Trabzonspor Amed deplasmanında! Tekke'den Fabinho kararı
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.30’da başlayacak mücadelede iki takım A takım düzeyinde ilk kez kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i belirledi. Deneyimli teknik adam yeni transfer Fabinho'ya ilk 11'de şans vermeyecek. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Diyarbakır'da mücadele edecek.
Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen yaparken, Reşat Onur Coşkunses dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.30'da başlayacak. Bu maç iki ekibin A takım düzeyindeki ilk buluşması olacak.
TRABZONSPOR 66. FARKLI RAKİBİYLE KARŞILAŞACAK
Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla Süper Lig tarihinde 66'ncı farklı rakibiyle karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne kadar ligde karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor'un Süper Lig'e aynı sezon yükselen takımlarla oynadığı son 10 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet bulunuyor.
Bordo-mavililer, sezonun ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İstanbul Başakşehir'i sahasında 2-1 mağlup etti.
AMED SAHASINDA İKİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR
Sezona Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan Amed Sportif Faaliyetler, ikinci haftada Kocaelispor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü.
Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor karşısında kazanarak Süper Lig'deki ikinci galibiyetini almak istiyor.
TRABZONSPOR DEPLASMANDA KOLAY KAYBETMİYOR
Trabzonspor'un 2026 yılında Süper Lig deplasmanlarındaki performansı dikkat çekiyor.
Bordo-mavililer, yıl içerisinde oynadığı 10 dış saha karşılaşmasının yalnızca birinden mağlubiyetle ayrıldı.
Bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor, toplam 21 puan topladı.
DIAGNE VE MUHAMMED SALAH ÖNE ÇIKIYOR
Amed Sportif Faaliyetler'in hücumdaki önemli isimlerinden Mbaye Diagne'nin Trabzonspor'a karşı geçmiş performansı da öne çıkıyor. Senegalli futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı çıktığı 5 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Muhammed Salah ise İstanbul Başakşehir karşılaşmasında bordo-mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk lig maçında 2 gol atarak takımının 2-1'lik galibiyetinde belirleyici oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Orban.
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Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Melih, Salah, Muçi, Aral, Onuachu.