Trabzonspor, tarihi rekorun ardından çıtayı daha da yukarı taşıdı. Bordo-mavililerin yeni hedefi 25 bin kombine olurken Salah transferinin oluşturduğu atmosfer, Papara Park tribünlerine de güçlü şekilde yansıdı.

Muhammed Salah transferiyle büyük bir heyecan yaşayan Trabzonspor'da taraftarın ilgisi kombine satışlarına da yansıdı. Bordo-mavili kulüp, 2026-2027 sezonu öncesinde 18 bin kombine satışına ulaşarak tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek rakamına çıktı.

Muhammed Salah Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

18 BİN KOMBİNEYLE TARİHİ REKOR

Trabzonspor taraftarı, yeni sezon öncesinde kombinelere yoğun ilgi gösterdi. Satışlarda 18 bin rakamına ulaşılmasıyla bordo-mavili kulübün tüm zamanlardaki kombine rekoru kırıldı.

Kulüp, tarihi başarıyı şu sözlerle duyurdu:

"Bazı rekorlar sadece rakamlardan ibaret değildir… Bazı rekorlar; bir şehrin inancını, aidiyetini ve tek yürek olmuş bir camianın gücünü anlatır. Bugün o rekorun adı: 18.000. 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18.000 sayısına ulaşarak kulüp tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunu kırdık."

SALAH TRANSFERİ HEYECANI BÜYÜTTÜ

Trabzonspor'un Muhammed Salah'ı kadrosuna katması şehirde ve bordo-mavili camiada büyük bir hareketlilik oluşturdu. Mısırlı yıldız için Papara Park'ta düzenlenen imza organizasyonunun ardından taraftar ilgisi kombine satışlarında da kendisini gösterdi.

Bordo-mavili kulübün yeni sezon öncesinde oluşturduğu kadro ve Salah transferi, tribünlerdeki beklentiyi yukarı taşıdı.