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Transferde Tammy Abraham sürprizi! Trabzonspor'a önerildi

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın eski golcüsü Tammy Abraham'ın menajerler aracılığıyla bordo-mavili kulübe önerildiği belirtildi.

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Transferde Tammy Abraham sürprizi! Trabzonspor'a önerildi

Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerin değerlendirmesine sunulan son isim, İngiliz santrfor Tammy Abraham oldu.

Tammy Abraham Süper Lig'de daha önce Beşiktaş formasını giydiTammy Abraham Süper Lig'de daha önce Beşiktaş formasını giydi

TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a 28 yaşındaki Tammy Abraham'ın önerildiği ifade edildi. Bordo-mavililerin menajerler tarafından yapılan öneriye olumlu yaklaşması halinde İngiliz santrforun transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeniden Süper Lig'e dönme ihtimali bulunuyor.

Tammy Abraham Aston Villa'da oynuyorTammy Abraham Aston Villa'da oynuyor

ASTON VILLA'DA 14 MAÇA ÇIKTI

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Tammy Abraham, ikinci Aston Villa döneminde şu ana kadar 14 karşılaşmada forma giydi. İngiliz forvet bu maçlarda 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Tammy Abraham Beşiktaş'ta rakip fileleri 13 kez sarsıp 3 asist yaptıTammy Abraham Beşiktaş'ta rakip fileleri 13 kez sarsıp 3 asist yaptı

BEŞİKTAŞ'TA 13 GOL ATTI

Tammy Abraham, Aston Villa'ya 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmadan önce Beşiktaş forması giydi. 28 yaşındaki santrfor, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 26 karşılaşmada 13 kez fileleri havalandırdı. 3 asist yaptı.

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