatif olarak masada kaldığı öne sürüldü.
YABANCI ADAYLARDA İLERLEME SAĞLANAMADI
Trabzonspor yönetiminin teknik direktörlük görevi için bir süredir yabancı isimlerle de temas halinde olduğu ancak yapılan görüşmelerden istenen sonucun çıkmadığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından bordo-mavili yönetimin yerli teknik adam seçeneğine ağırlık vermeye başladığı belirtildi.
Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktör kararını fazla uzatmadan vermek istediği ve takımın mevcut durumunu kısa sürede toparlayabilecek bir isimle anlaşmayı hedeflediği öne sürüldü.
ARDA TURAN SHAKHTAR İLE ŞAMPİYON OLDU
Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında dikkat çeken başarılara imza attı. Ukrayna Premier Lig'in 27. haftasında Poltava'yı deplasmanda 4-0 mağlup eden Shakhtar, sezonun bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya yükselterek 16. şampiyonluğuna ulaştı.
Shakhtar Donetsk'in başına geçen yıl 1 Temmuz'da resmi olarak geçen Arda Turan, Murat Yakın'ın ardından Avrupa liglerinde birinci lig seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktörlerden biri oldu.
EYÜPSPOR'DA DA KUPAYI KALDIRDI
Genç teknik adam, teknik direktörlük kariyerindeki ilk önemli başarısını Eyüpspor'da yaşamıştı. Arda Turan, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekibini Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğa taşıdı.
Ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçen Turan, Ukrayna'da da şampiyonluk yaşayarak kariyerine bir lig kupası daha ekledi.
AVRUPA'DA TARİHE GEÇTİ
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile Konferans Ligi'nde yarı finale kadar yükselerek Avrupa kupalarında da önemli bir başarı elde etti. 39 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında yarı final aşamasına ulaşan beşinci Türk teknik direktör oldu.
Turan ayrıca bir yabancı kulübün başında Avrupa kupalarında yarı finale yükselen ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.
TRABZONSPOR'DA GÖZLER KARARDA
Fatih Tekke sonrası yeni dönemi şekillendirmek isteyen Trabzonspor'da yönetimin ilk hedefinin Arda Turan olduğu, Şenol Güneş'in ise güçlü B planı olarak hazır beklediği ifade edildi. Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda Turan cephesinde atılacak adımların sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.
Bordo-mavili taraftarların gözü de yönetimin teknik direktör konusunda vereceği karara çevrildi.