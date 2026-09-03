Trabzonspor'dan Noah Saviolo açıklaması! Sakatlığı netleşti

Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan bordo-mavililerde mücadeleye ilk 11'de başlayan Saviolo, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 34. dakikada yerini Aral Şimşir'e bırakmıştı.

KEMİK ÖDEMİ TESPİT EDİLDİ

Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.