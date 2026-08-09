Muhammed Salah'a Trabzon usulü tanıtım: Bizde rüyalar gerçek olur
Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah’ı Trabzon kültürüyle harmanlanan özel bir tanıtım videosuyla duyurdu. Araklı ve Sürmene’de çekilen videoda yıldız futbolcu, “Uşak gelecek” sözleriyle hazırlık yapan bir ailenin sürpriz misafiri olurken “Rüyanızda görürsünüz” yorumlarına da dikkat çeken bir gönderme yapıldı.
Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı dikkat çekici tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldızın transferini klasik bir duyuru yerine Trabzon'un yöresel yaşamı, mutfağı ve konuşma tarzını merkezine alan özel bir hikayeyle anlattı.
Araklı ve Sürmene'de çekilen videoda Muhammed Salah, "Uşak gelecek" diyerek hazırlık yapan Trabzonlu bir ailenin sürpriz misafiri oldu. Tanıtımdaki "Rüyamda gördüm" sözleri ise transfer öncesindeki "Rüyanızda görürsünüz" yorumlarına gönderme olarak dikkat çekti.
TRABZON KÜLTÜRÜYLE ÖZEL TANITIM
Trabzonspor, Muhammed Salah transferinin tanıtımı için şehrin yerel dokusunu ön plana çıkardı.
Araklı ve Sürmene'de gerçekleştirilen çekimlerde yöresel yaşamdan kareler, Trabzon mutfağı ve bölgeye özgü konuşma tarzı kullanıldı. Transfer duyurusu, Trabzonlu bir ailenin evinde başlayan hazırlık hikayesi üzerinden ilerledi.
"TUTMA BENİ UŞAK GELECEK"
Videoda yaşlı bir kadın, oğlu ve kızıyla birlikte eve gelecek misafir için hazırlık yaptı.
Kendisine seslenen komşusuna, "Tutma beni, işim var. Hazırlık ediyorum. Uşak gelecek" diyen kadın, sofrayı hazırlamaya devam etti.
Bu sözlerle birlikte videodaki merak unsuru artarken beklenen misafirin kim olduğu ilerleyen sahnelere kadar gösterilmedi.
"RÜYAMDA GÖRDÜM, GELECEK"
Tanıtımın dikkat çeken bölümlerinden biri de yaşlı kadının Muhammed Salah'ın geleceğini anlatırken kullandığı sözler oldu.
Kadın, "Rüyamda gördüm. Gelecek, gelecek" diyerek hazırlıklarını sürdürdü. Bu sırada aile üyeleri Trabzon mutfağına özgü yemekleri sofraya yerleştirdi.
KAPIDAN MUHAMMED SALAH ÇIKTI
Videonun ilerleyen bölümünde kapının açılmasıyla birlikte ailenin beklediği misafirin Muhammed Salah olduğu ortaya çıktı.
Trabzonlu aile tarafından karşılanan Mısırlı yıldız, hazırlanan sofraya oturdu. Salah'a kuymak başta olmak üzere Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler ikram edildi.
Yıldız futbolcunun aile üyeleriyle aynı sofrada yemek yediği görüntüler, tanıtım videosunun en çok ilgi çeken bölümleri arasında yer aldı.
SALAH TRABZON SOFRASINA OTURDU
Trabzonspor'un hazırladığı videoda Muhammed Salah yalnızca yeni transfer olarak değil, şehrin kültürüne dahil olan bir misafir şeklinde konumlandırıldı.
Salah'ın yöresel yemeklerin tadına baktığı ve aileyle aynı sofrayı paylaştığı anlarla transfer, Trabzon'un aile ve misafirperverlik kültürü üzerinden anlatıldı.
"RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ" SÖZLERİNE GÖNDERME
Tanıtım videosundaki en dikkat çekici detaylardan biri de transfer sürecindeki sosyal medya yorumlarına verilen cevap oldu.
Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi gündeme geldiğinde sosyal medyada yıldız futbolcu için "Rüyanızda görürsünüz" şeklinde yorumlar yapılmıştı.
Trabzonspor, videoda kullanılan "Rüyamda gördüm. Gelecek, gelecek" sözleriyle bu yorumlara göndermede bulundu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ
Trabzon kültürüyle Muhammed Salah transferini bir araya getiren tanıtım videosu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Bordo-mavili kulübün paylaşımı on binlerce beğeni ve paylaşım alırken, özellikle "Uşak gelecek" ve "Rüyamda gördüm" bölümleri taraftarların en fazla konuştuğu sahneler arasında yer aldı.
Trabzonspor böylece Muhammed Salah transferini yalnızca saha içi bir hamle olarak değil, şehrin kültürüyle bütünleşen özel bir hikayeyle taraftarlarına sundu.