Franculino Gludo Dju Konferans Ligi kadrosunda yer alacak

TRABZON'A GELDİ

Trabzonspor'un 17 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığını açıkladığı Franculino Gludo Dju, Başkan Ertuğrul Doğan'a ait TC-TSS kodlu özel uçakla Paris'ten Trabzon'a hareket etti. 17.00 sıralarında şehre iniş yaptı.

"KATKI VERMEYE GELDİM"

Trabzon Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Franculino Gludo Dju, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'a geldiğim için kendimi çok iyi hissediyorum. Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün söyledikleri benim çok hoşuma gitti. Bu nedenle de buraya geldim. Buraya katkı vermeye geldim. Elimden gelen her şeyi yapacağımı söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Franculino Dju Trabzon'a geldi!

GİNE-BISSAU'DA DÜNYAYA GELDİ

Tam adı Franculino Gludo Dju olan futbolcu, 28 Haziran 2004'te Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da dünyaya geldi.

Genç santraforun Avrupa'ya uzanan hikayesi küçük yaşlarda başladı. Gine-Bissau'dan ayrılan Trabzonspor'un yeni transferi, futbol eğitimi için yaklaşık 4 bin 500 kilometre uzaklıktaki Portekiz'e giderek Lizbon'da amcasının yanında yaşamaya başladı.

AİLESİNDEN AYRILDI, AMCASININ YANINDA YAŞADI

Franculino Gludo Dju'nun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri Portekiz'e taşınması oldu. Genç yaşta ailesinden ayrılan Gine-Bissaulu futbolcu, Lizbon'da amcasının yanında yeni bir hayat kurdu.

Gine-Bissau'dan Portekiz'e gitmenin hayatında büyük bir değişiklik yarattığını anlatan 22 yaşındaki oyuncu, bu deneyimin daha sonra farklı ülkelere uyum sağlamasını kolaylaştırdığını ifade etti.