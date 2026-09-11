Fırtına Konya'da yıkıldı! Derbi öncesi büyük kayıp
Süper Lig'de heyecan Konyaspor - Trabzonspor maçıyla devam etti. Fırtına, zorlu deplasmanda rakibine 1-0 yenilerek büyük üzüntü yaşadı. Ayrıca Galatasaray derbisi öncesi taraftarlarını sevindiremedi. Karşılaşmanın tek golü Rajmund Toth'tan geldi. İşte yaşananlar...
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Bu sezon deplasman galibiyeti alamayan bordo-mavililer, yeşil-beyazlı ekibe de diş geçiremedi ve sahadan 1-0 yenik ayrılarak haftayı puansız kapattı.
Hüseyin Çimşir ve öğrencileri gelecek hafta Galatasaray ile Papara Park'ta karşılaşacak. İlk puanlarını alan Konyaspor ise Kasımpaşa ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Konya'da ilk düdük çaldı ve mücadele Trabzonspor'un santrasıyla başladı.
2' GOL | Konyaspor 1-0 Trabzonspor
Konyaspor maça golle başladı. Orta sahada kazanılan top sonrası yeşil-beyazlılar hızlı atağa çıktı.
Savunma arkasına sarkan Diogo Goncalves ceza sahasında topla buluştu ve pasını merkezdeki Rajmund Toth'a aktardı. Macar orta saha yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
4' Konyaspor direğe takıldı
Mücadele yüksek tempoda başladı. Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Diogo Goncalves topu yerden içeri çevirmek istedi.
Nwaiwu'ya çarpan meşin yuvarlak kaleye yöneldi ancak direkten oyun alanına döndü.
12' Melih'ten kritik kademe
Trabzonspor golün şokunu atlattıktan sonra sol kanattan etkili geldi. Aral Şimşir rakibinden nefis bir hareketle sıyrıldı ve topla ceza sahasına girmek istedi.
Konyaspor savunmasında Melih zamanında kademeye girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
20' Mustafa Eskihellaç üstten auta gönderdi
Trabzonspor kapalı savunmaya karşı Mustafa Eskihellaç ile kaleyi yokladı. Ceza sahası yayı gerisinde topu alan Mustafa, kaleyi görür görmez şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28' Onana'dan iki kritik kurtarış
Konyaspor ikinci gole yaklaştı. Trabzonspor korneri sonrası yeşil-beyazlılar hızlı hücuma çıktı. 3'e 3 gelişen pozisyonda Deniz Türüç atağı sürükledi.
Deniz'in ceza sahası yayı üzerinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta Andre Onana gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Deniz Türüç bir kez daha şut şansı yakaladı ancak Onana bu vuruşu da çıkardı.
34' Trabzonspor duran topu kullanamadı
Trabzonspor sol kanattan duran top şansı yakaladı. Muhammed Salah'ın ön direğe yaptığı ortayı Konyaspor savunması karşıladı.
Pozisyonun devamında bordo-mavililer bir orta şansı daha buldu ancak arka direğe gönderilen top isabetsiz olunca meşin yuvarlak taca çıktı.
38' Onana gole izin vermedi
Konyaspor, Rajmund Toth ile bir kez daha gole yaklaştı. Sol koridordan savunma arkasına sarkan golün sahibi Toth, kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Kalesinden çıkan Andre Onana açıyı daralttı ve ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
45' Muhammed Salah fırsatı değerlendiremedi
Trabzonspor ilk yarıdaki en net fırsatını son bölümde yakaladı. Wagner Pina, ceza sahası sağ çizgisi üzerinde rakibinden nefis sıyrıldı ve topu yerden içeri çevirdi.
Muhammed Salah'ın gol vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45' İlk yarıya 2 dakika eklendi
Konya'da ilk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
İlk yarı sonucu | Konyaspor 1-0 Trabzonspor
Konyaspor, Rajmund Toth'un 2. dakikada attığı golle ilk yarıyı Trabzonspor karşısında 1-0 önde tamamladı.
46' İkinci yarı başladı
Konya'da ikinci yarının ilk düdüğü çaldı. İki takım da sahaya aynı 11'lerle çıktı.
51' Onana tehlikeyi uzaklaştırdı
Konyaspor ikinci yarıya da etkili başladı. Deniz Türüç, sağ kanattan savunma arkasına nefis bir pas gönderdi.
Diogo kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Andre Onana kalesinden çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
55' Trabzonspor direğe takıldı
Trabzonspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunu Ernest Muçi kullandı. Kale önüne gelen ortada Fabinho kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direkten oyun alanına döndü.
Ceza sahasında dönen topu Aral Şimşir tamamlamak istedi. Genç futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
60' Deniz Türüç çerçeveyi bulamadı
Konyaspor kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan duran top şansı yakaladı. Topun başına geçen Deniz Türüç kaleyi düşündü ancak vuruşunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.
67' Deniz Türüç çerçeveyi bulamadı
Konyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Muleka'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top Trabzonspor savunmasını aştı.
Arka direkte gelişine vuruşunu yapan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı çerçeveye gönderemedi.
76' Cabral az farkla auta gönderdi
Trabzonspor çift forvete döndükten sonra oyunu rakip sahaya yıktı. 58. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna giren Cabral, ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağıyla sert vurdu.
Yakın direğe giden meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
81' Bahadır'dan nefis kurtarış
Trabzonspor kalabalık geldi. Ceza sahası yayı gerisinde şut açısını bulan Fabinho sert vurdu.
Konyaspor kalecisi Bahadır, üst direğin dibine giden topu nefis bir kurtarışla çıkardı.
88' Toth dokunamadı
Konyaspor maçı bitirmeye çok yaklaştı. Sol kanattan Dompe sağ ayağıyla ortasını yaptı.
Trabzonspor ceza sahasında arka direkte bulunan Rajmund Toth topa ayak uzattı ancak meşin yuvarlağa dokunamadı.
90' Maçın sonuna 3 dakika eklendi
Konya'da karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
Maç sonucu | Konyaspor 1-0 Trabzonspor
Süper Lig'de sezona 4 maçta 4 mağlubiyetle başlayan İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Trabzonspor maç boyunca rakip ceza sahasında 22 kez topla buluştu, 7 korner kullandı ve yüzde 71 topa sahip oldu. Bordo-mavililer Fabinho ile direğe takılsa da maçın başında yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
KAZANAN KADRO DEĞİŞMEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Konyaspor karşısında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen kadroyu değiştirmedi. Çimşir, sahaya Onana, Pina, Mustafa, Savic, Nwaiwu, Ozan, Fabinho, Aral, Salah, Muçi ve Onuachu 11'ini sürdü.
DJU YİNE YEDEKTE
Trabzonspor'un 17 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Franculino Dju, Konyaspor karşısında da yedek kulübesinde bekledi. Genç futbolcu ilk 11'de başlama fırsatını bu maçta da yakalayamadı.
RAKİBİ GALATASARAY
Fırtına, Konyaspor maçının ardından Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Konyaspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Trabzonspor'da Arda Turan bombası! B planı beli oldu
Trabzonspor'a 11 kupalı teknik direktör!