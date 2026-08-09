Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı dikkat çekici tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldızın transferini klasik bir duyuru yerine Trabzon'un yöresel yaşamı, mutfağı ve konuşma tarzını merkezine alan özel bir hikayeyle anlattı. Araklı ve Sürmene'de çekilen videoda Muhammed Salah, "Uşak gelecek" diyerek hazırlık yapan Trabzonlu bir ailenin sürpriz misafiri oldu. Tanıtımdaki "Rüyamda gördüm" sözleri ise transfer öncesindeki "Rüyanızda görürsünüz" yorumlarına gönderme olarak dikkat çekti. "Uşak gelecek" dediler, Muhammed Salah'ı konuk ettiler! TRABZON KÜLTÜRÜYLE ÖZEL TANITIM Trabzonspor, Muhammed Salah transferinin tanıtımı için şehrin yerel dokusunu ön plana çıkardı. Araklı ve Sürmene'de gerçekleştirilen çekimlerde yöresel yaşamdan kareler, Trabzon mutfağı ve bölgeye özgü konuşma tarzı kullanıldı. Transfer duyurusu, Trabzonlu bir ailenin evinde başlayan hazırlık hikayesi üzerinden ilerledi.

Trabzonspor, Muhammed Salah'ı şehre özgü bir ortamda çektiği videoyla duyurdu "TUTMA BENİ UŞAK GELECEK" Videoda yaşlı bir kadın, oğlu ve kızıyla birlikte eve gelecek misafir için hazırlık yaptı. Kendisine seslenen komşusuna, "Tutma beni, işim var. Hazırlık ediyorum. Uşak gelecek" diyen kadın, sofrayı hazırlamaya devam etti. Bu sözlerle birlikte videodaki merak unsuru artarken beklenen misafirin kim olduğu ilerleyen sahnelere kadar gösterilmedi. "RÜYAMDA GÖRDÜM, GELECEK" Tanıtımın dikkat çeken bölümlerinden biri de yaşlı kadının Muhammed Salah'ın geleceğini anlatırken kullandığı sözler oldu. Kadın, "Rüyamda gördüm. Gelecek, gelecek" diyerek hazırlıklarını sürdürdü. Bu sırada aile üyeleri Trabzon mutfağına özgü yemekleri sofraya yerleştirdi. KAPIDAN MUHAMMED SALAH ÇIKTI Videonun ilerleyen bölümünde kapının açılmasıyla birlikte ailenin beklediği misafirin Muhammed Salah olduğu ortaya çıktı. Trabzonlu aile tarafından karşılanan Mısırlı yıldız, hazırlanan sofraya oturdu. Salah'a kuymak başta olmak üzere Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler ikram edildi. Yıldız futbolcunun aile üyeleriyle aynı sofrada yemek yediği görüntüler, tanıtım videosunun en çok ilgi çeken bölümleri arasında yer aldı.