Teknik direktör Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasının ardından ilk maçına çıkan Trabzonspor, Papara Park'ta Gençlerbirliği karşısında hücumda etkili bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Aral Şimşir'in yaptığı ortada Paul Onuachu topu ağlara gönderdi. Nijeryalı santrfor, bu golle birlikte sezonun ilk golüne imza attı.

Paul Onuachu penaltıyı Muhammed Salah'a bıraktı

BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI

Onuachu, 22. dakikada bu kez Wagner Pina'nın sağ kanattan taşıyıp verdiği pası gole çevirdi ve Trabzonspor adına farkı üçe çıkaran isim oldu. Böylece Nijeryalı yıldız karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.