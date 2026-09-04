Trabzonspor, bir süredir transferi için görüşmelerini sürdürdüğü genç golcü Ali Habeşoğlu konusunda Bodrum FK ile prensip anlaşmasına vardı.



ALİ HABEŞOĞLU İÇİN ANLAŞTI

Bodrum FK ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki santrfor için iki kulübün anlaşmaya vardığı kaydedildi. 1,90 metre boyundaki Ali Habeşoğlu'nun güncel piyasa değerinin 2,2 milyon euro olduğu belirtildi.

''Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim!''

Genç oyuncunun transferi için taraflar arasındaki görüşmelerin bir süredir devam ettiği, son aşamada ise anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.