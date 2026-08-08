Gündeme gelen iddiaya göre Trabzonspor, 24 yaşındaki İrlandalı golcü için Hollanda ekibiyle temas kurdu. Bordo-mavililer, piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde bulunan Parrott'u zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama modeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Mohamed Salah transferiyle dünya futbolunda ses getiren Trabzonspor, hücum hattına bir yıldız daha eklemek için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın "Forvet takviyesi yapacağız" açıklamasının ardından bordo-mavililerin santrfor listesine AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott da girdi.

Trabzonspor, sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Troy Parrott için AZ Alkmaar ile görüşme sürecini başlattı. Bordo-mavililerin öncelikli planı, oyuncuyu doğrudan bonservisiyle almak yerine zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak.

Troy Parrott'un güncel piyasa değeri 25 milyon euro

31 GOL 12 ASİST

Troy Parrott, geride kalan sezonda AZ Alkmaar formasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koydu. İrlandalı santrfor ligde çıktığı 28 karşılaşmada 16 gol attı ve 4 asist yaptı.

Tüm kulvarlar dahil edildiğinde ise Parrott sezonu 31 gol ve 12 asistle tamamladı. 24 yaşındaki futbolcu böylece toplam 43 gole doğrudan katkı sağladı.

FATİH TEKKE'NİN İSTEDİĞİ PROFİL

Parrott'un oyun özellikleri de Trabzonspor'un santrfor planına uyuyor. İrlandalı futbolcu pres gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle Fatih Tekke'nin hücum hattında görmek istediği profile yakın bir isim.

Bordo-mavililer, yalnızca skor üreten değil ön alanda baskıya katkı veren ve hareketli hücum yapısına uyum sağlayabilecek bir santrfor arıyor. Parrott bu özellikleriyle listenin güçlü adaylarından biri konumunda.