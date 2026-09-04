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Trabzonspor yeni golcüsünü kiraladı! Rene Mitongo Estrela da Amadora'da

Trabzonspor'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. Bordo-mavililerin sezon başında kadrosuna kattığı 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo, sezonun kalan bölümünde Estrela da Amadora forması giyecek.

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Trabzonspor yeni golcüsünü kiraladı! Rene Mitongo Estrela da Amadora'da

Trabzonspor, Rene Mitongo'yu Portekiz temsilcisi Estrela da Amadora'ya kiraladı. Genç futbolcunun gelişimini sürdürmesi ve düzenli forma şansı bulması amacıyla gerçekleştirilen kiralık transfer sezon sonuna kadar geçerli olacak.

Rene Mitongo sezonu Portekiz'de kiralık geçirecekRene Mitongo sezonu Portekiz'de kiralık geçirecek

GELİŞİMİ İÇİN PORTEKİZ'DE OYNAYACAK

18 yaşındaki Belçikalı santrfor, sezonun kalan bölümünü Estrela da Amadora'da geçirecek. Trabzonspor, Mitongo'nun düzenli süre alarak gelişimini sürdürmesini hedefliyor.

Trabzonspor Rene Mitongo'yu 3 milyon euro bonservisle transfer ettiTrabzonspor Rene Mitongo'yu 3 milyon euro bonservisle transfer etti

3 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Trabzonspor, Rene Mitongo'yu 29 Temmuz'da Belçika ekibi Standard Liege'den kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililer, 18 yaşındaki santrforun bonservisi için 3 milyon euro ödeme konusunda anlaşmaya varırken, oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anlaşmada Mitongo'nun başka bir kulübe transfer edilmesi halinde elde edilecek gelirden Trabzonspor'un ödediği bedel düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'inin Standard Liege'e verilmesi maddesi de bulunuyor.

UZUN VADELİ YATIRIM

Genç futbolcunun sözleşmesinde ilk dört sezon için yıllık 675 bin euro garanti ücret yer alıyor. Trabzonspor'un opsiyon hakkını kullanması halinde Mitongo'nun sözleşmesi 2030-2031 sezonunu da kapsayacak ve oyuncunun o sezonki garanti ücreti 780 bin euro olacak.

Sezon başında geleceğe yönelik bir yatırım olarak kadroya katılan Belçikalı santrfor, sezonun kalan bölümünde Estrela da Amadora forması giyecek.

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