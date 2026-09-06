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Trabzonspor'da Onuachu şoku! 2 gol attı, sakatlanarak oyundan çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bordo-mavililerde Paul Onuachu, attığı 2 golle karşılaşmaya damga vururken yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

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Trabzonspor'da Onuachu şoku! 2 gol attı, sakatlanarak oyundan çıktı

Teknik direktör Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasının ardından ilk maçına çıkan Trabzonspor, Papara Park'ta Gençlerbirliği karşısında hücumda etkili bir başlangıç yaptı.

Paul Onuachu sezonun ilk gollerini Gençlerbirliği'ne attıPaul Onuachu sezonun ilk gollerini Gençlerbirliği'ne attı

ONUACHU SEZONDAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 5. dakikasında Aral Şimşir'in yaptığı ortada Paul Onuachu topu ağlara gönderdi. Nijeryalı santrfor, bu golle birlikte sezonun ilk golüne imza attı.

PENALTIYI MUHAMMED SALAH'A BIRAKTI

Trabzonspor, 14. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçme şansı bulunan Paul Onuachu, penaltıyı Muhammed Salah'a bıraktı. Mısırlı yıldız farkı ikiye çıkardı.

Paul Onuachu penaltıyı Muhammed Salah'a bıraktıPaul Onuachu penaltıyı Muhammed Salah'a bıraktı

BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI

Onuachu, 22. dakikada bu kez Wagner Pina'nın sağ kanattan taşıyıp verdiği pası gole çevirdi ve Trabzonspor adına farkı üçe çıkaran isim oldu. Böylece Nijeryalı yıldız karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.

Paul Onuachu sakatlanarak yerini Franculino Dju'ya bıraktıPaul Onuachu sakatlanarak yerini Franculino Dju'ya bıraktı

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Maçta etkili bir performans sergileyen Onuachu, ilerleyen bölümde sakatlık yaşadı. Bir süre oyunun durmasının ardından kendisini deneyen deneyimli forvet mücadeleye devam edemedi ve yerini Franculino Dju'ya bıraktı.

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