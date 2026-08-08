Salah'tan sonra bir bomba daha! Trabzonspor Troy Parrott'un peşinde
Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott için harekete geçti. Bordo-mavililer, piyasa değeri 25 milyon euro olan 24 yaşındaki İrlandalı golcüyü zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istiyor.
Mohamed Salah transferiyle dünya futbolunda ses getiren Trabzonspor, hücum hattına bir yıldız daha eklemek için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın "Forvet takviyesi yapacağız" açıklamasının ardından bordo-mavililerin santrfor listesine AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott da girdi.
Gündeme gelen iddiaya göre Trabzonspor, 24 yaşındaki İrlandalı golcü için Hollanda ekibiyle temas kurdu. Bordo-mavililer, piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde bulunan Parrott'u zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama modeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.
AZ ALKMAAR İLE TEMAS KURULDU
Trabzonspor, sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Troy Parrott için AZ Alkmaar ile görüşme sürecini başlattı. Bordo-mavililerin öncelikli planı, oyuncuyu doğrudan bonservisiyle almak yerine zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak.
31 GOL 12 ASİST
Troy Parrott, geride kalan sezonda AZ Alkmaar formasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koydu. İrlandalı santrfor ligde çıktığı 28 karşılaşmada 16 gol attı ve 4 asist yaptı.
Tüm kulvarlar dahil edildiğinde ise Parrott sezonu 31 gol ve 12 asistle tamamladı. 24 yaşındaki futbolcu böylece toplam 43 gole doğrudan katkı sağladı.
FATİH TEKKE'NİN İSTEDİĞİ PROFİL
Parrott'un oyun özellikleri de Trabzonspor'un santrfor planına uyuyor. İrlandalı futbolcu pres gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle Fatih Tekke'nin hücum hattında görmek istediği profile yakın bir isim.
Bordo-mavililer, yalnızca skor üreten değil ön alanda baskıya katkı veren ve hareketli hücum yapısına uyum sağlayabilecek bir santrfor arıyor. Parrott bu özellikleriyle listenin güçlü adaylarından biri konumunda.
8 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Troy Parrott, 2024 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer oldu. Hollanda ekibinde kısa sürede hücum hattının önemli isimlerinden biri haline gelen İrlandalı golcü, takımın birinci santrforu konumuna yükseldi.
Parrott, AZ Alkmaar kariyerinde KNVB Beker ve Hollanda Süper Kupası şampiyonlukları da yaşadı.
İRLANDA'NIN KAHRAMANI OLDU
Troy Parrott, İrlanda Milli Takımı formasıyla da önemli bir rol üstlendi. 24 yaşındaki santrfor, milli formayla çıktığı 37 karşılaşmada 11 gol kaydetti.
Parrott, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı 9 golle öne çıktı. Macaristan karşısında 90+6. dakikada fileleri havalandıran golcü futbolcu, İrlanda'nın Dünya Kupası play-off aşamasına taşınmasında önemli pay sahibi oldu.
TRABZONSPOR'UN FORMÜLÜ BELLİ
Trabzonspor yönetimi, yüksek bonservis maliyeti nedeniyle Troy Parrott transferinde kiralama modelini ön plana çıkarıyor. Bordo-mavililerin planında sözleşmeye zorunlu satın alma maddesi eklenmesi bulunuyor.
Eğer anlaşma sağlanırsa kadroya hem saha içinde skor katkısı üstlenecek bir isim katılacak hem de satış potansiyeliyle birlikte kasayı rahatlatacak bir operasyon sonuçlandırılacak.