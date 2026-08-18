Darwin Nunez'de 2 sorun! Trabzonspor için süre azalıyor

Darwin Nunez'in daha önce Muhammed Salah ile birlikte oynaması, Trabzonspor taraftarını da heyecalandırmıştı

OYUNCUYLA BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA

Trabzonspor cephesinde oyuncu tarafındaki görüşmelerin önemli ölçüde ilerlediği belirtiliyor. Bordo-mavililerin Darwin Nunez ile büyük ölçüde el sıkışmasına rağmen transferin tamamlanması için Al Hilal ile kiralama ve satın alma şartlarının netleştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle resmi imzaların önündeki asıl pazarlık kulüpler arasındaki mali formül üzerinde yoğunlaşıyor.

SALAH İLE YOLLARI YENİDEN KESİŞEBİLİR

Darwin Nunez'in Trabzonspor'a transfer olması halinde Uruguaylı futbolcu, Liverpool döneminde birlikte oynadığı Muhammed Salah ile yeniden aynı takımda buluşacak. İkili, Liverpool'un 2024-25 sezonundaki şampiyonluğunda hücum hattının önemli parçaları arasında yer aldı. Salah ve Nunez, söz konusu sezonda toplam 34 gol ve 20 asistlik üretim yaptı.

HEDEF FERENCVAROS MAÇI

Yönetim, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Ferencvaros ile oynayacağı ilk maç öncesi listesine Darwin Nunez'i eklemek istiyor. ATV'den canlı yayınlanacak mücadele öncesinde 2 futbolcu daha yazma fırsatı bulunan Fırtına, eğer imzayı attırabilirse kadrosuna takviye yapabilecek.