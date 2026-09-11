Hüseyin Çimşir ve öğrencileri gelecek hafta Galatasaray ile Papara Park'ta karşılaşacak. İlk puanlarını alan Konyaspor ise Kasımpaşa ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor , Süper Lig 'in 5. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Bu sezon deplasman galibiyeti alamayan bordo-mavililer, yeşil-beyazlı ekibe de diş geçiremedi ve sahadan 1-0 yenik ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Konya'da ilk düdük çaldı ve mücadele Trabzonspor'un santrasıyla başladı.

2' GOL | Konyaspor 1-0 Trabzonspor

Konyaspor maça golle başladı. Orta sahada kazanılan top sonrası yeşil-beyazlılar hızlı atağa çıktı.

Savunma arkasına sarkan Diogo Goncalves ceza sahasında topla buluştu ve pasını merkezdeki Rajmund Toth'a aktardı. Macar orta saha yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

4' Konyaspor direğe takıldı

Mücadele yüksek tempoda başladı. Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Diogo Goncalves topu yerden içeri çevirmek istedi.

Nwaiwu'ya çarpan meşin yuvarlak kaleye yöneldi ancak direkten oyun alanına döndü.

12' Melih'ten kritik kademe

Trabzonspor golün şokunu atlattıktan sonra sol kanattan etkili geldi. Aral Şimşir rakibinden nefis bir hareketle sıyrıldı ve topla ceza sahasına girmek istedi.

Konyaspor savunmasında Melih zamanında kademeye girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

20' Mustafa Eskihellaç üstten auta gönderdi

Trabzonspor kapalı savunmaya karşı Mustafa Eskihellaç ile kaleyi yokladı. Ceza sahası yayı gerisinde topu alan Mustafa, kaleyi görür görmez şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28' Onana'dan iki kritik kurtarış

Konyaspor ikinci gole yaklaştı. Trabzonspor korneri sonrası yeşil-beyazlılar hızlı hücuma çıktı. 3'e 3 gelişen pozisyonda Deniz Türüç atağı sürükledi.

Deniz'in ceza sahası yayı üzerinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta Andre Onana gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Deniz Türüç bir kez daha şut şansı yakaladı ancak Onana bu vuruşu da çıkardı.

34' Trabzonspor duran topu kullanamadı

Trabzonspor sol kanattan duran top şansı yakaladı. Muhammed Salah'ın ön direğe yaptığı ortayı Konyaspor savunması karşıladı.

Pozisyonun devamında bordo-mavililer bir orta şansı daha buldu ancak arka direğe gönderilen top isabetsiz olunca meşin yuvarlak taca çıktı.

38' Onana gole izin vermedi

Konyaspor, Rajmund Toth ile bir kez daha gole yaklaştı. Sol koridordan savunma arkasına sarkan golün sahibi Toth, kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Kalesinden çıkan Andre Onana açıyı daralttı ve ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

45' Muhammed Salah fırsatı değerlendiremedi

Trabzonspor ilk yarıdaki en net fırsatını son bölümde yakaladı. Wagner Pina, ceza sahası sağ çizgisi üzerinde rakibinden nefis sıyrıldı ve topu yerden içeri çevirdi.

Muhammed Salah'ın gol vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45' İlk yarıya 2 dakika eklendi

Konya'da ilk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

İlk yarı sonucu | Konyaspor 1-0 Trabzonspor

Konyaspor, Rajmund Toth'un 2. dakikada attığı golle ilk yarıyı Trabzonspor karşısında 1-0 önde tamamladı.