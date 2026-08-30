Trabzonspor'dan Muhammed Toure çıkarması!
Bordo-mavililer, Norwich City’nin 22 yaşındaki forveti Muhammed Toure için resmi teklifini sundu. Burnley maçındaki dublesiyle parlayan golcünün transferi için pazarlıklar devam ediyor.
Hücum hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, rotasını Ada'ya kırdı. Karadeniz devi, Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen golcü futbolcu Muhammed Toure'yi renklerine bağlamak için kulübüne resmi teklifini iletti.
Önceki gün oynanan Burnley karşılaşmasında rakip fileleri iki kez havalandırarak yıldızlaşan Toure'nin bu performansı, İngiliz kulübünün elini güçlendirdi. Norwich yönetimi, formunun zirvesindeki golcünün şu aşamada takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
İngiliz ekibinin isteksiz tavrına rağmen geri adım atmayan bordo-mavili kurmaylar, transferi sonuçlandırmak için yoğun bir pres uyguluyor. Oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olan yönetim, temasları hızlandırmak adına yeni bir görüşme trafiği planladı.
Taraflar arasındaki pazarlıkların kalan kısa süre içinde yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. Genç yıldızın transfer edilmesini isteyen teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili yöneticilerle sürekli temas halinde.
Haber: Yunus Emre Sel