Geçen sezon Milan'dan Atalanta'ya kiralanan Yunus Musah, Bergamo temsilcisinin formasını Serie A'da 20 kez giydi. 1 gol katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Mavi-siyahlı ekip, 26 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve oyuncu Milano'ya geri döndü. Kulübüyle 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Yunus Musah İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Hausa ve Dagbani dilleri de dahil olmak üzere beş dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. İspanyolcayı Valencia'da geçirdiği dönemde öğrendi.

YUNUS MUSAH KİMDİR?

Tam adı Yunus Dimoara Musah'tır. 29 Kasım 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı New York'ta doğdu. Aslen Ganalı bir ailenin çocuğu. Doğumunun ardından ailesi İtalya'ya taşındı ve futbola Giorgione Calcio 2000'de başladı. 2012'de ise ailesi bu kez İngiltere'nin yolunu tuttu ve Arsenal'e katıldı. 7 yıl burada oynadı. 2019'da ise Valencia'nın alt yapısına transfer oldu. A takıma yükseldi ve burada adını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı bulunduğu için milli takımda oynama fırsatı yakaladı ve tercihini bu yönde kullandı. Ayrıca Gana, İtalya ve İngiltere vatandaşlıklarına da sahip. 2023 yılında 20 milyon euro + bonuslarla Milan'a 5 yıllık imza attı.