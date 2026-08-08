Salah etkisi rekora dönüştü! Trabzonspor tarihinde böylesi görülmedi
Muhammed Salah transferinin ardından Trabzonspor taraftarı kombinelere akın etti. Bordo-mavililer, 18 bin kombine satışıyla kulüp tarihinin tüm zamanlardaki rekorunu kırarken yeni hedefini 25 bin olarak açıkladı.
Muhammed Salah transferiyle büyük bir heyecan yaşayan Trabzonspor'da taraftarın ilgisi kombine satışlarına da yansıdı. Bordo-mavili kulüp, 2026-2027 sezonu öncesinde 18 bin kombine satışına ulaşarak tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek rakamına çıktı.
Trabzonspor, tarihi rekorun ardından çıtayı daha da yukarı taşıdı. Bordo-mavililerin yeni hedefi 25 bin kombine olurken Salah transferinin oluşturduğu atmosfer, Papara Park tribünlerine de güçlü şekilde yansıdı.
18 BİN KOMBİNEYLE TARİHİ REKOR
Trabzonspor taraftarı, yeni sezon öncesinde kombinelere yoğun ilgi gösterdi. Satışlarda 18 bin rakamına ulaşılmasıyla bordo-mavili kulübün tüm zamanlardaki kombine rekoru kırıldı.
Kulüp, tarihi başarıyı şu sözlerle duyurdu:
"Bazı rekorlar sadece rakamlardan ibaret değildir… Bazı rekorlar; bir şehrin inancını, aidiyetini ve tek yürek olmuş bir camianın gücünü anlatır. Bugün o rekorun adı: 18.000. 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18.000 sayısına ulaşarak kulüp tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek kombine satış rekorunu kırdık."
SALAH TRANSFERİ HEYECANI BÜYÜTTÜ
Trabzonspor'un Muhammed Salah'ı kadrosuna katması şehirde ve bordo-mavili camiada büyük bir hareketlilik oluşturdu. Mısırlı yıldız için Papara Park'ta düzenlenen imza organizasyonunun ardından taraftar ilgisi kombine satışlarında da kendisini gösterdi.
Bordo-mavili kulübün yeni sezon öncesinde oluşturduğu kadro ve Salah transferi, tribünlerdeki beklentiyi yukarı taşıdı.
YENİ HEDEF 25 BİN
18 bin kombineyle kulüp rekorunu kıran Trabzonspor yönetimi, yeni hedefini de açıkladı. Bordo-mavililer, 2026-2027 sezonunda kombine satışını 25 bine çıkarmak istiyor.
Trabzonspor açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Bugün kırdığımız rekorun gururunu yaşarken, aynı anda yeni hedefimizi de ilan ediyoruz. 25.000 kombine! Çünkü bu şehir; hiçbir zaman zirveyle yetinmedi. Bu arma, her zaferin ertesi günü gözünü yeni bir zafere dikti."
Kulüp ayrıca rekoru doğru planlama, ortak akıl, sabır ve camianın birlikteliğiyle ilişkilendirdi.
SALAH İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo-mavili kulüp ile Mısırlı yıldız arasında 2 yıllık sözleşme imzalandı.
KAP bildirimine göre Salah'a her futbol sezonu için 10 milyon euro yıllık ücret ile 7 milyon euro imza ücreti ödenecek. Böylece oyuncuya sezon başına toplam 17 milyon euro garanti ödeme yapılacak.
Sözleşmede ayrıca şarta bağlı bonuslar da bulunuyor.
SALAH ÜRÜNLERİNDEN YÜZDE 20 PAY
Muhammed Salah'ın sözleşmesindeki en dikkat çekici maddelerden biri imaj haklarıyla ilgili oldu. Trabzonspor mağazacılık şirketinde "Muhammed Salah" özelinde satılacak ürünlerden futbolcuya yüzde 20 pay verilecek.
Bu maddeyle Salah adına satışa sunulacak forma, tekstil veya diğer lisanslı ürünlerden elde edilecek gelirin belirlenen bölümü Mısırlı yıldıza aktarılacak.
MENAJERLİK BEDELİ YÜZDE 5
Trabzonspor, Muhammed Salah transferinde menajerlik hizmeti için de oyuncuya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i oranında ödeme yapacak.
Bordo-mavili kulübün KAP açıklamasında Salah'ın yıllık ücretinin yanı sıra imza parası, şarta bağlı bonusları, imaj hakları ve menajerlik hizmet bedeli de ayrı ayrı açıklandı.