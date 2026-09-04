Trabzonspor'a yerli golcü! Ali Habeşoğlu Trabzon'a geldi
Trabzonspor, genç santrfor Ali Habeşoğlu’nun transferi için Bodrum FK ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki golcü sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere şehre geldi. Havalimanında ilk açıklamasını yaptı.
Trabzonspor, bir süredir transferi için görüşmelerini sürdürdüğü genç golcü Ali Habeşoğlu konusunda Bodrum FK ile prensip anlaşmasına vardı.
Bordo-mavili kulübün, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala yürüttüğü görüşmelerde anlaşma sağlandı.
ALİ HABEŞOĞLU İÇİN ANLAŞTI
Bodrum FK ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki santrfor için iki kulübün anlaşmaya vardığı kaydedildi. 1,90 metre boyundaki Ali Habeşoğlu'nun güncel piyasa değerinin 2,2 milyon euro olduğu belirtildi.''Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim!''
Genç oyuncunun transferi için taraflar arasındaki görüşmelerin bir süredir devam ettiği, son aşamada ise anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.
TRABZON'A GELDİ
Transfer döneminin bugün sona erecek olması nedeniyle hızlı hareket den Trabzonspor, Ali Habeşoğlu'nu Trabzon'a getirdi. Genç golcü havalimanında yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Trabzonspor'da çok yıldız isim var. İnşallah onlardan her şeyi öğrenip daha iyi gelişeceğimi düşünüyorum." dedi.