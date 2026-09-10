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Trabzonspor Arda Turan için devrede! B planı Şenol Güneş

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Bordo-mavili yönetimin yabancı adaylarla yaptığı görüşmelerde istediği ilerlemeyi sağlayamaması sonrası rota yeniden yerli teknik adamlara çevrildi. Listenin ilk sırasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan yer alırken, Şenol Güneş'in de güçlü alternatif olarak masada olduğu öne sürüldü.

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Trabzonspor Arda Turan için devrede! B planı Şenol Güneş

Karadeniz ekibinde yeni teknik direktör konusunda sıcak saatler yaşanırken yönetimin, takımı kısa sürede toparlayabilecek ve kulübün hedeflerine uyum sağlayabilecek bir isim üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Arda Turan için yeni ve somut bir hamle yapılmasına karar verilirken operasyonun takvimi de belirlendi.

Trabzonspor'da Arda Turan için somut hamle! Operasyon takvimi belli oldu - 1

LİSTE BAŞI ARDA TURAN

Trabzonspor yönetiminin yerli teknik direktör adayları arasında ilk sıraya Arda Turan'ı aldığı belirtildi. Shakhtar Donetsk'in başında görev yapan 39 yaşındaki teknik adamın oynattığı modern futbol, genç oyuncularla kurduğu yapı ve kariyer hedeflerinin bordo-mavili yönetimin dikkatini çektiği ifade edildi.

Trabzonspor kurmaylarının Arda Turan dosyasını yeniden açtığı ve genç teknik adam için somut girişimde bulunma kararı aldığı öne sürüldü. Bordo-mavililerin bu hamleyi kısa süre içerisinde daha ileri bir aşamaya taşımayı planladığı belirtildi.

Arda Turan listenin başında! Trabzonspor yönetimi dosyayı yeniden açtı - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI BEKLENİYOR

Arda Turan operasyonunda kritik takvimin Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına göre şekillendiği ifade edildi. Trabzonspor yönetiminin Ukrayna temsilcisinin Devler Ligi'ndeki maçını beklediği ve karşılaşmanın hemen ardından temasları resmi boyuta taşımayı planladığı öne sürüldü.

Bordo-mavili yönetimin bu süreçte Arda Turan'ın durumunu yakından takip ettiği ve ilk hedef olarak genç teknik adam üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Kritik tarih belli oldu! Şampiyonlar Ligi maçı sonrası resmi temas - 3

ŞENOL GÜNEŞ B PLANI

Trabzonspor, Arda Turan ile yürütülecek sürecin uzaması veya görüşmelerde pürüz çıkması ihtimaline karşı ikinci planını da hazır tutuyor. Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden Şenol Güneş'in listenin en güçlü diğer adayı olduğu ifade edildi.

Trabzon'u, camiayı ve kulüp yapısını çok iyi tanıyan tecrübeli teknik adamın isminin yönetim kurulunda ciddi şekilde değerlendirildiği belirtildi. Şenol Güneş'in özellikle baskı ortamını yönetme tecrübesi ve Trabzonspor'u yakından tanıması nedeniyle güçlü bir alternatif olarak masada kaldığı öne sürüldü.

Şenol Güneş B planı olarak hazırda bekliyor! Efsane isim masada - 4

YABANCI ADAYLARDA İLERLEME SAĞLANAMADI

Trabzonspor yönetiminin teknik direktörlük görevi için bir süredir yabancı isimlerle de temas halinde olduğu ancak yapılan görüşmelerden istenen sonucun çıkmadığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından bordo-mavili yönetimin yerli teknik adam seçeneğine ağırlık vermeye başladığı belirtildi.

Karadeniz temsilcisinin yeni teknik direktör kararını fazla uzatmadan vermek istediği ve takımın mevcut durumunu kısa sürede toparlayabilecek bir isimle anlaşmayı hedeflediği öne sürüldü.

Yabancı adaylardan sonuç çıkmadı! Trabzonspor yerli hocaya yöneldi - 5

ARDA TURAN SHAKHTAR İLE ŞAMPİYON OLDU

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında dikkat çeken başarılara imza attı. Ukrayna Premier Lig'in 27. haftasında Poltava'yı deplasmanda 4-0 mağlup eden Shakhtar, sezonun bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya yükselterek 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Shakhtar Donetsk'in başına geçen yıl 1 Temmuz'da resmi olarak geçen Arda Turan, Murat Yakın'ın ardından Avrupa liglerinde birinci lig seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktörlerden biri oldu.

Arda Turan Shakhtar'la şampiyon oldu! 16. kupa geldi - 6

EYÜPSPOR'DA DA KUPAYI KALDIRDI

Genç teknik adam, teknik direktörlük kariyerindeki ilk önemli başarısını Eyüpspor'da yaşamıştı. Arda Turan, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekibini Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğa taşıdı.

Ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçen Turan, Ukrayna'da da şampiyonluk yaşayarak kariyerine bir lig kupası daha ekledi.

Eyüpspor'da da şampiyonluk yaşamıştı! Arda Turan'ın başarı hikayesi - 7

AVRUPA'DA TARİHE GEÇTİ

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile Konferans Ligi'nde yarı finale kadar yükselerek Avrupa kupalarında da önemli bir başarı elde etti. 39 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında yarı final aşamasına ulaşan beşinci Türk teknik direktör oldu.

Turan ayrıca bir yabancı kulübün başında Avrupa kupalarında yarı finale yükselen ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Arda Turan Avrupa'da tarihe geçti! İlk Türk hoca oldu - 8

TRABZONSPOR'DA GÖZLER KARARDA

Fatih Tekke sonrası yeni dönemi şekillendirmek isteyen Trabzonspor'da yönetimin ilk hedefinin Arda Turan olduğu, Şenol Güneş'in ise güçlü B planı olarak hazır beklediği ifade edildi. Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda Turan cephesinde atılacak adımların sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.

Bordo-mavili taraftarların gözü de yönetimin teknik direktör konusunda vereceği karara çevrildi.

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