Trabzonspor'a Yunus Musah önerisi! Fatih Tekke sıcak bakıyor
Muhammed Salah'ın transferiyle dünyada ses getiren Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek adına yeni takviyeler yapmayı planlıyor. Forvet konusunda da vites artıran bordo-mavililer, orta saha için flaş bir ismi gündeme aldı. Teknik direktör Fatih Tekke, kendisine önerilen Yunus Musah'a sıcak bakıyor. İşte detaylar...
Trabzonspor, A Spor'dan canlı yayınlanan İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe ile karşılaştı. Fırtına, Süper Lig'deki Kasımpaşa sınavı öncesinde rakibine 2-1 yenildi. Mücadelenin gollerini İzmir temsilcisi adına Noah Sonko ve Janderson attı. Karadeniz ekibine Metehan Mimaroğlu'nun sayısı yetmedi.
SAKATLIK VE ROTASYON İHTİYACI
Takımın en önemli oyuncularından biri olan Tim Jabol-Folcarelli'nin sakatlanmasıyla şok yaşayan teknik direktör Fatih Tekke, orta sahayı güçlendirecek oyuncu istiyor. Benjamin Bouchouari'nin de bu yükün altından tek başına kalkamayacağı yönünde düşünce hakim. Bu durum yeni bir transferi kaçınılmaz kılıyor. Birçok oyuncu için araştırma yapılırken öneriler de geliyor.
YUNUS MUSAH GÜNDEMDE
Transfermarkt'ın haberine göre Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kendisine sunulan isimler arasında Yunus Musah'ı beğendi. Ön libero ve orta sahada görev yapabilen Amerika Birleşik Devletleri pasaportlu futbolcu için kısa sürede harekete geçilmesi bekleniyor. Diğer yandan kontenjan sorunu yaşamamak adına ayrılıkların da yaşanması gerekiyor. Bu kapsamda hangi oyuncuların gönderileceği büyük önem taşıyor.
20 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezon Milan'dan Atalanta'ya kiralanan Yunus Musah, Bergamo temsilcisinin formasını Serie A'da 20 kez giydi. 1 gol katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Mavi-siyahlı ekip, 26 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve oyuncu Milano'ya geri döndü. Kulübüyle 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.
YUNUS MUSAH KİMDİR?
Tam adı Yunus Dimoara Musah'tır. 29 Kasım 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı New York'ta doğdu. Aslen Ganalı bir ailenin çocuğu. Doğumunun ardından ailesi İtalya'ya taşındı ve futbola Giorgione Calcio 2000'de başladı. 2012'de ise ailesi bu kez İngiltere'nin yolunu tuttu ve Arsenal'e katıldı. 7 yıl burada oynadı. 2019'da ise Valencia'nın alt yapısına transfer oldu. A takıma yükseldi ve burada adını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı bulunduğu için milli takımda oynama fırsatı yakaladı ve tercihini bu yönde kullandı. Ayrıca Gana, İtalya ve İngiltere vatandaşlıklarına da sahip. 2023 yılında 20 milyon euro + bonuslarla Milan'a 5 yıllık imza attı.
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