Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası! O maçta 11 planı

6 Ağustos'ta ilk antrenmanına çıkan deneyimli futbolcu, fiziksel açıdan hızlı bir adaptasyon süreci geçirirken ilk lig maçında da forma şansı buldu.

Trabzonspor'un sezon öncesinde kadrosuna kattığı Muhammed Salah, takıma katılmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen hazır görüntüsüyle öne çıktı.



KASIMPAŞA MAÇINDA İLK KEZ SAHADA

Salah, Kasımpaşa karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı ve 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 37 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, bu sürede iki kez gol pozisyonuna girdi.

Hücumdaki hareketliliğiyle rakip savunmaya zor anlar yaşatan Salah, hazırladığı fırsatlarla da takımının hücum gücüne katkı sağladı.