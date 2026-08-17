Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası! O maçta 11 planı
6 Ağustos’ta Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıkan Muhammed Salah, kısa sürede yakaladığı fiziksel seviyenin ardından Kasımpaşa karşılaşmasında ilk kez forma giydi. 37 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, sergilediği performansla Ferencvaros maçının 11’i için de güçlü bir aday haline geldi.
Trabzonspor'un sezon öncesinde kadrosuna kattığı Muhammed Salah, takıma katılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen hazır görüntüsüyle öne çıktı.
6 Ağustos'ta ilk antrenmanına çıkan deneyimli futbolcu, fiziksel açıdan hızlı bir adaptasyon süreci geçirirken ilk lig maçında da forma şansı buldu.
KASIMPAŞA MAÇINDA İLK KEZ SAHADA
Salah, Kasımpaşa karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı ve 58. dakikada oyuna dahil oldu.
Uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 37 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, bu sürede iki kez gol pozisyonuna girdi.
Hücumdaki hareketliliğiyle rakip savunmaya zor anlar yaşatan Salah, hazırladığı fırsatlarla da takımının hücum gücüne katkı sağladı.
Topla buluştuğu anlarda rakip oyuncuların karşısına geçmekten çekinmeyen deneyimli futbolcu, bire birlerdeki etkinliğiyle dikkat çekti.
Kısa sürede maç temposuna yaklaşması, teknik heyetin de oyuncunun fiziksel durumuyla ilgili olumlu bir tablo ortaya koymasını sağladı.
FERENCVAROS MAÇINDA 11 İHTİMALİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Salah'ın performansını ve fiziksel seviyesini hafta içindeki antrenmanlarda değerlendirecek.
Yıldız futbolcunun antrenmanlardaki durumuna göre perşembe günü oynanacak Ferencvaros karşılaşmasında ilk 11'de görev alıp almayacağı netleşecek.
Salah'ın Kasımpaşa maçındaki 37 dakikalık performansı, Ferencvaros karşılaşması öncesinde teknik heyetin önündeki seçenekleri artırdı.
Nihai karar, hafta içindeki çalışmaların ardından verilecek.