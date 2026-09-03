Salah, "Bunun sadece bir şeye bağlı olduğunu söylemek oldukça zor ama sanırım gençliğimden beri motivasyon olmadan başarılı olamayacağımı biliyordum. Bu yüzden her zaman yoluma devam etmek için kendime yeni bir neden bulmaya çalışıyorum. Bu yüzden de buradayım. Kariyerimde birçok şey başardım ama hala yeni bir mücadele arıyorum. O yüzden buradayım. Umarım Avrupa'da ve ligde de özel bir şeyler başarabiliriz." dedi.

Muhammed Salah Avrupa'da ve ligde başarılı olmak istediğini söyledi

"TRABZON'DAKİ EN GÜZEL YERLERİ ARAŞTIRDIM"

Trabzon'a gelmeden önce şehir hakkında araştırma yaptığını söyleyen Mısırlı futbolcu, futbol kültürünün güçlü olduğu şehirlerde oynamanın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Salah, "Şehirdeki en güzel yerleri araştırdım. Liverpool ve Fiorentina gibi futbolun çok güçlü bir kültüre sahip olduğu kulüplerde oynadım. Futbola tutkuyla bağlı insanların olduğu bir şehirde bulunmanın, başkentte ya da başka bir yerde olmaktan farklı olduğunu biliyorum. Kulübün ilgisini duyduğumda otomatik olarak gerçekten heyecanlandım. Geldiğimde bazı yerleri ve olabilecek en iyi yemekleri de araştırdım. Dolayısıyla kulübün bana olan ilgisini duyduğumda yaptığım ilk şey bu oldu." diye konuştu.