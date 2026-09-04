Trabzonspor Ali Habeşoğlu transferi için anlaşma sağladı!
Trabzonspor, genç santrfor Ali Habeşoğlu’nun transferi için Bodrum FK ile prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki golcünün transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
Trabzonspor, bir süredir transferi için görüşmelerini sürdürdüğü genç golcü Ali Habeşoğlu konusunda Bodrum FK ile prensip anlaşmasına vardı.
Bordo-mavili kulübün, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala yürüttüğü görüşmelerde anlaşma sağlandı.
ALİ HABEŞOĞLU İÇİN ANLAŞTI
Bodrum FK ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki santrfor için iki kulübün anlaşmaya vardığı kaydedildi. 1,90 metre boyundaki Ali Habeşoğlu'nun güncel piyasa değerinin 2,2 milyon euro olduğu belirtildi.
Genç oyuncunun transferi için taraflar arasındaki görüşmelerin bir süredir devam ettiği, son aşamada ise anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.
TRANSFERİN BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Transfer döneminin bugün sona erecek olması nedeniyle Ali Habeşoğlu transferinin kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.