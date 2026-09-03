Muhammed Salah'tan transfer itirafı: Böylesini beklemiyordum
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili kulübe transfer sürecini, Trabzon'a geldiğinde yaşadığı duyguları ve Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
Kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulunan Salah, kariyerinde yeni bir mücadele aradığını vurgularken Trabzonspor tercihini etkileyen en önemli unsurlardan birinin kulübün hedefleri olduğunu söyledi.
"YENİ BİR MÜCADELE ARIYORUM"
Kariyeri boyunca kazandığı başarıların ardından motivasyonunu nasıl koruduğu sorulan Muhammed Salah, gençliğinden bu yana kendisine sürekli yeni hedefler koyduğunu anlattı.
Salah, "Bunun sadece bir şeye bağlı olduğunu söylemek oldukça zor ama sanırım gençliğimden beri motivasyon olmadan başarılı olamayacağımı biliyordum. Bu yüzden her zaman yoluma devam etmek için kendime yeni bir neden bulmaya çalışıyorum. Bu yüzden de buradayım. Kariyerimde birçok şey başardım ama hala yeni bir mücadele arıyorum. O yüzden buradayım. Umarım Avrupa'da ve ligde de özel bir şeyler başarabiliriz." dedi.
"TRABZON'DAKİ EN GÜZEL YERLERİ ARAŞTIRDIM"
Trabzon'a gelmeden önce şehir hakkında araştırma yaptığını söyleyen Mısırlı futbolcu, futbol kültürünün güçlü olduğu şehirlerde oynamanın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını ifade etti.
Salah, "Şehirdeki en güzel yerleri araştırdım. Liverpool ve Fiorentina gibi futbolun çok güçlü bir kültüre sahip olduğu kulüplerde oynadım. Futbola tutkuyla bağlı insanların olduğu bir şehirde bulunmanın, başkentte ya da başka bir yerde olmaktan farklı olduğunu biliyorum. Kulübün ilgisini duyduğumda otomatik olarak gerçekten heyecanlandım. Geldiğimde bazı yerleri ve olabilecek en iyi yemekleri de araştırdım. Dolayısıyla kulübün bana olan ilgisini duyduğumda yaptığım ilk şey bu oldu." diye konuştu.
"BAŞKANIN HIRSI BENİ İKNA ETTİ"
Muhammed Salah, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmenin transfer kararındaki etkisine de değindi.
Mısırlı yıldız, "Sanırım başkanın hırsı ve kulüpte inşa etmeye çalıştığı şey beni ikna etti. Çünkü Liverpool'da insanların beni sevdiği ve bana her zaman büyük bir sevgi ve saygı gösterdiği bir ortamdan geliyorum. Dokuz yıl boyunca oradaydım. Başkanın göreceğim sevgiyle ilgili söylediklerinden sonra 'Bunu görmeyi gerçekten çok isterim.' diye düşündüm." dedi.
Trabzon'a gelişinde yaşadığı karşılamaya da değinen Salah, "Havaalanına vardığımda yaşananlar ve stadyumdaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Ama benim için en önemlisi burada takımla birlikte gerçekten bir şeyler kazanmak istemesiydi. Beni asıl ikna eden de buydu. Bunun benim için doğru karar olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.
"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"
Trabzonspor taraftarının kendisini karşılamasından etkilendiğini anlatan Muhammed Salah, havalimanı ve stadyumdaki atmosferin kendisinde büyük bir iz bıraktığını söyledi.
Salah, "Ben aslında çok duygusal bir insan değilim. Ama havalimanına geldiğimde yaşananlar sanki içimde eksik olan bir şeyi tamamladı. Böyle bir karşılamayı gerçekten görmek istiyormuşum. Hiçbir şekilde böyle bir şey beklemiyordum." dedi.
Mısırlı futbolcu sözlerini, "Ne havalimanında ne de stadyumda bu seviyede bir karşılamayla karşılaşacağımı düşünmüyordum. Daha topa bile değmeden taraftarlardan böyle bir sevgi gören çok fazla oyuncu olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden gerçekten çok mutlu ve duygusal hissettim." diye tamamladı.