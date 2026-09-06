Doğan, "Sezonun ilk haftasından itibaren Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında takımımız aleyhine verilen kritik kararlar artık 'hata' kelimesiyle açıklanabilecek sınırların çok ötesine geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarındaki bazı kararların Trabzonspor aleyhine olduğunu savundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin gelişimi için ortaya koyduğu çabayı görmezden gelmediklerini belirten Doğan, mevcut hakem kadrolarının yetersiz kaldığını ifade etti.

Doğan, sezonun henüz başında hakem performanslarının yeniden Türk futbolunun önemli gündem maddelerinden biri haline gelmesinin sistemdeki sorunun boyutunu ortaya koyduğunu savundu.

Türk futbolunda birçok unsurun değişmesine rağmen hakem hatalarının gündemde kalmaya devam ettiğini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Türk futbolunda yıllar geçiyor; takımlar, yönetimler, kadrolar ve yatırımlar değişiyor. VAR geliyor, teknoloji gelişiyor, futbolun her alanında yeni standartlardan söz ediliyor. Ancak bir tek şey değişmiyor: Hakem hataları." dedi.

Ertuğrul Doğan hakemlere uyarıda bulundu

VAR UYGULAMALARINA TEPKİ

Trabzonspor Başkanı, sahadaki bazı kararların VAR tarafından düzeltilmediğini ve benzer pozisyonların farklı karşılaşmalarda farklı şekilde yorumlandığını savundu.

Doğan, "Sahada verilen yanlış kararların VAR tarafından düzeltilmediği, VAR müdahalesi gereken pozisyonlarda sessiz kalındığı, futbolun temel kurallarının dahi farklı maçlarda farklı şekilde yorumlandığı bir düzeni kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

"YALNIZCA ADALET İSTİYORUZ"

Trabzonspor'un sezon için önemli hedefleri bulunduğunu belirten Ertuğrul Doğan, camianın ortaya koyduğu mücadelenin hakem kararlarıyla gölgelenmesine sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Doğan, "Biz yalnızca adalet istiyoruz. Yıllardır!" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA STANDARTLARINDA HAKEMLERE İHTİYAÇ VAR"

Türk futbolunun hakem yapısıyla ilgili görüşlerini de açıklayan Ertuğrul Doğan, Avrupa standartlarında eğitim almış, fiziksel ve mental olarak yeterli, baskı altında doğru karar verebilen hakemlere ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

VAR odalarında görev yapan isimlerin de kuralları eksiksiz uygulayabilecek ve sahadaki açık hataları düzeltebilecek yetkinlikte olması gerektiğini ifade etti.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖNCESİ SERT MESAJ

Ertuğrul Doğan, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Trabzonspor'un kaybedecek zamanı yoktur. Türk futbolunun da tahammülü kalmamıştır. Bugün oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde açıkça ifade ediyorum: Sahada futbolcuların mücadelesinin önüne geçen, maçın sonucuna etki eden, konsantrasyonu ve özgüveni tartışmalı bir hakem yönetimi görmek istemiyoruz. Pozisyonunuzu değiştirin! Emeğin karşısında durmayın!"