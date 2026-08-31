Trabzonspor'un Amed Sportif Faaliyetler maçı ilk 11'i belli oldu

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66. FARKLI RAKİBİ OLACAK

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig tarihinde 66. farklı rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de mücadele ettiği 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'un Süper Lig'e aynı sezon yükselen takımlarla oynadığı son 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

AMED SAHASINDA 2'DE 2 PEŞİNDE

Süper Lig'deki ilk iç saha maçında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor karşısında da kazanarak sahasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Son lig maçında Kocaelispor'a 2-0 yenilen yeşil-kırmızılı ekip, aynı zamanda üst üste ikinci mağlubiyetini yaşamamak için mücadele edecek.