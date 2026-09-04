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Trabzonspor Ali Habeşoğlu transferini KAP'a bildirdi: Bonservisi 1,65 milyon euro, sözleşmesi 3+1 yıl

Trabzonspor, genç santrfor Ali Habeşoğlu’nun transferi için Bodrum FK ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki golcü sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere şehre geldi. Havalimanında ilk açıklamasını yaptı. Bordo-mavililer de anlaşmanın detaylarını ve genç futbolcuya ödenecek ücreti KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor Ali Habeşoğlu transferini KAP'a bildirdi: Bonservisi 1,65 milyon euro, sözleşmesi 3+1 yıl

Trabzonspor, bir süredir transferi için görüşmelerini sürdürdüğü genç golcü Ali Habeşoğlu konusunda Bodrum FK ile kesin anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili kulüp, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor Ali Habeşoğlu'nun transferiini KAP'a bildirdiTrabzonspor Ali Habeşoğlu'nun transferiini KAP'a bildirdi

MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor yeni forvetinin maliyetini KAP'a bildirdi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ali Habeşoğlu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026-27 futbol sezonu için 16.000.000 TL, 2027-28 futbol sezonu için 19.000.000 TL ve 2028-29 futbol sezonu için 22.000.000 TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029-30 futbol sezonu için 25.000.000 TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Profesyonel futbolcu Ali Habeşoğlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda Bodrumspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Bodrumspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000 euro, 5 (beş) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen veya ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si Bodrumspor Kulübü'ne ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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Genç oyuncunun transferi için taraflar arasındaki görüşmelerin bir süredir devam ettiği, son aşamada ise anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.

Ali Habeşoğlu Trabzon'a geldiAli Habeşoğlu Trabzon'a geldi

TRABZON'A GELDİ

Transfer döneminin sona erecek olması nedeniyle hızlı hareket eden Trabzonspor, Ali Habeşoğlu'nu Trabzon'a getirdi. Genç golcü havalimanında yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Trabzonspor'da çok yıldız isim var. İnşallah onlardan her şeyi öğrenip daha iyi gelişeceğimi düşünüyorum." dedi.

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