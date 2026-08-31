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Trabzonspor Amed deplasmanında! Tekke'den Fabinho kararı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.30’da başlayacak mücadelede iki takım A takım düzeyinde ilk kez kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i belirledi. Deneyimli teknik adam yeni transfer Fabinho'ya ilk 11'de şans vermeyecek. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Trabzonspor Amed deplasmanında! Tekke'den Fabinho kararı

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Diyarbakır'da mücadele edecek.

Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen yaparken, Reşat Onur Coşkunses dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.30'da başlayacak. Bu maç iki ekibin A takım düzeyindeki ilk buluşması olacak.

Trabzonspor, Amed ile deplasmanda karşılaşacak.Trabzonspor, Amed ile deplasmanda karşılaşacak.
TRABZONSPOR 66. FARKLI RAKİBİYLE KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla Süper Lig tarihinde 66'ncı farklı rakibiyle karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne kadar ligde karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'un Süper Lig'e aynı sezon yükselen takımlarla oynadığı son 10 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet bulunuyor.

Bordo-mavililer, sezonun ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İstanbul Başakşehir'i sahasında 2-1 mağlup etti.

Amed ilk hafta maçında sahasında Erzurumspor'u yendi.Amed ilk hafta maçında sahasında Erzurumspor'u yendi.
AMED SAHASINDA İKİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR

Sezona Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan Amed Sportif Faaliyetler, ikinci haftada Kocaelispor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü.

Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor karşısında kazanarak Süper Lig'deki ikinci galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor Amed deplasmanında! Tekke'den Fabinho kararı-4
TRABZONSPOR DEPLASMANDA KOLAY KAYBETMİYOR

Trabzonspor'un 2026 yılında Süper Lig deplasmanlarındaki performansı dikkat çekiyor.

Bordo-mavililer, yıl içerisinde oynadığı 10 dış saha karşılaşmasının yalnızca birinden mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor, toplam 21 puan topladı.

Gözler Muhammed Salah'ta olacak.Gözler Muhammed Salah'ta olacak.

DIAGNE VE MUHAMMED SALAH ÖNE ÇIKIYOR

Amed Sportif Faaliyetler'in hücumdaki önemli isimlerinden Mbaye Diagne'nin Trabzonspor'a karşı geçmiş performansı da öne çıkıyor. Senegalli futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı çıktığı 5 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti.

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Muhammed Salah ise İstanbul Başakşehir karşılaşmasında bordo-mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk lig maçında 2 gol atarak takımının 2-1'lik galibiyetinde belirleyici oldu.

Trabzonspor Amed deplasmanında! Tekke'den Fabinho kararı-6
MUHTEMEL 11'LER

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Orban.
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Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Melih, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.

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Trabzonspor Amed deplasmanında! Tekke'den Fabinho kararı-8 Trabzonspor Amed deplasmanında! Tekke'den Fabinho kararı-9 Trabzonspor Amed deplasmanında! Tekke'den Fabinho kararı-10
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