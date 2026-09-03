Trabzonspor'dan Noah Saviolo açıklaması! Sakatlığı netleşti
Trabzonspor, Amedspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen yeni transfer Noah Saviolo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan bordo-mavililerde mücadeleye ilk 11'de başlayan Saviolo, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 34. dakikada yerini Aral Şimşir'e bırakmıştı.
KEMİK ÖDEMİ TESPİT EDİLDİ
Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Trabzonspor'un açıklamasında Noah Saviolo'nun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.
Yeni transferin sahalara dönüş süresine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.
TRABZONSPOR'DAKİ İLK GOLÜ ATMIŞTI
Trabzonspor'un Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 11,5 milyon euroya transfer ettiği Noah Saviolo, bordo-mavili takımın yeni sezondaki ilk golünü kaydetmişti.
22 yaşındaki futbolcu, Amedspor karşılaşmasına da ilk 11'de başlamış ancak yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.