Transferde Tammy Abraham sürprizi! Trabzonspor'a önerildi
Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın eski golcüsü Tammy Abraham'ın menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildiği belirtildi.
Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerin değerlendirmesine sunulan son isim, İngiliz santrfor Tammy Abraham oldu.
TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ
Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a 28 yaşındaki Tammy Abraham'ın önerildiği ifade edildi. Bordo-mavililerin menajerler tarafından yapılan öneriye olumlu yaklaşması halinde İngiliz santrforun transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeniden Süper Lig'e dönme ihtimali bulunuyor.
ASTON VILLA'DA 14 MAÇA ÇIKTI
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Tammy Abraham, ikinci Aston Villa döneminde şu ana kadar 14 karşılaşmada forma giydi. İngiliz forvet bu maçlarda 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
BEŞİKTAŞ'TA 13 GOL ATTI
Tammy Abraham, Aston Villa'ya 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmadan önce Beşiktaş forması giydi. 28 yaşındaki santrfor, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 26 karşılaşmada 13 kez fileleri havalandırdı. 3 asist yaptı.