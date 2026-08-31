Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.30'da başlayacak. Bu maç iki ekibin A takım düzeyindeki ilk buluşması olacak.

Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen yaparken, Reşat Onur Coşkunses dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Diyarbakır'da mücadele edecek.

Trabzonspor, Amed ile deplasmanda karşılaşacak.

TRABZONSPOR 66. FARKLI RAKİBİYLE KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla Süper Lig tarihinde 66'ncı farklı rakibiyle karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne kadar ligde karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'un Süper Lig'e aynı sezon yükselen takımlarla oynadığı son 10 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet bulunuyor.

Bordo-mavililer, sezonun ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İstanbul Başakşehir'i sahasında 2-1 mağlup etti.