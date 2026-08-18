Darwin Nunez'de 2 sorun! Trabzonspor için süre azalıyor
Dünyaca ünlü bir santrforu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Darwin Nunez transferinde kritik pazarlıkları sürdürüyor. Bordo-mavililerin büyük ölçüde anlaşma sağladığı Uruguaylı golcü için Al Hilal’in istediği yüksek bedelli zorunlu satın alma şartı ile oyuncunun yaklaşık 12 milyon euroluk birikmiş alacağı süreci uzatıyor. Fırtına'nın Ferencvaros maçı öncesinde listesini teslim etmek için de çok az bir süre kaldı.
Hücum hattına dünyaca ünlü bir yıldız eklemek isteyen Trabzonspor, Darwin Nunez transferinde kritik aşamaya geldi.
Bordo-mavili yönetim, 27 yaşındaki Uruguaylı santrforla büyük ölçüde anlaşma sağlarken Al Hilal ile yürütülen görüşmelerde iki önemli mali başlığın henüz çözülememesi resmi imzaları geciktiriyor.
İLK DÜĞÜM ZORUNLU SATIN ALMA ŞARTI
Trabzonspor ile Al Hilal arasındaki pazarlığın en önemli maddelerinden birini kiralama sözleşmesindeki satın alma koşulu oluşturuyor. Suudi Arabistan ekibi, Darwin Nunez'in kiralık ayrılığını ilerleyen dönemde kesin satışa dönüştürmek için yüksek bedelli bir zorunlu satın alma maddesi talep ediyor.
Trabzonspor yönetimi ise mali yapıyı riske atmamak adına bu maddenin zorunlu olmamasını veya daha makul şartlara bağlanmasını istiyor.
12 MİLYON EUROLUK ALACAK DÜĞÜMÜ
Transferde çözüm bekleyen ikinci önemli konu ise Darwin Nunez'in Al Hilal'den olan alacakları. Uruguaylı golcünün Suudi Arabistan kulübünden yaklaşık 12 milyon euro birikmiş alacağı bulunduğu ve ödeme planıyla vergilendirme detaylarının oyuncu ile Al Hilal arasında görüşüldüğü öğrenildi.
TRABZONSPOR 8 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Darwin Nunez'in Al Hilal'deki yıllık kazancının 22 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Trabzonspor, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katması halinde bu ücretin 8 milyon euroluk bölümünü karşılamayı taahhüt ediyor. Kalan 14 milyon euroluk bölümün nasıl ödeneceği ise Nunez ile Al Hilal arasında çözülmesi gereken diğer mali konulardan biri.
OYUNCUYLA BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA
Trabzonspor cephesinde oyuncu tarafındaki görüşmelerin önemli ölçüde ilerlediği belirtiliyor. Bordo-mavililerin Darwin Nunez ile büyük ölçüde el sıkışmasına rağmen transferin tamamlanması için Al Hilal ile kiralama ve satın alma şartlarının netleştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle resmi imzaların önündeki asıl pazarlık kulüpler arasındaki mali formül üzerinde yoğunlaşıyor.
SALAH İLE YOLLARI YENİDEN KESİŞEBİLİR
Darwin Nunez'in Trabzonspor'a transfer olması halinde Uruguaylı futbolcu, Liverpool döneminde birlikte oynadığı Muhammed Salah ile yeniden aynı takımda buluşacak. İkili, Liverpool'un 2024-25 sezonundaki şampiyonluğunda hücum hattının önemli parçaları arasında yer aldı. Salah ve Nunez, söz konusu sezonda toplam 34 gol ve 20 asistlik üretim yaptı.
HEDEF FERENCVAROS MAÇI
Yönetim, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Ferencvaros ile oynayacağı ilk maç öncesi listesine Darwin Nunez'i eklemek istiyor. ATV'den canlı yayınlanacak mücadele öncesinde 2 futbolcu daha yazma fırsatı bulunan Fırtına, eğer imzayı attırabilirse kadrosuna takviye yapabilecek.
AL HILAL'DE 14 GOLE KATKI
Darwin Nunez, 2025-26 sezonunun başında Liverpool'dan Al Hilal'e transfer oldu. Uruguaylı santrfor Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 24 resmi karşılaşmada 9 gol attı ve 5 asist yaptı. Nunez böylece Al Hilal formasıyla toplam 14 gole doğrudan katkı sağladı.
53 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Al Hilal, Darwin Nunez'i kadrosuna katmak için Liverpool'a 53 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 27 yaşındaki santrforun Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Nunez'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Uruguaylı oyuncu santrforun yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.
TRANSFERDE ÇÖZÜLMESİ GEREKEN 2 DÜĞÜM
1. Zorunlu satın alma maddesi
Al Hilal, kiralama sonrasında yüksek bedelli zorunlu satın alma şartı istiyor. Trabzonspor ise zorunluluğu kaldırmak veya şartları daha ulaşılabilir hale getirmek için pazarlık yapıyor.
2. Darwin Nunez'in 12 milyon euroluk alacağı
Oyuncunun Al Hilal'den yaklaşık 12 milyon euro birikmiş alacağı bulunuyor. Ödeme planı ve vergilendirme süreci henüz sonuçlanmadı.