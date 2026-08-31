Transferde Tammy Abraham sürprizi! Trabzonspor'a önerildi

Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerin değerlendirmesine sunulan son isim, İngiliz santrfor Tammy Abraham oldu.

Tammy Abraham Süper Lig'de daha önce Beşiktaş formasını giydi TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a 28 yaşındaki Tammy Abraham'ın önerildiği ifade edildi. Bordo-mavililerin menajerler tarafından yapılan öneriye olumlu yaklaşması halinde İngiliz santrforun transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeniden Süper Lig'e dönme ihtimali bulunuyor.