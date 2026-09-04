Trabzonspor, bir süredir transferi için görüşmelerini sürdürdüğü genç golcü Ali Habeşoğlu konusunda Bodrum FK ile kesin anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Ali Habeşoğlu'nun transferiini KAP'a bildirdi

MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor yeni forvetinin maliyetini KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ali Habeşoğlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026-27 futbol sezonu için 16.000.000 TL, 2027-28 futbol sezonu için 19.000.000 TL ve 2028-29 futbol sezonu için 22.000.000 TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029-30 futbol sezonu için 25.000.000 TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Profesyonel futbolcu Ali Habeşoğlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda Bodrumspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Bodrumspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000 euro, 5 (beş) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen veya ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si Bodrumspor Kulübü'ne ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

''Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim!''

Genç oyuncunun transferi için taraflar arasındaki görüşmelerin bir süredir devam ettiği, son aşamada ise anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.