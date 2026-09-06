Trabzonspor'da Onuachu şoku! 2 gol attı, sakatlanarak oyundan çıktı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bordo-mavililerde Paul Onuachu, attığı 2 golle karşılaşmaya damga vururken yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin görevinden ayrılmasının ardından ilk maçına çıkan Trabzonspor, Papara Park'ta Gençlerbirliği karşısında hücumda etkili bir başlangıç yaptı.
ONUACHU SEZONDAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmanın 5. dakikasında Aral Şimşir'in yaptığı ortada Paul Onuachu topu ağlara gönderdi. Nijeryalı santrfor, bu golle birlikte sezonun ilk golüne imza attı.
PENALTIYI MUHAMMED SALAH'A BIRAKTI
Trabzonspor, 14. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçme şansı bulunan Paul Onuachu, penaltıyı Muhammed Salah'a bıraktı. Mısırlı yıldız farkı ikiye çıkardı.
BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI
Onuachu, 22. dakikada bu kez Wagner Pina'nın sağ kanattan taşıyıp verdiği pası gole çevirdi ve Trabzonspor adına farkı üçe çıkaran isim oldu. Böylece Nijeryalı yıldız karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.
SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI
Maçta etkili bir performans sergileyen Onuachu, ilerleyen bölümde sakatlık yaşadı. Bir süre oyunun durmasının ardından kendisini deneyen deneyimli forvet mücadeleye devam edemedi ve yerini Franculino Dju'ya bıraktı.