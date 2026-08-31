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Trabzonspor'un Amed Sportif Faaliyetler maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım A takım düzeyinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Trabzonspor'un Amed Sportif Faaliyetler maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Diyarbakır temsilcisi ile bordo-mavililer, A takım düzeyinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Amed Sportif Faaliyetler maçı ilk 11'i belli oldu-2

CANLI TAKİP

Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Raveloson, Gökhan, Ballet, Saba, Sor, Diagne

Trabzonspor: Onana, Cabral, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu

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DÜDÜK KARAOĞLAN'IN

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen yaparken dördüncü hakem Reşat Onur Coşkunses olacak.

AMED SPORTİF FAALİYETLER İKİNCİ GALİBİYETİNİ İSTİYOR

Amed Sportif Faaliyetler, sezona sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek başladı.

Diyarbakır temsilcisi, ikinci haftada ise deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.

Besnik Hasi'nin ekibi, Trabzonspor karşısında kazanarak Süper Lig'deki ikinci galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR NAMAĞLUP

Trabzonspor, sezonun ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, ikinci hafta sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve yoluna namağlup devam etti.

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66. FARKLI RAKİBİ OLACAK

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig tarihinde 66. farklı rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de mücadele ettiği 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'un Süper Lig'e aynı sezon yükselen takımlarla oynadığı son 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

AMED SAHASINDA 2'DE 2 PEŞİNDE

Süper Lig'deki ilk iç saha maçında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor karşısında da kazanarak sahasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Son lig maçında Kocaelispor'a 2-0 yenilen yeşil-kırmızılı ekip, aynı zamanda üst üste ikinci mağlubiyetini yaşamamak için mücadele edecek.

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TRABZONSPOR DEPLASMANDA ETKİLİ

Trabzonspor, 2026 yılında Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 maçın yalnızca birini kaybetti.

Bordo-mavililer bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı.

Trabzonspor, bu performansıyla söz konusu dönemde ligin deplasmanda en fazla puan kazanan takımı oldu.

SAVUNMADA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Trabzonspor, sezonun ilk iki haftasında rakiplerine yalnızca bir direkt hücum fırsatı verdi.

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, yabancı teknik direktörlere karşı çıktığı son 18 Süper Lig karşılaşmasının 15'inde mağlup olmadı.

Tekke'nin bu süreçte aldığı 3 yenilgi de Fenerbahçe'yi çalıştıran yabancı teknik direktörlere karşı geldi.

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DIAGNE TRABZONSPOR'A KARŞI ETKİLİ

Amed Sportif Faaliyetler'in hücumdaki önemli isimlerinden Mbaye Diagne, Trabzonspor'a karşı oynadığı 5 Süper Lig karşılaşmasında 4 gol kaydetti.

Tecrübeli santrfor, bordo-mavililer karşısındaki gol performansıyla dikkat çekiyor.

MUHAMMED SALAH 2 GOLLE BAŞLADI

Trabzonspor'da ise gözler Muhammed Salah'ta olacak.

Bordo-mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk lig karşılaşmasında İstanbul Başakşehir'e karşı 2 gol kaydeden Muhammed Salah, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında da takımının önemli hücum kozlarından biri olacak.

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